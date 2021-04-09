Как жилось байкерам в Стране Советов и для чего устраивались броски на «моторах» на Запад

В 1885-м известный германский инженер-конструктор Даймлер создал первый мотоцикл. Этот факт пополнил конвейер транспортной индустрии, спровоцировал зарождение мотоциклетной культуры и, в частности, мотоспорта. В российском обществе мотоспорт пустил первые ростки еще в имперские времена. И даже не взирая на то, что внутри страны производство мотоциклов отсутствовало, соревнования с участием «моторов», как их тогда называли, регулярно проводились до самого начала Первой мировой. Октябрьская революция вкупе с войной серьезно подкосили только набирающий обороты мотоспорт и всерьез замедлили развитие в этом направлении на фоне стран Европы и США. Но в историю вошли единичные марш-броски советских мотоциклистов, преодолевших тысячи километров ради высоких целей.
Зарубежные поездки времен НЭПа и свобода передвижения
Диплом одного из участников мотопробега. /Фото: zr.ru
Молодому советскому государству периода НЭПа необходимо было налаживать отношения с европейским сообществом. Помимо официальной правительственной линии, задействовались и неформальные каналы. Новая экономическая политика, видевшаяся ее авторам капитализмом в пролетарской стране, была призвана поддержать Советы до прихода мировой революции. Брататься с рабочими Европы вызвались профессиональные спортсмены, отправившиеся за тысячи километров нести мягкую советскую силу в массы.
Полулегальная дипмиссия на мотоколесах проходила по-разному. В 1919-м был утвержден порядок выдачи загранпаспортов для выезда за пределы государства. Оформлением теперь занимался НКИД (наркомат иностранных дел). Правда спустя 3 года бюрократическая машина скорректировала идеологическую составляющую этого процесса. Так появились первые дипломатические миссии молодого государства. Выезд-въезд до второй половины 20-х оставался достаточно свободным. Случаи законного препятствия зарубежной поездке были единичными. Сложности наступили со стартом индустриализации с коллективизацией, когда появились первые желающие сменить родные пенаты. Временной лазейкой при прозрачных границах и воспользовались советские мотоциклисты, доехавшие на двух колесах в Париж и обратно.
Популяризация СССР за границей и мотопробег в Лондон
Мотопробеги несли дипломатическую миссию популяризации социализма. /Фото: 187011.selcdn.ru
Франция официально признала СССР только в 1924 году. Желая повернуться лицом к союзникам и параллельно неся в международные массы свое имя, общественность организовала первый мотопробег. Посыл был примерно следующим: мотоциклисты-энтузиасты ездят по Европе, развенчивая антисоветские мифы белогвардейских эмигрантов и делясь историями о социалистических благах.
Поездку в Лондон организовал Московский автомобильный клуб. Четверо добровольцев из профессиональных спортсменов отправились на индийском Royal -Enfield и американском Harley-Davidson покорять сердца британцев. Российской пребывал на тот момент в зачаточном состоянии, поэтому к иностранцам надежнее было ехать на иностранной же технике. По дорогам Финляндии, Норвегии, Швеции, Англии, Бельгии, Германии моточетверка преодолела до 8 тысяч километров. За уникальный по тому времени пробег участников наградили дипломами за налаживание международных связей в 20-х годах.
Американские мотоциклы на советских покрышках
В Польше советским гостям были не рады. /Фото: sun9-63.userapi.com
Следующий зарубежный мотопробег-1927 отправился из Москвы в Париж. На этот раз участников было уже 12. Команду составили представители автомотоклубов Москвы, Тулы, Ленинграда, Одессы, Баку. Из столицы стартовали 6 мотоциклов американских марок с колясками, но «обуты» они были в советскую резину, а моторные цепи использовались тульские и ленинградские. Исходя из задач, участникам поручили связаться с рабочими европейскими спортивными организациями. Второй целью, разумеется, были испытания советских агрегатов - цепей и резины. Один из членов группы совмещал роли переводчика, медика и пресс-атташе. Переезд совершали через советско-польскую границу. Простые поляки встретили мотоциклистов без настороженности. Молодежь, не владеющая русским, находила способы установить с путешественниками контакт. А местные белорусские крестьяне даже пожаловались иностранцам на предвзятость и «ополячивание».
Полицейские же повели себя иначе. Советским путешественникам запретили общение с горожанами. Блюстители порядка «вели» советскую группу даже во время посещений общепита. И мотоциклисты всерьез переживали, что случится какая-то провокация с целью срыва мотопробега. Во время остановки на ремонт в Варшаве гражданам СССР уделили особое внимание, в который раз проверяя документы и допрашивая о мотивах посещения страны. Но спортсмены не сдавались, при каждом выдавшемся случае рассказывая местным о советских профсоюзах, клубах и высокой организации отдыха трудящихся в Советском Союзе.
Красные мотоциклисты в Берлине и возвращение домой через ГПУ
Участники пробега перед стартом. /Фото: i.pinimg.com
Немцы, не в пример полякам, встретили русских радушно. Правда и здесь возникло недоразумение. Встречавшие мотоциклистов местные жители символично поднимали вверх кулак. Это сейчас хорошо известно, что такой жест заключает в себе знак солидарности трудящихся и левых движений «Рот Фронт». А на тот момент путешественники восприняли такую реакцию, как агрессию. Но вскоре удалось во всем разобраться, и конфуз был ликвидирован. В Берлине в честь красных мотористов даже устроили рабочий митинг, пышно и добродушно провожая иностранцев в последующий путь. Таким же образом их встречали и в Лейпциге, Эрфурте.
В Озфенбахе участники пробега плодотворно пообщались с членами подобной организации «Солидаритет», объединившей немецких мотоциклистов и велосипедистов. Не взирая на незнакомые территории и языковой барьер, советские граждане чувствовали себя здесь комфортно. Как они рассказывали позже, удалось прочувствовать ту интернациональную атмосферу, за которой они ехали.
Далее следовала Франция, где делегацию встречал на мотоцикле советский полпред. Организация французских транспортников организовала по такому случаю роскошный обед. В мероприятии участвовали местные союзы водителей общественного транспорта, сотрудники метрополитена. Встреча выдалась теплой, были налажены необходимые связи.
По возвращении домой мотоциклистов ждало еще одно испытание – проверка НКВД. После шестичасовой беседы участников пробега распустили по домам, а на интернациональных пробегах поставили крест.
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