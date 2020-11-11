22 причины позвонить отцу
Всегда приятно осознавать, что ты уже повзрослел и стал совсем самостоятельным. Но все равно при каждой проблеме хочется позвонить маме и спросить у нее совета. Она всегда будет рада помочь и поделиться жизненным опытом.
Но. Вы ничего не забыли? Кое о ком, кто будет рад вашему звонку не меньше мамы, — о вашем отце.
Приводим 22 важные причины, по которым однозначно стоит взять телефон и набрать папин номер.
Он хочет знать, что ты делаешь, но не знает, как спросить.
Отец просто не хочет беспокоить и напрягать тебя своими распросами, но ему определенно очень важно, как там у тебя дела.
Ему обидно, когда ты звонишь только маме.
В эти моменты он думает, что не нужен тебе. И наверняка он подслушивает ваш разговор, делая вид, что читает газету.
Ему нужно напоминать о том, как ты его любишь.
Папе тоже нужна твоя любовь. И он хочет услышать это от тебя.
Он помог воспитать тебя.
Он менял твои подгузники, и меньшее, что ты можешь сделать, — позвонить ему.
Он должен знать, что он все еще твой герой.
Или мужчина № 1 в твоей жизни.
Он беспокоится о тебе даже больше, чем кто-либо другой.
Папа не хочет ущемлять твою свободу, но при первой же возможности он бы наверняка установил на тебе GPS-жучок.
Никто из твоих друзей не любит спорт так, как он.
Хочешь узнать, как сыграла «Барселона» и «Порту»? Звони отцу.
Он научил тебя всему, что ты знаешь.
Когда-то он учил тебя ездить на велосипеде, а сегодня ты должен научить его пользоваться сотовым телефоном и компьютером.
Он не сможет быть всегда рядом.
Это самое сложное, с чем тебе придется столкнуться в будущем.
Он даст тебе лучший совет.
Не поливая его сахарным сиропом. Кратко, четко и по делу.
Если вдруг не мама берет трубку.
Сначала спроси, как у него дела, и только потом позови к телефону маму.
Он всегда создает ощущение защиты.
Когда жутко возвращаться домой одному поздно ночью, позвони отцу, и все страхи пройдут.
Когда тебе нужен совет по серьезному делу.
Лучшего помощника тут не найти. Даже если его совет тебе не поможет, он обязательно направит тебя в правильное русло. И отцу будет приятно, что его мнение важно для тебя.
Он всегда возьмет трубку.
Для тебя он всегда свободен. Ты его самое важное дело.
Он выслушает любой твой бред.
Даже если он понятия не имеет, о чем идет речь. С отцом можно поговорить ни о чем и одновременно обо всем.
Папа выручит тебя в любой ситуации.
Если тебе нужны деньги, он никогда не откажет и отправит при первой же возможности.
Он считает, что ты лучший ребенок на планете.
Когда захочешь послушать о том, какой ты замечательный, — звони ему.
Он любит тебя, как никто другой.
И ничья любовь на свете не сравнится с отцовской.
Тебе нужен кто-то, с кем можно поговорить об «Игре престолов».
«Пап, ты видел вчерашнюю серию? Просто с ума сойти, правда?»
Он объяснит тебе, почему твоя девушка / парень тебе не подходит.
И он знает это наверняка. Потому что папа всегда прав.
Он будет рад просто твоему звонку. Совсем не обязательно говорить долго. Это для мамы «пока» означает «кстати, вот еще что хотела сказать».
Он твой отец.
И это самая главная причина.
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