Какие санкции ввели США против СССР за войну в Афганистане

Мировая реакция на события в Афганистане

12 декабря 1979 года силами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане была осуществлена операция «Шторм-333»: место не оправдавшего надежд Амина пост руководителя государства занял Бабрак Кармаль. Советские войска вошли в Афганистан.

Первым отреагировал президент США Джеймс Картер. 29 декабря он направил Л. И. Брежневу послание, в котором осудил военное вмешательство СССР во внутренние дела Афганистана и пригрозил негативными последствиями.

Л. И. Брежнев пояснил, что имеет место лишь содействие в отражении внешней агрессии, а ОКСВ уйдет из страны, как только исчезнут причины, «вызвавшие просьбу Афганистана к Советскому Союзу».

Не прошло и месяца, как действия СССР в Кабуле были осуждены Совбезом ООН, а 14 января 1980 года на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция с требованием вывести войска из Афганистана.

Резолюцию поддержали 104 страны, против голосовали 18 и столько же воздержались.