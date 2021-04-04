5 малоизвестных фактов об одном из самых популярных музеев мира: Секреты Лувра

1. Вначале это была просто крепость

Король Франции Филипп II.

Средневековая гравюра, изображающая Париж и Лувр.

2. Крепость Филиппа Августа была разрушена, чтобы уступить место королевской резиденции

Карл V.

Леонардо да Винчи.

3. Здания Лувра когда-то были полуразрушенными, заброшенными и гнили

Трудно поверить, но были времена, когда Лувр находился в упадке.

В конце 18 века Лувр впервые открыл свои двери для публики в качестве науионального музея.

4. Прославленная Мона Лиза не всегда выставлялась в Лувре

Мона Лиза - самая известная картина да Винчи.

На месте, гда должна была висеть «Джоконда», более двух лет оставалось пусто.

Жаклин Кеннеди.

5. Наполеон Бонапарт временно переименовывал музей в свою честь

Наполеон Бонапарт.

После падения Наполеона Лувр вернул своё название.

6. Лувр стал центром сбора всех произведений искусства, украденных нацистами во время Второй мировой войны

Из Лувра вывезли все произведения искусства, которые только можно было перевозить.

В Лувре было организовано помещение, где производилась каталогизация, упаковка и последующая отправка ценностей в Германию.

Герман Геринг.

В Лувре отказались возвращать те произведения искусства, которые когда-то вывезли из разных стран нацисты.