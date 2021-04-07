Кто скрывался под маской Чужого: Как парень из племени йоруба перевоплотился в злобного монстра

Этого человека знает весь мир, но при этом почти никто не видел его лица и не помнит имени. У него был мягкий и ровный характер, однако его единственная роль в кино стала по-настоящему кошмарной: парню без специального образования и каскадерской подготовки удалось создать образ, до сих пор считающийся одним из самых страшных в истории кинематографа.
Боладжи Бадеджо родился в Нигерии, он выходец из самобытного народа йоруба. Для людей этой национальности характерны высокие стройные фигуры, но мальчик с раннего детства обгонял даже самых рослых своих друзей. По разным данным, к 18 годам рост Боладжи составлял то ли 208 сантиметров, то ли 218, так что он был настоящим великаном.
Великан из Нигерии, сыгравший роль пришельца в фильме Ридли Скотта «Чужой»
Отец будущего актера занимал пост генерального директора нигерийской радиовещательной корпорации, поэтому мальчик получил прекрасное образование. Однако в раннем детстве у него диагностировали страшную болезнь - серповидноклеточную анемию. С этим заболеванием почти не знакомы жители северных регионов, однако в Африке от нее страдает огромное количество людей. Сегодня трудно судить, стали ли особенности внешности Боладжи результатом болезни или просто он был уникумом, но вид его долговязой фигуры действительно удивлял.
Слишком длинные, даже для такого огромного тела, руки и ноги были невероятно худыми, но при этом юноша не казался неловким. Он много работал над собой, занимался физическими упражнениями, поэтому двигался легко и уверенно. Он действительно всю жизнь выглядел, скорее, как пришелец с другой планеты, но в депрессию от своего нестандартного внешнего вида не впадал. Неизлечимая болезнь проявляла себя иногда болями в костях и слабостью, родители тряслись над ребенком, для которого любая инфекция в раннем возрасте могла стать смертельной, сверстники смотрели на него с удивлением, однако легкий характер Боладжи помогал ему справляться со всеми проблемами.
Боладжи Бадеджо и его главная роль в кино
Юноша не обращал внимания на трудности и стремился к одной мечте. Он с детства решил стать художником-дизайнером. Родители помогли ему получить образование в Лондоне, и однажды в небольшом пабе, где нигериец с друзьями отмечал свою первую победу – получение выгодного заказа, судьба вдруг решила сделать его мировой знаменитостью совсем в другой области.
Питер Арчер, директор по кастингу картины «Чужой», заливал в этом же баре свою профессиональную неудачу: на роль злобного инопланетного пришельца-ксеноморфа никак не удавалось подобрать подходящего актера. На первый взгляд задача казалась уникально простой – ведь лица монстра в фильме никто не увидит, значит запихать в страшный костюм можно кого угодно, но не тут-то было.
Ханс Рудольф Гигер – художник, создавший образ ксеноморфа-Чужого
У режиссера Ридли Скотта, оказывается, был сформирован очень четкий взгляд на то, как должен выглядеть его научно-фантастический злодей. Это существо должно было выглядеть не как человек, одетый в страшный костюм, и задача через некоторое время начала представляться съемочной группе нереальной.
Однако подвыпивший Питер Арчер, сидя в самом обычном пабе, вдруг увидел за соседним столиком именно то, что было им всем позарез необходимо – парня, который вроде бы был человеком, но выглядел при этом не совсем как человек. Невероятно длинные и худые конечности, огромный рост, но при этом – прекрасная координация… Некоторое время спустя член кастинговой команды уже доказывал студенту-дизайнеру, что он действительно хочет «снять его в кино».
Исполнителю роли Чужого пришлось «подружиться с уникальным костюмом и страшной маской-аниматроником»
Юношу мгновенно утвердили на роль и для него начался непростой период. Костюм Чужого, созданный знаменитым швейцарским художником Гигером, был не так прост в эксплуатации, и для имитации «нечеловеческой» пластики Боладжи пришлось вернуться к физическим тренировкам: он брал уроки боевого искусства тайчи, разучивал скользящие движения и повадки богомола, много репетировал в декорациях космического корабля «Ностромо». Съемки заняли у него всего четыре месяца, но они сделали его мировой знаменитостью.
Никто не думал, что банальная «космическая страшилка», от которой в свое время отказывались именитые режиссеры, так «выстрелит». Уникальное сочетание мрачной фантазии Гигера и талантливой режиссуры сделали этот фильм настоящим событием в мировом кинематографе. Множество премий, в том числе «Оскар» за визуальные эффекты, стали неожиданностью даже для самих создателей кинокартины.
«Чужой», фото со съемок
Разумеется, необычный актер, исполнивший роль звездного монстра, стал невероятно популярен. Боладжи начал получать предложения от режиссеров – одно заманчивее другого, но парень прекрасно осознавал, что путь в кино будет нелегким, ведь с такой необычной внешностью его приглашали только на роли «пришельцев» и «великанов». Он сделал свой выбор и вернулся на родину, порвав навсегда с кинематографом.
В последующие годы Боладжи реализовал свою давнюю мечту – на деньги, полученные за съемки, он сумел открыть в Нигерии первую в стране настоящую арт-галерею европейского уровня. Бывший «Чужой» состоялся и как художник – вероятно, не прошло даром общение со знаменитым коллегой. Боладжи женился и был счастлив в браке, он стал отцом двоих детей. К сожалению, в 1992 году, в возрасте 39 лет талантливого художника не стало. Он скончался от вирусной пневмонии, которая в сочетании с врожденным заболеванием свалила его буквально за пару недель.
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