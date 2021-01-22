Как выглядит ваша домашняя пыль под микроскопом

Давайте вместе найдем ответы на самые главные вопросы современности, которые мучают горожан. Например, мы просто обязаны выяснить, откуда в наших квартирах берется пыль, как она выглядит и из чего состоит. В марте и апреле горожан мучает бытовая аллергия. Как рассказали в лаборатории «Инвитро», аллергический анализ на домашнюю пыль — один из самых популярных у горожан в это время года.



Мы попросили сотрудников и знакомых редакции поковыряться за бабушкиными шкафами, поскрести по полу и заглянуть в ворсинки ковра, чтобы рассмотреть то, что нас постоянно окружает. Чтобы рассмотреть пыль поближе, мы задействовали светодиодный люминесцентный микроскоп «Микромед 3 ЛЮМ LED» и стереоскопический микроскоп «МСП-1» (вариант 3Ц с фотокамерой Canon 5D), которые дают увеличение в 250–400 раз.











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