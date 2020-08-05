«Охота на зайцев»: как 400 советских «смертников» сбежало из Маутхаузена

Обреченные на смерть

… В ту февральскую ночь 1945 года в Маутхаузене восстал так называемый «русский» 20-й блок. На тот момент он, отгороженный от остальных бараков высоченным забором с колючей проволокой с пропущенной по ней током, автономно существовал уже более полугода. Сюда свозили «смертников» из других лагерей – строптивых, способных к бунту, заключенных (главным образом это были советские военнопленные офицеры). В блоке зимой не топили, узников морили голодом, выдавая им четверть общелагерного рациона. Посуды «смертникам» не полагалось, спали они на голом полу, который зимой заливался водой и превращался в лед.

За несколько месяцев гитлеровцы таким образом уморили порядка 6 тысяч заключенных двадцатого блока. Как правило, каждый попадавший сюда в среднем жил не больше месяца. «Смертники», в отличие от других узников Маутхаузена, не отправлялись на работу, но зато их надзиратели целыми днями безостановочно гоняли вокруг барака. К началу февраля 1945 года населения блока, обреченного на смерть, составляло около 600 человек.