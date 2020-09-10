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Иосиф Бродский: 7 причин никогда не выходить из комнаты


Иосиф Бродский: 7 причин никогда не выходить из комнаты


Поэзия Иосифа Бродского – это всегда удивление и ощущение свободы. Его стихи цепляют за живое, заставляют вглядываться в настоящее и ломают шаблоны. Не влюбиться в поэзию Бродского просто невозможно.


Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья.
Только в уборную — и сразу же возвращайся.


Иосиф Бродский: 7 причин никогда не выходить из комнаты




О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.
Потому что пространство сделано из коридора
и кончается счетчиком. А если войдет живая
милка, пасть разевая, выгони не раздевая.


Иосиф Бродский: 7 причин никогда не выходить из комнаты


 


Иосиф Бродский: 7 причин никогда не выходить из комнаты




Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером
таким же, каким ты был, тем более — изувеченным?


Иосиф Бродский: 7 причин никогда не выходить из комнаты




О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, боссанову
в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу.
В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной.
Ты написал много букв; еще одна будет лишней.


Иосиф Бродский: 7 причин никогда не выходить из комнаты


 


Иосиф Бродский: 7 причин никогда не выходить из комнаты




Не выходи из комнаты. О, пускай только комната
догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито
эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция.
Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция.


Иосиф Бродский: 7 причин никогда не выходить из комнаты




Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты!
То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

Иосиф Бродский, 1970 год.

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