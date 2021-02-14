Исторические личности на реалистичных фотопортретах, созданных с помощью нейронной сети

Ещё год назад Бас (Bas Uterwijk) начал экспериментировать с идеей по воссозданию портретов реальных, а также вымышленных исторических личностей. И с тех пор он создал множество лиц, впечатляющих своей реалистичностью. По словам фотографа и цифрового художника, всё началось с фотографии печально известного преступника Билли Кида, и, увидев положительные результаты, мужчина продолжил свои эксперименты, воссоздав портрет Наполеона. А дальше понеслось как по накатанной и среди его цифровых творений можно увидеть не только Юлия Цезаря, а Иисуса Христа, впрочем, как и королеву Елизавету I, Франкенштейна и даже миловидное лицо Статуи Свободы.
В недавнем интервью Bored Panda художник сказал, что, по его мнению, человеческое лицо за эти годы кардинально не изменилось – изменились только прически и макияж. Однако, несмотря на это, зритель зачастую видит искажённые портреты людей в древних формах искусства.http://funhere.ru/?p=16388
Слева: Джордж Вашингтон. \ Справа: Никколо Макиавелли. \ Фото: Bas Uterwijk.
Не так давно Бас начал экспериментировать с генеративными состязательными нейронными сетями (в основном с программой Artbreeder) и считает, что в один прекрасный день она может стать преемницей фотографии.
Ян Ван Эйк. \ Фото: Bas Uterwijk.
«Эти сети глобального обучения работают с тысячами фотографий человеческих лиц и способны создавать почти фотореалистичных людей с нуля или помещать загруженные лица в ту модель, которую программа распознала», - объясняет художник.
Также Бас говорит, что при использовании программы он позволяет ИИ делать большую часть работы, однако иногда ему нужно немного поработать в Фотошопе, дорисовывая одежду и классические (характерные для того времени) причёски.
Елизавета I, Королева Англии. \ Фото: Bas Uterwijk.
Сам художник рассматривает свои труды на грани художественных впечатлений, нежели как научно обоснованные работы. И тем не менее, в большинстве случаев, для многих специалистов его результаты кажутся гораздо ближе к реальности, чем большинство других методов, которые используются в реконструкциях лиц до сих пор.
1. Статуя Свободы
Справа: Статуя Свободы. \ Слева: Фотореалистичный портрет Статуи Свободы. Фото: google.com. и boredpanda.com.
Статуя Свободы - колоссальное творение на Острове Свободы в верхней части Нью-Йоркского залива, США, увековечивающая дружбу народов Соединенных Штатов и Франции. Девяносто трёхметровое сооружение, включая пьедестал, представляет собой женщину, держащую факел в поднятой правой руке и табличку с датой принятия Декларации Независимости - в левой.
Эта статуя является одной из главных достопримечательностей Большого Яблока, а также любимым местом туристов, которые по прибытию спешат подняться на смотровую площадку, находящуюся в короне фигуры. На табличке у входа на пьедестале красуется сонет Эммы Лазарус «Новый Колосс» (1883), написанный для того, чтобы помочь собрать деньги для пьедестала.
2. Ван Гог
Слева: Ван Гог автопортрет. \ Справа: Фотореалистичный портрет Ван Гога. \ Фото: 2gis.ru. и boredpanda.com.
Ван Гог, старший из шести детей протестантского пастора, родился и вырос в маленькой деревушке в районе Брабант на юге Нидерландов. Он был тихим, замкнутым юношей, проводившим свободное время, бродя по окрестностям и наблюдая за природой.
В шестнадцать лет он был учеником в Гаагском филиале арт-дилеров Goupil and Co., партнёром которого был его дядя.
Ежедневное соприкосновение с произведениями искусства пробудило в нём художественную чувствительность, и вскоре у него сформировался вкус к Рембрандту, Франсу Гальсу и другим голландским мастерам, хотя он отдавал предпочтение двум современным французским художникам, Жану-Франсуа Милле и Камилю Коро, чьё влияние сохранялось на протяжении всей его жизни.
Винсент не любил торговать произведениями искусства.
Более того, его подход к жизни омрачился, когда его любовь была отвергнута девушкой. Его жгучее желание человеческой привязанности было подавлено, и он становился всё более одиноким, с головой уходя в работу.
Винсент работал учителем языка и мирским проповедником в Англии, а в 1877 году работал у книготорговца в Дордрехте, Нидерланды. Движимый страстным желанием служить человечеству, он намеревался поступить на служение и заняться теологией. Однако в 1878 году он отказался от этого затеи ради краткосрочной подготовки в качестве Евангелиста в Брюсселе. Конфликт с авторитетом возник, когда он оспаривал ортодоксальный доктринальный подход. Не получив назначения через три месяца, он уехал, чтобы заняться миссионерской работой среди обедневшего населения Боринажа, угледобывающего региона на юго-западе Бельгии. Там, зимой 1879-80 годов, он пережил первый в своей жизни великий духовный кризис. Живя среди бедняков, Винсент в порыве страсти отдал все свои мирские блага, после чего был уволен церковными властями за слишком буквальное толкование христианского учения.
Оставшись без гроша и чувствуя, что его вера разрушена, он впал в отчаяние и отдалился ото всех.
«Они думают, что я сумасшедший, - сказал он одному знакомому, - потому что я хотел быть истинным христианином. Они выгнали меня, как собаку, сказав, что я создаю проблемы».
Именно тогда он начал серьёзно рисовать, тем самым открыв в 1880 году своё истинное призвание художника. Винсент решил, что его миссия с тех пор будет заключаться в том, чтобы принести утешение человечеству через искусство. Это осознание его творческих сил вернуло ему уверенность в себе.
Но, к сожалению, его творческая карьера была чрезвычайно короткой (десять лет). В течение первых четырёх лет этого периода, приобретая технические навыки, он почти полностью ограничивался рисунками и акварелями. Сначала он учился рисованию в брюссельской Академии, а в 1881 году он переехал в дом своего отца в Эттене, Нидерланды, и начал работать с натуры. Творческий путь Винсента был непростым, но интересным. Он многому учился у других мастеров, совершенствуя свои техники и навыки. И в итоге ему удалось стать одним из самых выдающихся художников того времени, войдя в историю и оставив в ней неизгладимый след.
3. Фаюмские погребальные портреты
Фаюмские погребальные портреты. \ Фото: boredpanda.com.
Фаюмские погребальные портреты, созданные в технике энкаустики, датируемые римским периодом (с 1 по 4 век) были найдены в египетских гробницах по всему Египту, но особенно в оазисе Аль-Файюм. Изображения головы и бюста умершего, выполнены либо на деревянных табличках (около 43 на 23 см) и помещены под повязки, закрывающие лицо мумии, либо на самом полотняном саване. Они окрашены темперой или пигментами, смешанными с жидким пчелиным воском.
4. Давид (Микеланджело)
Слева: Давид (Микеланджело). \ Справа: Фотореалистичный портрет Давида. \ Фото: www.pinterest.ru и boredpanda.com.
Давид, мраморная скульптура, выполненная с 1501 по 1504 год итальянским художником эпохи Возрождения Микеланджело. Статуя была заказана для одного из контрфорсов Флорентийского собора и вырезана из куска мрамора. После того, как Микеланджело завершил скульптуру, Флорентийское правительство решило, что сие творение достойно всеобщего внимания и в итоге статую поставили перед палаццо Веккьо. Оригинал сейчас находится в Академии, а копии установлены на площади Синьории и площади Микеланджело, откуда открывается вид на Флоренцию.
5. Иисус
Слева: Портрет Иисуса. \ Слева: Фотореалистичный портрет Иисуса. \ Фото: pinterest.com и boredpanda.com.
Иисус, также называемый Иисусом Христом, Иисусом Галилейским или Иисусом Назаретским (родился около 6-4 г. до н. э., Вифлеем—умер около 30 г. н. э., Иерусалим), религиозный лидер, почитаемый в христианстве, одной из главных мировых религий. Большинство христиан считают его воплощением Бога. А история христианской рефлексии над учением и природой Иисуса рассматривается в статье «Христология».
