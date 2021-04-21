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86-летняя бабушка вышла замуж в шикарном платье собственного дизайна

86-летняя Милли Тэйлор-Моррисон недавно вышла замуж в потрясающем платье, дизайн которого она придумала сама. Прекрасная невеста работала моделью 50 лет назад и не растеряла очарования и до сих пор отлично выглядит.

86-летняя бабушка вышла замуж в шикарном платье собственного дизайна

86-летняя бабушка вышла замуж в шикарном платье собственного дизайна

Ее внучка сделала фотографию бабушки и выложила в Facebook.

86-летняя бабушка вышла замуж в шикарном платье собственного дизайна

Девушка рассказала, что ее бабушке исполнилось 86 лет неделю назад, а ее новоиспеченному мужу столько же будет в декабре. «Бабушка была счастлива с дедушкой 41 год, прежде чем он умер. 25 лет спустя она снова нашла любовь, и наша семья невероятно рада за нее».

86-летняя бабушка вышла замуж в шикарном платье собственного дизайна

Жених, Гарольд Моррисон, был близким другом Милли на протяжении 60 лет.

86-летняя бабушка вышла замуж в шикарном платье собственного дизайна

И вот пару лет назад, когда Гарольд серьезно заболел, они съехались и стали вместе жить. Милли ухаживала за ним, и когда он выздоровел, то тут же сделал предложение.

86-летняя бабушка вышла замуж в шикарном платье собственного дизайна

86-летняя бабушка вышла замуж в шикарном платье собственного дизайна

86-летняя бабушка вышла замуж в шикарном платье собственного дизайна

И вот пару лет назад, когда Гарольд серьезно заболел, они съехались и стали вместе жить. Милли ухаживала за ним, и когда он выздоровел, то тут же сделал предложение.

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