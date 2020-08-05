«Охота на зайцев»: как 400 советских «смертников» сбежало из Маутхаузена

Это единственный случай столь массового побега советских заключенных из гитлеровского концлагеря за всю историю Второй Мировой войны. Свыше 400 смертников из австрийского филиала Маутхаузена сумели вырваться из заточения в феврале 1945 года. В итоге почти все погибли.
Почему эта эсэсовская акция так называлась
Мюльфиртель – это австрийский округ, где располагался один из многочисленных филиалов гитлеровского концентрационного лагеря Маутхаузен (всего их, разбросанных на территории бывшей Австрии с 1938 по 1945 годы, было 49). «Зайцы» – легкая добыча для «охотников»: советских узников концлагерей гитлеровцы за людей не считали.
Обреченные на смерть
… В ту февральскую ночь 1945 года в Маутхаузене восстал так называемый «русский» 20-й блок. На тот момент он, отгороженный от остальных бараков высоченным забором с колючей проволокой с пропущенной по ней током, автономно существовал уже более полугода. Сюда свозили «смертников» из других лагерей – строптивых, способных к бунту, заключенных (главным образом это были советские военнопленные офицеры). В блоке зимой не топили, узников морили голодом, выдавая им четверть общелагерного рациона. Посуды «смертникам» не полагалось, спали они на голом полу, который зимой заливался водой и превращался в лед.
За несколько месяцев гитлеровцы таким образом уморили порядка 6 тысяч заключенных двадцатого блока. Как правило, каждый попадавший сюда в среднем жил не больше месяца. «Смертники», в отличие от других узников Маутхаузена, не отправлялись на работу, но зато их надзиратели целыми днями безостановочно гоняли вокруг барака. К началу февраля 1945 года населения блока, обреченного на смерть, составляло около 600 человек.
Терять им было нечего
Обессиленные физически, но не сломленные морально, советские офицеры неоднократно предпринимали попытки бегства. Гитлеровцы выявляли и расстреливали зачинщиков. Последний побег удался во многом из-за продуманности акции – инициаторами бунта было сформировано несколько штурмовых групп с определенными обязанностями – атака трех пулеметных вышек, отражение возможного сопротивления внутренней лагерной охраны. В качестве «оружия» использовались огнетушители, камни и другие подручные средства.
В первом часу ночи 3 февраля «смертники» атаковали пулеметные вышки, забрасывая сидевших на них гитлеровцев камнями и поливая пеной огнетушителей. Когда узникам удалось обезвредить один пулемет, они воспользовались захваченным оружием и начали поливать очередями другие вышки. Сумев обесточить проволоку, заключенные устремились к забору. Свыше 400 человек таким образом смогли вырваться на свободу.
Как их выслеживали и убивали
Беглецы понимали, что шансов выжить у них практически нет, но тем не менее, постарались максимально осложнить поисковую работу, которую немедля начали гитлеровцы. «Смертники» расходились в разные стороны несколькими группами. Один из таких отрядов ночью передушил всю спящую обслугу немецкой батареи, завладев оружием и грузовиком. Когда группу настигли, она сражалась, пока замертво не упал последний советский офицер.
Порядка ста беглецов из Маутхаузена умерли почти сразу после прорыва из концлагеря – будучи истощенными, они не смогли преодолеть и десятка километров по снегу и морозу.
Однако свыше 300 заключенных рассыпались по окрестностям Мюльфиртеля (главным образом в районе ярмарочной коммуны Рид-ин-дер-Ридмарк). Их выслеживали и убивали эсэсовцы, жандармы, местные жители... Чаще прямо на месте и чем попадя – топором, вилами: жалели патроны. В скрупулезных немецких отчетах данная операция именовалась «Mühlviertler Hasenjagd» – «Мюльфиртельская охота на зайцев». Несколько десятков заключенных барака № 20 остались в лагере. Их всех до одного расстреляли.
Документально подтвержден факт спасения двух узников Маутхаузена австрийской семьей (до прихода американцев их укрывали на чердаке дома отдаленного хутора). Причем несколько сыновей у этих австрийцев на тот момент служили в вермахте. Некоторые историки приводят данные о восьми выживших и вернувшихся после войны в СССР «смертников» из числа тех беглецов, но поименно те не называются.
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