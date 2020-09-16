Битва стикеров между двумя офисными зданиями

Стикеры для записей Post-it защищают мир от хаоса. Без них никто ничего бы не помнил. Никто не смог бы превратить стены своего офиса в фрески на супергеройскую тему. Никто не смог бы оставлять пассивно-агрессивные послания на дверях офисных холодильников. И никто бы не смог тогда устроить эпичную битву из цветных записок, которая произошла в Нью-Йорке.











Все начиналось достаточно невинно. Одна из сотрудниц Harrison and Star написала простое «Привет» («Hi») при помощи бумажек Post-it на стекле офисного здания по адресу Варик-стрит, дом 75 в Нью-Йорке. И ответ не заставил себя ждать.







Вскоре на окнах здания напротив появился ответ: «Супер» («Sup»).







Поскольку в обоих зданиях размещается много редакций и рекламных агентств, обмен записочками превратился в настоящую баталию.







Окна стали наполняться смешными картинками и посланиями







Кто-то вылепил из стикеров иконку социальной сети Snapchat.







Другие действовали более хаотично.







В битве оказались замешаны даже злые птички Angry Birds.







Корпорация 3M, производитель Post-it, тоже присоединилась к битве, предоставив участникам бесплатные боеприпасы, то есть цветные стикеры.







По мере того как битва становилась все более креативной, стало казаться, что участников ждет ничья.

Даже Человек-паук не смог остановить это . Не имея другого выбора, рекламное агентство Havas Worldwide положило конец баталии при помощи эпичного броска микрофона.Сотрудники остались допоздна , заказав пиво и пиццу, чтобы создать впечатляющий финал, а ребята из Spectacle Studio позже сделали такое видео.К сожалению, битву прекратили управляющие зданиями, которые потребовали, чтобы участники сняли все стикеры к концу недели.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: