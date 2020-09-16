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Битва стикеров между двумя офисными зданиями

Стикеры для записей Post-it защищают мир от хаоса. Без них никто ничего бы не помнил. Никто не смог бы превратить стены своего офиса в фрески на супергеройскую тему. Никто не смог бы оставлять пассивно-агрессивные послания на дверях офисных холодильников. И никто бы не смог тогда устроить эпичную битву из цветных записок, которая произошла в Нью-Йорке.

Битва стикеров между двумя офисными зданиями

Битва стикеров между двумя офисными зданиями

Все начиналось достаточно невинно. Одна из сотрудниц Harrison and Star написала простое «Привет» («Hi») при помощи бумажек Post-it на стекле офисного здания по адресу Варик-стрит, дом 75 в Нью-Йорке. И ответ не заставил себя ждать.

Битва стикеров между двумя офисными зданиями

Вскоре на окнах здания напротив появился ответ: «Супер» («Sup»).

Битва стикеров между двумя офисными зданиями

Поскольку в обоих зданиях размещается много редакций и рекламных агентств, обмен записочками превратился в настоящую баталию.

Битва стикеров между двумя офисными зданиями

Окна стали наполняться смешными картинками и посланиями

Битва стикеров между двумя офисными зданиями

Кто-то вылепил из стикеров иконку социальной сети Snapchat.

Битва стикеров между двумя офисными зданиями

Другие действовали более хаотично.

Битва стикеров между двумя офисными зданиями

В битве оказались замешаны даже злые птички Angry Birds.

Битва стикеров между двумя офисными зданиями

Корпорация 3M, производитель Post-it, тоже присоединилась к битве, предоставив участникам бесплатные боеприпасы, то есть цветные стикеры.

Битва стикеров между двумя офисными зданиями

По мере того как битва становилась все более креативной, стало казаться, что участников ждет ничья.



Битва стикеров между двумя офисными зданиями

Даже Человек-паук не смог остановить это.

Битва стикеров между двумя офисными зданиями

Не имея другого выбора, рекламное агентство Havas Worldwide положило конец баталии при помощи эпичного броска микрофона.

Битва стикеров между двумя офисными зданиями

Сотрудники остались допоздна, заказав пиво и пиццу, чтобы создать впечатляющий финал, а ребята из Spectacle Studio позже сделали такое видео.К сожалению, битву прекратили управляющие зданиями, которые потребовали, чтобы участники сняли все стикеры к концу недели.

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Битва стикеров между двумя офисными зданиями

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