Мистика на войне

Позже командир связался уже с базой, сообщив, что на всех бомбардировщиках вышли из строя компасы и часы. А это очень странно, ведь на "Эвенджерах" стояло довольно серьезное на то время оборудование: гирокомпасы и радиополукомпасы AN/ARR-2.Тем не менее командир звена лейтенант Чарльз Тэйлор сообщил, что не в состоянии определить, где запад, а океан выглядит необычно. Дальнейшие переговоры ни к чему не привели, только в 17.50 на авиабазе смогли засечь слабый сигнал самолетов звена. Они находились к востоку от Нью-Смирна-Бич, штат Флорида, и удалялись от материка.Где-то около 20.00 у торпедоносцев кончилось топливо, и они были вынуждены приводниться, дальнейшая судьба "Эвенджеров" и их пилотов неизвестна.