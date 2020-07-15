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15 невероятно крутых отцов

Быть папой непросто, быть суперпапой - и вовсе нелегко. А быть супер-мега-папой, и даже не подозревать об этом - это настоящее искусство. В этой подборке только самые лучшие отцы, готовые на самые необычные и отчаянные поступки ради своих детей.


1. Папа из Китая каждый день относит своего сына, который не может ходить, в школу за 30 км







1. Папа из Китая каждый день относит своего сына, который не может ходить, в школу за 30 км дети, отец




2. Чтобы научиться делать дочери прически, одинокий папа пошел на курсы красоты







2. Чтобы научиться делать дочери прически, одинокий папа пошел на курсы красоты дети, отец






3. Папа оделся Красной Шапочкой, потому что дочка хотела быть волком







3. Папа оделся Красной Шапочкой, потому что дочка хотела быть волком дети, отец






4. Папа сделал себе тату, чтобы его дочь не комплексовала по поводу слухового импланта







4. Папа сделал себе тату, чтобы его дочь не комплексовала по поводу слухового импланта дети, отец






5. Отец и сын вместе участвуют в различных спортивных соревнованиях, в том числе, в марафонском беге







5. Отец и сын вместе участвуют в различных спортивных соревнованиях, в том числе, в марафонском беге дети, отец






6. Папа превратил на Хеллоуин инвалидное кресло своего приемного сына в танк







6. Папа превратил на Хеллоуин инвалидное кресло своего приемного сына в танк дети, отец






7. Родители сделали татуировку в форме родимого пятна своей дочери, чтобы она не чувствовала себя "неправильной"







7. Родители сделали татуировку в форме родимого пятна своей дочери, чтобы она не чувствовала себя










15 невероятно крутых отцов дети, отец






8. Папа делает обучающие блины для своих детей







8. Папа делает обучающие блины для своих детей дети, отец










15 невероятно крутых отцов дети, отец










15 невероятно крутых отцов дети, отец






9. После долгого рабочего дня этот папа находит силы для своей "второй работы"







9. После долгого рабочего дня этот папа находит силы для своей






10. Папа надел юбку в солидарность со своим сыном, пожелавшем идти в платье







10. Папа надел юбку в солидарность со своим сыном, пожелавшем идти в платье дети, отец






11. Этой девочке нужно ходить с заклеенным глазом, и ее папа помогает превратить эту ситуацию в игру







11. Этой девочке нужно ходить с заклеенным глазом, и ее папа помогает превратить эту ситуацию в игру дети, отец










15 невероятно крутых отцов дети, отец










15 невероятно крутых отцов дети, отец






12. Папа делает креативные обеды для своей дочери-школьницы







12. Папа делает креативные обеды для своей дочери-школьницы дети, отец










15 невероятно крутых отцов дети, отец










15 невероятно крутых отцов дети, отец






13. Этот папа вытатуировал рисунки своего сына







13. Этот папа вытатуировал рисунки своего сына дети, отец






14. Проснувшись после операции, девочка нашла своего плюшевого мишку в таком же, как она, состоянии







14. Проснувшись после операции, девочка нашла своего плюшевого мишку в таком же, как она, состоянии дети, отец






15. Пока папа играет в приставку, дочка красит его ногти







15. Пока папа играет в приставку, дочка красит его ногти дети, отец






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