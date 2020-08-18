Пятерка великих крепостных России

Земельной реформе Александра II посвящается. Впрочем, и до нее из крепостных дорога вела не только на погост. Рассказываем о людях «от сохи», внесших в историю России огромный вклад



Образ измученного вечным трудом крепостного крестьянина прочно закрепился в русской литературе благодаря Радищеву, Некрасову, Герцену и прочим писателям-просветителям. Все верно: был и тяжелый труд, и несвобода, и жестокие помещики. Но все же при определенных обстоятельствах крепостные могли сделать карьеру и даже стать вольными. Первым, кто создал такие социальные лифты, был Петр I, ценивший людей не за древность рода, а за талант и деловые качества. Именно при нем, к примеру, выбился в люди оружейник Никита Демидов, основавший род фабрикантов и будущих аристократов. Семен Бадаев прославился изобретением прочной стали, а Даниил Бокарев придумал, как давить масло из подсолнечника. В конце XVIII века российское правительство сняло ограничения на предпринимательскую деятельность крепостных. Им разрешили открывать свои лавки и мануфактуры. Крестьяне-миллионщики в то время были не редкостью. Они платили своим хозяевам внушительные оброки и при первой возможности откупались, переходя в другие сословия. До официальной отмены крепостного права из рабства самостоятельно выкупились около миллиона крестьян.

Савва Васильевич Морозов (1770–1860), основатель купеческой династии

Иван Петрович Аргунов (1729–1802), художник

Татьяна Васильевна Шлыкова-Гранатова (1773–1863), актриса и танцовщица

Василий Андреевич Тропинин (1776–1857), художник-портретист

Михаил Семенович Щепкин (1788–1863), актер