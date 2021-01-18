Что можно и нельзя заказывать в онлайн магазинах

Сейчас в интернете можно купить, что угодно, но легко ошибиться. Рассказываем, стоит ли покупать в онлайн магазинах материалы для оформления и отделки дома?





Совершать онлайн покупки люди стали значительно чаще. Плюсов много: — это удобно, экономится куча времени и сил. Не нужно ездить по строительным рынкам или интерьерным салонам в поисках нужных образцов и деталей, необходимых для ремонта, достаточно убедиться, что товары доставляют по нужному вам адресу. Кроме того, покупать в интернете выгоднее, ведь вы можете сравнить цены у разных поставщиков, не вставая с дивана, плюс не тратите деньги на дорогу, добираясь до того или иного магазина.

Но есть один большой минус: не все товары можно заказывать в онлайн магазинах. Вернее, заказать можно, но реальная вещь будет сильно отличаться от той, которую мы себе вообразили. Монитор практически всегда искажает цвета и оттенки, а пощупать фактуру, определить жёсткость и качество материала вообще невозможно, если у нас нет должного опыта. Если же мы ещё и с размером ошиблись или не рассчитали количество, то товар приходится возвращать, а затем дожидаться возврата денег. Об экономии времени в этом случае уже речи идти не может, об экономии денег часто тоже, потому что приходится иногда платить за возврат и повторную доставку другого образца.

Сантехнику и смесители

Светильники

Плитку



Мебель

Что не стоит покупать онлайн?

Обои

Краску

Текстиль

Ламинат и паркет

Мы решили составить небольшой список товаров для ремонта, которые можно и нельзя заказывать онлайн.Что можно покупать онлайн магазинах?При условии внимательного изучения заказа, у вас не должно возникнуть никаких проблем при заказах онлайн. Обращайте внимание на габариты и технические характеристики изделий, и всё будет в порядке.Как и во многих олнайн заказах важно понять точные размеры. Если покупаете абажур, изучите внимательно его диаметр. Прикиньте, каким он будет. Иногда покупателей ждут неприятные сюрпризы из-за того, что светильник оказывается намного меньше или больше задуманного. И обвинять в этом можно только себя. Вся информация указана на сайте, просто вы на неё не обратили внимания.Прежде, чем делать заказ в интернете, ознакомьтесь с плиткой производителя в салоне или на выставке. Важно принципиально понимать, устраивает ли вас качество того или иного бренда. После этого с онлайн заказами проблем возникать не должно. Для себя вы должны определиться, нравится вам или нет дизайн плитки, и учесть, что возможны небольшие погрешности в цвете из-за искажений экрана монитора. Других сюрпризов быть не должно. Но если вам нужны сложные сочетания плитки или вы собираетесь использовать природную фактуру (мрамор, гранит), лучше выбирать образцы в салоне.Опять же, основные ошибки делают при определении габаритов. Если сразу обращать внимание на них, то заказывать мебель в интернете можно. Исключение составляет корпусная мебель сложных оттенков, а также диваны и матрасы, которые нужно проверить в магазине, чтобы понять, подходит ли вам жесткость и качество мебельной обивки. Также не рекомендуется покупать онлайн кухонную мебель, её необходимо трогать, проверять, открывать ящики и смотреть, насколько вам удобно.По образцу на экране понять ничего невозможно. Чтобы определить, подходит ли вам фактура обоев, а также цвет и оттенок рисунка, нужно ехать в магазин или шоу-рум. Очень полезно в этом случае использовать онлайн-планировщик, который позволяет вставить фото обоев в свой проект. Или посмотреть на обои на стенде шоу-рума. Особенно важно иметь представление о том, как выглядят обои на стене, если вы выбираете рисунок с крупным раппортом.Как и было сказано, на экране компьютера невозможно определитья с нужным оттенком. Мало того, что он может искажаться на мониторе, он может быть приблизительным ещё на этапе фотографирования. Так что краску выбираем только в реальных условиях, не забывая при этом, что цвет способен меняться в зависимости от освещения: дневного или искусственного. Исключением может быть случай, когда вы заведомо покупаете известный оттенок краски.Ни цвет, ни фактура не передаются через экран компьютера. А для тканей очень важны тактильные характеристики. Выбирать их по интеренету невозможно, так что, отправляясь за шторами или выбирая обивку для мягкой мебели, нужно ехать в интерьерный салон.Дизайнеры советуют выбирать ламинат и паркетную доску только по живым образцам. Здесь опять же важны оттенки и текстура, которые невозможно представить, глядя в компьютер. Так что отправляйтесь в салон, где представлены образцы.