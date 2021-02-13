Самые состоятельные и привлекательные женщины

Есть немало женщин, которые добились впечатляющих результатов в своей профессии. И эти представительницы прекрасного пола обладают не только незаурядным умом, но и красотой. Предлагаем взглянуть на самых горячих миллиардерш мира и узнать, во сколько оценивается их состояние.









Мари Беснье-Бювало

Тамара Экклстоун

Перенна Кей

Шарлотта Казираги

Сара Блэйкли

Джулия Луи-Дрейфус

Анна Анисимова

Аэрин Лаудер

Ваниша Миттал

Дилан Лорен

Холли Брэнсон

Джорджина Блумберг

Аманда Херст

Джози Хо

Иванка Трамп