У древних евреев обычно было только одно имя, и, когда требовалась большая конкретизация, обычно добавлялось имя Отца или место происхождения. Так, при жизни Иисуса называли Иисусом сыном Иосифа (Луки 4:22; Иоанна 1:45, 6:42), Иисусом из Назарета (деяния 10:38) или Иисусом Назарянином (Марка 1:24; Луки 24:19). После смерти он стал называться Иисусом Христом. Христос изначально был не именем, а титулом, происходящим от греческого слова christos, которое переводится как еврейский термин meshiah (Мессия), что означает «помазанник». Этот титул указывает на то, что последователи Иисуса считали его помазанным сыном царя Давида (Иисус был исполнением пророчества о семени Давида), которого иудеи ожидали, чтобы восстановить благосостояние Израиля.
6. Наполеон
Наполеон Бонапарт. \ Фото: google.com.ua.
Наполеон родился на Корсике вскоре после того, как генуэзцы уступили остров Франции. Он был четвёртым и вторым оставшимся в живых ребёнком адвоката Карло Буонапарте и его жены Летиции Рамолино. Семья его отца, происходившая из старинной тосканской знати, эмигрировала на Корсику в XVI веке.
Французский генерал, первый консул (1799-1804) и император Франции (1804-1814/15), Наполеон был одним из самых знаменитых персонажей в истории Запада. Он произвёл революцию в военной организации и обучении, спонсировал Наполеоновский кодекс, прототип более поздних гражданско-правовых кодексов, реорганизовал образование, и установил долгоживущий конкордат с папством.
Многочисленные реформы Наполеона оставили неизгладимый след в институтах Франции и большей части Западной Европы. Но его главной страстью была военная экспансия французского владычества, и, хотя после своего падения он оставил Францию немногим больше, чем она была в начале революции 1789 года, его почти единодушно почитали при жизни и до конца Второй Империи под руководством его племянника Наполеона III как одного из величайших героев истории.
7. Рембрандт
Слева: Фотореалистичный портрет Рембрандта. \ Справа: Автопортрет Рембрандта. \ Фото: boredpanda.com и paintingplanet.ru.
Рембрандт известен своим выдающимся умением передать человеческую фигуру и её эмоции. Он также был необычайно одарён как художник. То, как он обращался со своим пером или мелом, гравировальной иглой или кистью, выдаёт большую чувствительность и непосредственность, а полученные работы передают чувство свободы и творчества.
Рембрандт размышлял и экспериментировал с острым умом, подходя к искусству с особой оригинальностью. Он уделял особое внимание всевозможным композициям, а также роли тона и цвета в создании живописного пространства, не забывая про свет, тень и отражения, помня о том, как варьировать свойства своей краски для получения специфических эффектов.
Другой аспект гения Рембрандта - это острое и любящее внимание, с которым он наблюдал окружающий мир. В своих изображениях женщин и детей, животных и пейзажей он проявлял глубокое понимание важных деталей, но отмечал эти впечатления с необычайной свободой и экономией. Это двойственное качество сделало его образцовым для более поздних художников и, в некотором смысле, одним из первых «современных» художников.
Ван Рейн был новатором во всех своих трёх техниках. От его ранних, красочных исторических картин до ярких поздних работ ясно, что он был художником, постоянно находившимся в поисках новых стилистических способов выражения, и что он принадлежит к той небольшой категории мастеров, чьё развитие никогда не прекращалось. Эволюция Харменса завершилась его замечательным поздним стилем, который обычно считается вершиной его искусства. В этом смысле его можно сравнить с такими художниками, как Тициан и Гойя, или с такими композиторами, как Бетховен и Верди.
8. Билли Кид
Билли Кид. \ Фото: boredpanda.com.
Родившись в Ист-Сайде Нью-Йорка, Билли в детстве переехал с родителями в Канзас. Его отец умерла там, а мать и двое её сыновей переехали в Колорадо, где она снова вышла замуж. Семья переехала в Нью-Мексико, и в раннем подростковом возрасте Билли занялся воровством и беззаконием, скитаясь по юго-западу и северу Мексики, часто с бандами. В декабре 1880 года он был схвачен шерифом Патриком Флойдом Гарреттом и предстал перед судом за убийство в Месилье, штат Нью-Мексико, в апреле 1881 года. Кид был признан виновным и приговорён к повешению. Однако 30 апреля он сбежал из тюрьмы, убив двух помощников шерифа, и оставался на свободе до тех пор, пока его не выследил и не устроил засаду Гаррет, который застрелил его вечером 14 июля на ранчо Пита Максвелла. Могила Билли Кида находится в Форт-Самнере, штат Нью-Мексико.
9. Франкенштейн
Слева: Фотореалистичный портрет Франкенштейна. \ Справа: кадр из фильма Франкенштейн. \ Фото: google.com.ua.
Франкенштейн, американский фильм ужасов, выпущенный в 1931 году, который был основан на сценической адаптации романа Мэри Уолстонкрафт Шелли 1818 года «Франкенштейн, или Современный Прометей».
Неуклюжий монстр фильма, изображённый Борисом Карлоффом, является одним из самых узнаваемых персонажей в истории кино.
Фильм начинается с пролога, в котором зрители предупреждаются о страшной истории, которая последует. В замке в Баварских горах доктору Генри Франкенштейну (его играет Колин Клайв) и его горбатому помощнику Фрицу (Дуайт Фрай) удаётся собрать человеческое тело из частей, украденных у различных трупов. Когда они готовятся дать ему жизнь с помощью электричества, к ним присоединяется в лаборатории бывший профессор Франкенштейна, доктор Уолдман (Эдвард Ван Слоан), его невеста Элизабет (Мэй Кларк) и его друг Виктор (Джон Боулз) - все они тщетно умоляют Франкенштейна пересмотреть эксперимент. Без ведома Франкенштейна мозг, который Фриц приобрёл для их создания, является мозгом преступника, что якобы объясняет вспышки гнева у монстра, когда он наконец оживает. После убийства Фрица и Вальдмана, существо, созданное из разных частей тела, убегает из замка.
Позже монстру удаётся подружиться с молодой девушкой (Мэрилин Харрис) в близлежащей сельской местности, но однажды он случайно топит её в озере. В конце концов, деревенская толпа собирает толпу и ловит монстра в заброшенной ветряной мельнице, которую толпа затем поджигает, очевидно, уничтожая монстра.
Фильм породил кустарную индустрию сиквелов, включая «Невесту Франкенштейна» (1935) и «Сына Франкенштейна» (1939), а также множество ремейков. Сцены, которые были первоначально вырезаны или подвергнуты цензуре из фильма, такие как пролог и сцена утопления с молодой девушкой, с тех пор были восстановлены. Визажист Джек Пирс, который отвечал за характерный внешний вид монстра, продолжал создавать костюмы для нескольких других известных существ Universal Pictures, включая главных персонажей «Мумии» (1932) и «Человека-Волка» (1941).
10. Сандро Боттичелли
Сандро Боттичелли. \ Фото: art.goldsoch.info и boredpanda.com.
Имя Боттичелли происходит от имени его старшего брата Джованни, ростовщика, которого звали Боттичелло (маленькая бочка).
Как это часто бывает с художниками эпохи Возрождения, большая часть современных сведений о жизни и характере Боттичелли почерпнута из жизнеописаний самых выдающихся художников, скульпторов и архитекторов Джорджо Вазари, дополненных и исправленных из документов.
Отец Боттичелли был кожевником и после окончания школы отдал Сандро в ученики к ювелиру. Но поскольку Сандро предпочитал живопись, отец отдал его под крыло Филиппо Липпи, одного из самых почитаемых флорентийских мастеров.
Живописный стиль Липпи, сформировавшийся в раннем Флорентийском Ренессансе, был основополагающим в творчестве самого Боттичелли, и его влияние заметно даже в поздних работах его ученика. Липпи обучил Боттичелли технике панно и фрески и дал ему уверенный контроль над линейной перспективой. Стилистически Боттичелли приобрёл у Липпи репертуар типов и композиций, некоторую изящную причудливость в костюмах, линейное чувство формы и пристрастие к некоторым более бледным оттенкам, которые всё ещё видны даже после того, как Боттичелли разработал свои собственные сильные и резонансные цветовые схемы.
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