Самые состоятельные и привлекательные женщины

Есть немало женщин, которые добились впечатляющих результатов в своей профессии. И эти представительницы прекрасного пола обладают не только незаурядным умом, но и красотой. Предлагаем взглянуть на самых горячих миллиардерш мира и узнать, во сколько оценивается их состояние.
Мари Беснье-Бювало
В 2000 году Мари унаследовала компанию «Lactalis», производящую и поставляющую по всему миру молочные продукты. 34-летняя француженка управляет бизнесом вместе с братьями, а ее состояние оценивается в 2,5 млрд. долларов. При этом Беснье-Бювало легко спутать с кинозвездой или моделью.
Тамара Экклстоун
Тамара известна многим не только как модель, но и дочь английского миллиардера Берни Экклстоуна, владельца «Формулы-1″. Экклстоун решила приумножить свое состояние и вместе с сестрой основала продюсерскую телекомпанию.
Перенна Кей
Перенна стала миллиардершей в 24 года. Она родилась в Гонконге в семье предпринимателей, сколотивших капитал на продаже недвижимости. Девушка пошла по стопам родителей: в настоящий момент она владеет 85% акций Logan Property Holdings и занимает должность директора этой компании. Состояние Кей оценивается в 1,3 млрд. долларов.
Шарлотта Казираги
Шарлотта похожа на голливудскую диву, но на самом деле занимается журналистикой и бизнесом. Казираги родилась в семье бизнесмена и принцессы Монако, что обеспечило ее не только несметным богатством, но и возможностью занять трон карликового княжества.
Сара Блэйкли
Этой американской миллиардерше уже за сорок, но она по-прежнему прекрасна. Одна из самых влиятельных женщин мира Сара Блэйкли добилась успеха собственными силами, без богатеньких родственников. Сара придумала и запатентовала утягивающие колготки Spanx, а потом и основала целую корпорацию, оборот которой оценивается в 1 млрд. долларов.
Джулия Луи-Дрейфус
Джулия родилась в семье бизнесмена Жерара Луи-Дрейфюса, владельца компании Louis Dreyfus Group. Женщина выбрала для себя актерскую профессию и сумела добиться славы, сыграв ключевые роли в комедийных телесериалах «Сайнфелд», «Новые приключения старой Кристин» и «Вице-президент». В 2006 году она унаследовала от отца немалый капитал, ее состояние в настоящий момент оценивается в 3,4 млрд. долларов.
Анна Анисимова
Анну Анисимову называют русской Пэрис Хилтон, только вот денег у нее все же больше. Она является дочерью Василия Анисимова, владельца компании Coalco и совладельца Газметалла, личное состояние которого оценивается в 3,6 млрд. Сначала девушка занималась недвижимостью в Нью-Йорке, а потом поступила в актерскую школу в Лос-Анджелесе.
Аэрин Лаудер
Каждый слышал о Эсте Лаудер, основательнице корпорации косметики и парфюмерии «Estée Lauder». Неудивительно, что ее внучка примкнула к семейному бизнесу. В настоящий момент Аэрин владеет 16 млн. акций компании, которые оцениваются в 1 млрд. долларов. Да и замужем Лаудер за банкиром.
Ваниша Миттал
Ваниша – дочь Лакшми Миттала, владельца крупнейшей металлургической группы мира Mittal Steel Company N.V. и совладельца Arcelor Mittal. Ее отец является богатейшим индийцем с состоянием в 16,4 млрд. долларов. Мир узнал о Ванише в 2004 году благодаря ее роскошной свадьбе.
Дилан Лорен
Дочь американского дизайнера Ральфа Лорена не сидит без дела. Несмотря на богатство отца, Дилан открыла в Нью-Йорке крупнейший в мире магазин сладостей. Стильная, красивая и богатая Лорен просто обречена на успех.
Холли Брэнсон
Холли, дочь Ричарда Брэнсона, работает педиатром в одной из больниц Лондона. Девушка еще и успевает принимать участие в корпорации своего отца Virgin Group, включающей в себя около 400 компаний различного профиля. Стоит отметить, что состояние Ричарда оценивается в 5 млрд. долларов.
Джорджина Блумберг
Дочь политика и миллиардера Майкла Блумберга занимается благотворительными проектами, а также конным спортом. Размер ее капитала – 18 млрд. долларов.
Аманда Херст
Американская светская львица, активистка, модель и редактор Аманда Херст перепробовала уже множество профессий, но по-прежнему остается наследницей медиаимперии Hearst Corporation. На ее счету лежат 9 млрд. долларов.
Джози Хо
Известная китайская актриса и певица Джози Хо родилась в Гонконге в семье Стенли Хо, владельца сети игорных заведений, который считается самым богатым жителем Макао. С помощью собственного таланта и помощи отца Джози скопила 2 млрд. долларов.
Иванка Трамп
Дочь 45-го президента США Дональда Трампа по праву считается одной из самых красивых и сексуальных миллиардерш в мире. Как же ее присутствие украшает Белый дом! Свою карьеру Иванка начинала с модельного бизнеса, потом занялась недвижимостью и собственной торговой маркой одежды и ювелирных украшений, а в конце марта 2017 года стала ассистентом своего отца на неоплачиваемой основе.
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