15 невероятно крутых отцов

С нами не соскучишься!

Быть папой непросто, быть суперпапой - и вовсе нелегко. А быть супер-мега-папой, и даже не подозревать об этом - это настоящее искусство. В этой подборке только самые лучшие отцы, готовые на самые необычные и отчаянные поступки ради своих детей.

