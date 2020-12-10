Ксения Собчак и Сергей Зверев и другие звезды, которые ненавидят друг друга

Мы уже писали о том, что звезды умеют дружить, но гораздо лучше у многих из них получается враждовать. За примерами далеко ходить не надо: что ни день в новостях появляется информация о том, что те или иные селебрити не поделили что-то друг с другом. И иногда обычные небольшие конфликты разрастаются до таких размеров, что знаменитости открыто заявляют о ненависти и даже не боятся вступить на тропу войны. Какая же черная кошка пробежала между известными людьми, что они готовы расцарапать друг другу лица?
Ники Минаж и Карди Би
Ники Минаж и Карди Би
Конфликт между двумя иконами хип-хопа назревал давно, хотя, казалось бы, девушкам делить нечего: у обеих огромная армия своих фанатов. Они, кстати, тоже невольно стали провокаторами скандала: поклонники Ники Минаж обвиняли Карди Би в том, что она копирует их любимицу, а почитатели последней считали наоборот. Однако сами звезды всячески отрицали, что между ними существует неприязнь, но, похоже, между ними давно пробежала черная кошка.
К этому выводу можно прийти после скандальной драки, которая произошла осенью 2018 года. Тогда знаменитости подрались прямо на вечеринки Harper’s Bazaar ICONS, а Карди даже запустила в соперницу туфлей. Позже она объяснила, что не смогла сдержаться после того, как оппонентка нелестно отозвалась о ее ребенке.
Естественно, после этого вражда между рэпершами разгорелась с новой силой: они прилюдно оскорбляли друг друга, писали грозные посты, обвиняли друг друга в отсутствии таланта, вспомнили старые обиды.. В общем, было весело. Сейчас звезды вроде как угомонились и даже заявили о перемирии, но никто не сомневается в том, что продлится оно недолго.
Ксения Собчак и Сергей Шнуров
Ксения Собчак и Сергей Шнуров
Что лидера скандальной группировки «Ленинград», что бывшего кандидата в президенты страны хлебом не корми, а дай с кем-то вступить в перепалку (про врагов обеих звезд можно написать целую статью). И неудивительно, что обе острые на язык знаменитости однажды схлестнулись в словесном бою.
Хотя несколько лет назад Ксения и Сергей вполне себе мирно общались. И даже больше: Собчак была подругой тогдашней жены Шнурова Матильды. Но, как известно, брак музыканта распался, и он уже успел вновь жениться, а, значит, можно начать противостояние.
Два года назад Ксения дала музыканту совет помириться с супругой, и с тех пор началась война двух титанов, переросшая, на радость подписчиков, в стихотворные интернет-баттлы. Пока кто из них более приуспел на этом поприще, выяснить не удалось, тем интереснее будет наблюдать за тем, как две звезды будут упражняться в острословии.
Елена Темникова и Максим Фадеев
Елена Темникова и Максим Фадеев
Сразу после участия на «Фабрике звезд» Елену Темникову взял под свое крыло продюсер Максим Фадеев, и, надо сказать, смог сделать из начинающей певицы звезду: она стала одной из участниц группы SEREBRO. Однако через 8 лет девушка со скандалом покинула коллектив и рассказала интересные подробности сотрудничества.
Так, Темникова пожаловалась на то, что ее заставляли носить слишком откровенные вещи, вести себя вульгарно и вызывающе – ничего не поделаешь, часть сценического образа. Однако певицу к тому же вынуждали врать о фейковых романах, а отношения с другой солисткой – Ольгой Серябкиной – так и не сложились. Спустя время Елена ушла в сольное плавание, но, по ее словам, бывший продюсер до сих пор пытается перекрыть ей кислород. Учитывая то, что в последнее время все артисты уходят от Фадеева со скандалом, возможно, в словах Темниковой есть доля правды.
Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон
Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон
Это как раз тот случай, когда никто даже не спросит, почему две актрисы стали врагами. Все помнят, что яблоком раздора стал Брэд Питт, который до встречи с Джоли был счастливо женат на Энистон. Но во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит» между голливудским секс-символом и Анджелиной пробежала искра. Подобную шумиху Фабрика звезд помнит до сих пор.
Впрочем, обманутая Энистон не стала открыто объявлять войну сопернице, а вот ее подруги в выражениях не стеснялись. Так, одна из них Челси Хэндлер заявила, что Джоли может спасать детей со всего мира, но она ей не верит. По ее словам, у Анджелины нет подруг потому, что она стерва.
Впрочем, брак Питт-Джоли все же распался, а уже экс-супруги до сих пор не могут разойтись с миром и решить вопрос опеки над детьми. Энистон тоже успела побывать замужем за Джастином Теру, но и их развод оказался лишь делом времени. Сейчас же Брэда все чаще видят в компании Дженнифер, и поклонники со всего мира верят, что бывшие муж и жена все же помирятся.
Сергей Безруков и Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков и Сергей Безруков
Когда-то оба актера проснулись знаменитыми после участия в сериале «Бригада», и даже казалось, что их связывает не только экранная дружба, но и самая настоящая. Впрочем, через несколько лет мужчины совсем перестали общаться. Камнем преткновения стал фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Как оказалось, и Безруков, и Вдовиченков претендовали на главную роль в картине, однако выбор пал на Сергея. Говорят, что Владимир затаил обиду на бывшего приятеля, и сейчас они относятся друг к другу с неприязнью.
Канье Уэст и Тейлор Свифт
Канье Уэст и Тейлор Свифт
Конфликт между певицей и мужем Ким Кардашьян начался несколько лет назад. На одной из церемоний Свифт вручили награду за самый лучший клип, но в тот момент, когда она произносила торжественную речь, ее перебил Уэст, который считал, что победу заслуживает Бейонсе.
Впрочем, после такого поступка мужчина пытался несколько раз попросить прощения, но его извинений Тейлор не приняла.
Тина Канделаки и Василий Уткин
Тина Канделаки и Василий Уткин
Назначение Тины Канделаки генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» пришлось не по душе многим людям из мира спорта, в том числе и комментатору Василию Уткину. Причем мужчина был так возмущен, что выражения не выбирал: обвинил журналистку в некомпетентности, говорил, что она ничего не понимает в спорте и считает, что от нее не будет никакого толка.
Канделаки тоже молчать не стала, нелестно отозвавшись о лишнем весе обидчика. К тому же она подчеркнула, что посещает спортзал каждый день, а у обидчика познания о физических нагрузках лишь теоретические.
Шайа Лабаф и Алек Болдуин
Шайа Лабаф и Алек Болдуин
О том, что Лабаф – самый странный парень Голливуда, знают, пожалуй, все (вспомнить только его выход с бумажным пакетом на голове на одном из кинофестивалей). Так, однажды он оказался сниматься вместе с Болдуином потому, что он тормозит игру и не может вспомнить текст. Однако уволили не Алека, а Шайу.
Спустя год лишившийся работы актер признался, что несколько раз преследовал обидчика до дома, что, конечно же, выглядело очень странно. Впрочем, актеры не скрывают, что до сих пор терпеть не могут друг друга.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии