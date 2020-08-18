Пятерка великих крепостных России

Земельной реформе Александра II посвящается. Впрочем, и до нее из крепостных дорога вела не только на погост. Рассказываем о людях «от сохи», внесших в историю России огромный вклад
Образ измученного вечным трудом крепостного крестьянина прочно закрепился в русской литературе благодаря Радищеву, Некрасову, Герцену и прочим писателям-просветителям. Все верно: был и тяжелый труд, и несвобода, и жестокие помещики. Но все же при определенных обстоятельствах крепостные могли сделать карьеру и даже стать вольными. Первым, кто создал такие социальные лифты, был Петр I, ценивший людей не за древность рода, а за талант и деловые качества. Именно при нем, к примеру, выбился в люди оружейник Никита Демидов, основавший род фабрикантов и будущих аристократов. Семен Бадаев прославился изобретением прочной стали, а Даниил Бокарев придумал, как давить масло из подсолнечника. В конце XVIII века российское правительство сняло ограничения на предпринимательскую деятельность крепостных. Им разрешили открывать свои лавки и мануфактуры. Крестьяне-миллионщики в то время были не редкостью. Они платили своим хозяевам внушительные оброки и при первой возможности откупались, переходя в другие сословия. До официальной отмены крепостного права из рабства самостоятельно выкупились около миллиона крестьян.
Савва Васильевич Морозов (1770–1860), основатель купеческой династии
С детства работал пастухом и извозчиком, потом ткачом на шелкоткацкой фабрике, уже с юности проявляя недюжинные предпринимательские способности. Например, смог откупиться от службы в армии, причем деньги занял у своего помещика Рюмина. Затем Савва предложил новую систему сдельной оплаты труда и, быстро выплатив долг, ушел в свободное плавание. Женился на девушке, знавшей секреты окраски тканей, и открыл производство полотна в домашних условиях. Сбывал товар в Москве, обходя с мешком богатые дома. После Отечественной войны 1812 года дела у и без того успешного предприятия пошли еще лучше, и в 1820 году Морозов вместе с сыновьями смог выкупиться из неволи за огромную по тем временам сумму — 17 000 руб. Империя Морозовых росла и расширялась, дело со временем продолжили сыновья. Основатель династии умер за год до отмены крепостного права купцом первой гильдии. Потомки Саввы прославились как меценаты, открывая больницы и школы, а также благоволили искусству.
Иван Петрович Аргунов (1729–1802), художник
Воспитывался в семье дяди, дворецкого графов Шереметевых, где имел возможность брать уроки у придворного живописца Георга Христофа Гроота. Уже в 1747 году он вместе с учителем расписывал церковь Екатерининского дворца в Царском Селе. Одновременно Иван состоялся как портретист: писал своих хозяев, их родственников и знакомых. Ему доверяли изображать царственных особ: императрицу Елизавету Петровну и Екатерину Великую. Кроме того, Аргунов оказался хорошим педагогом: обучил троих сыновей, двое из которых стали художниками, а один — известным архитектором. В 1860-х годах к художественной деятельности добавилась хозяйственная: Аргунов стал управляющим Шереметевского дворца на Миллионной улице в Петербурге. Несмотря на огромный груз забот, он продолжал писать всю жизнь. И всю жизнь оставался крепостным.
Татьяна Васильевна Шлыкова-Гранатова (1773–1863), актриса и танцовщица
Дочь крепостного оружейника выросла в господском доме графа Петра Борисовича Шереметева, где талантливых детей из крепостных обучали иностранным языкам, этикету, музыке, танцам, пению и декламации, готовя к актерской работе в домашнем театре. Театр славился своими постановками. Спектакли посещала не только высшая знать, но и монаршие особы. На слуху как минимум две актерские фамилии: Татьяна Шлыкова-Гранатова и Прасковья Ковалева-Жемчугова (граф любил давать своим артистам красивые псевдонимы). Прасковья и Татьяна были подругами. Обе имели множество ролей, были обласканы хозяевами и даже императрицей. Более того, в 1801 году случился известный мезальянс — бывшая крепостная Прасковья Жемчугова стала супругой молодого графа Николая Шереметева. А Татьяна Гранатова — главной наперсницей влюбленных. Она всюду сопровождала пару. Через два года Прасковья умерла от чахотки, успев родить мужу наследника. Перед смертью взяла с подруги слово, что та воспитает ее сына Дмитрия как своего. Так окончилась театральная карьера Гранатовой. Ей было всего 30 лет. В 1803 году она получила вольную, но не покинула дом Шереметевых и действительно воспитала юного графа Дмитрия, а потом и его сына Сергея. Татьяна дружила с художниками, музыкантами, писателями и поэтами. Хорошо знала Пушкина, Жуковского, Батюшкова и других поэтов из кружка арзамасцев. Ее портрет писал Николай Аргунов (сын живописца Ивана Аргунова). Замуж Татьяна так и не вышла. Она умерла в глубокой старости, через два года после отмены крепостного права. Сергей Дмитриевич Шереметев оставил записки, посвященные Татьяне Васильевне. В них он очень тепло отзывается о своей приемной бабушке: ни тени высокомерия, только уважение и искренняя любовь.
Василий Андреевич Тропинин (1776–1857), художник-портретист
Его семья принадлежала графу А. С. Миниху. После того как дочь графа вышла замуж, вся деревня с людьми перешла во владение Ираклия Моркова. Отец Василия стал старостой и управляющим имением нового хозяина, а через несколько лет получил вольную. Правда, та не распространялась на жену и детей. Василий с детства хорошо рисовал людей, и кузен хозяина Алексей Иванович Морков устроил его вольнослушателем в Императорскую академию художеств, взяв на себя все расходы. У талантливого юноши появились первые поклонники, среди которых были и весьма знатные особы, в частности граф Строганов. Тот даже попытался уговорить Моркова отпустить живописца на свободу. Но хозяин сделал наоборот: в 1804 году вернул Тропинина в свое украинское имение, где приставил пасти скот. Художником же Василий был исключительно домашним и со своей судьбой вроде бы смирился. Судя по его мемуарам, граф относился к Тропинину хорошо и по-своему любил его. Чтобы понять такую «любовь», видимо, надо пожить в том веке. Семейный портрет графов Морковых. В. А. Тропинин. 1813 год Впрочем, была в жизни Тропинина и настоящая любовь. Вольная поселенка Анна Катина вышла за него замуж, став по законам того времени крепостной. Вскоре у четы родился сын Арсений. В 1812 году графа Моркова выбрали одним из руководителей московского ополчения, и вся семья перебралась в Москву. После войны Тропинину обустроили мастерскую. Он стал известным московским портретистом и писал не только своего хозяина с детьми, но и героев Отечественной войны, и московскую знать, а затем представителей купечества. Его изображения К. Брюллова и А. Пушкина известны нам со школьной скамьи. А еще Тропинин любил рисовать простой люд: кружевниц, служанок, гитаристов, солдат, стариков и старух. В его работах сочетались реализм и вера в человека. Просвещенные люди долго требовали от Моркова освободить известного художника. Его пытались выкупить. Дворянин Дмитриев однажды выиграл у графа большую сумму и предложил простить долг, если Тропинину дадут вольную. Морков не соглашался. Свободу Тропинин получил только в 47 лет — в качестве пасхального подарка. А его жена и сын оставались в неволе еще пять лет. Со временем Тропинину присвоили официальный статус художника и академика. Также ему был присвоен чин 10-г класса по Табели о рангах.
Михаил Семенович Щепкин (1788–1863), актер
Отец Щепкина был управляющим имением графа Волькенштейна, а мать — личной горничной графини. Мальчик с детства бывал в господском доме и обучался грамоте. Там же в восемь лет он впервые увидел театральное представление и просто заболел театром. Первую роль он сыграл в Суджанском народном училище, куда его послал учиться благодетель. Позже, чтобы пробиться в артисты, юный Щепкин работал суфлером, переписывал актерам тексты ролей, подносил реквизит, пока, наконец, с разрешения хозяина не добился своего. Поклонники актера так восхищались его игрой, что даже организовали спектакль по подписке, чтобы выкупить талантливого юношу. Так за 10 000 руб. в 1822 году актер русских театров Михаил Щепкин стал свободным человеком. Но жену и четверых детей ему потом пришлось выкупать самому. Интересно, что жена Щепкина Елена Дмитриевна Чаликова изначально не была крепостной. Мало того, являлась хоть и сиротой-турчанкой, но воспитанницей генерал-майора Чаликова. Стало быть, могла найти себе хорошую партию. Однако, познакомившись с Михаилом в театре, вышла за него замуж. Любовь! Щепкинский городничий в «Ревизоре» и Фамусов в «Горе от ума» на долгие годы стали эталонами актерского искусства. Друзьями Щепкина считали себя Гоголь, Островский, Шевченко, Герцен, Грановский, Тургенев, Некрасов. Критик Белинский называл его «лучшим комическим актером» и «дьяволом». Друзья создавали и переводили для артиста зарубежные пьесы. Тропинин написал портреты Щепкина и его жены. А Пушкин буквально заставил сесть за мемуары, подарив актеру толстую тетрадь и записав на первом листе: «17 мая 1836. Москва. Записки актера Щепкина. Я родился в Курской губернии Обоянского уезда в селе Красном, что на речке Пенке...» Михаил Щепкин в роли Фамусова в комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» Бывший крепостной мальчишка добился славы, почета, свободы и достатка. А что он мог сказать о крепостном праве? Сохранилось письмо Герцену, который тогда находился в Лондоне, изгнанный из России за революционную деятельность. Щепкин писал: «Рабы еще не хотят быть свободными. С чего напала на тебя человеческая гордость делать их свободными против их воли, быть, так сказать, творцом их счастия… Оставьте мир расти по своим естественным законам и помогайте его росту развитием в человеке нравственного чувства, сейте мысль, но не поливайте кровью… Я знаю, у тебя много логики, и потому ты знаешь, что это будет неравный бой, и потому это будет нечестно, в любви к человеку я бы поборолся с тобой, и тогда бог знает, чья бы взяла». В феврале 1861 года крепостное право в России было отменено и миллионы крестьян перестали быть чьей-то собственностью. По иронии судьбы их освободитель, император Александр II, был убит террористами-революционерами в 1881 году.
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