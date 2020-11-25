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11 фактов, которыми при случае можно блеснуть в компании


Занимательные факты, которые известны лишь избранным.

Занимательные факты, которые известны лишь избранным.

Вокруг нас столько всего удивительного! Например, лес, состоящий из одного дерева, или же книга о Гарри Поттере, переведенная на древнегреческий. Мы собрали 11 интересных фактов, которыми при случае можно блеснуть в компании друзей.

1. Между Землей и Луной


Расстояние между Землей и Луной. | Фото: Onedio.

Расстояние между Землей и Луной. | Фото: Onedio.

Даже школьники знают, что Луна - единственный естественный спутник Земли, но мало кто представляет, на каком расстоянии находятся эти объекты. Оказывается, промежуток между Луной и Землей настолько огромный, что там смогли бы поместиться все планеты Солнечной системы.

2. Перевод на древнегреческий


11 фактов, которыми при случае можно блеснуть в компании

«Гарри Поттер» на древнегреческом. | Фото: Zefirka.

Издательство книг о Гарри Поттере решили, что бестселлер должны прочитать абсолютно все. Они обратились к Эндрю Уилсону, преподавателю классического греческого языка с просьбой перевести книги на древнегреческий. Теперь, если когда-то изобретут машину времени и к нам попадет «гость» из прошлого, он сможет прочитать книги о знаменитом мальчике-волшебнике. К слову, это первый текст, переведенный на древнегреческий за последние 1500 лет.

3. Первая кукуруза


Кукуруза 9000 лет назад. | Фото: AdMe.

Кукуруза 9000 лет назад. | Фото: AdMe.

Эти маленькие ростки слева - кочаны первой кукурузы, которую начали культивировать еще 9000 лет назад. Стоит отметить, что за это время фермеры очень продвинулись в вопросах селекции.

4. Действительно «великий» баньян


Дерево великий баньян. | Фото: The Gujju Man.

Дерево великий баньян. | Фото: The Gujju Man.

В Индии есть удивительное место под названием «лес одного дерева». Там действительно произрастает всего одно дерево - великий баньян. Стоит отметить, что его название нисколько не преувеличено, ведь одно «деревце» занимает площадь 18 918 квадратных метров!

5. Следы на Луне


След первого человека на Луне. | Фото: Cadena SER.

След первого человека на Луне. | Фото: Cadena SER.

След первого человека, высадившегося на Луну навсегда останется там, как и любые другие следы. На Луне вообще ничего не утаишь. А все потому, что там никогда не бывает ветра.

6. Исландские писатели


Писатели из Исландии. | Фото: Cadena SER.

Писатели из Исландии. | Фото: Cadena SER.

Оказывается, среди потомков викингов много творческих людей. Более того, по данным одного независимого исследования, каждый десятый житель Исландии является автором какой-нибудь книги. Поэтому можете смело спрашивать местных жителей о том, сколько книг они написали.

7. Первый пульт


Старинный пульт от телевизора. | Фото: Medium.

Старинный пульт от телевизора. | Фото: Medium.

Протрите глаза и внимательно посмотрите на фото. Диковинная штуковина, которую вы видите - ничто иное, как первый беспроводной пульт от телевизора. Его изобрел американец Роберт Адлер в 1956 году.

8. Ленивцы и вода


Суперспособность ленивцев. | Фото: Fishki.net.

Суперспособность ленивцев. | Фото: Fishki.net.

Оказывается, ленивцы отлично чувствуют себя в воде. Эти милые создания способны задерживать дыхание под водой на 40 минут. К слову, это больше, чем могут некоторые виды дельфинов, для которых вода является единственным местом обитания.

9. Изделие из бетона


Первое изделие из бетона. | Фото: Ibud.

Первое изделие из бетона. | Фото: Ibud.

Забавно, но первым запатентованным изделием из бетона был маленький цветочный горшок. Изобретение принадлежало французскому садовнику Ж. Монье и произошло это в 1867 году.

10. Биоразлагаемая тара


Бутылка, которая разлагается. | Фото: TeleAmbiente.

Бутылка, которая разлагается. | Фото: TeleAmbiente.

На фото нидерландский стартап Avantium. Это биоразлагаемая тара, способная полностью разложится за год и не навредить окружающей среде.

11. Кролики и морковь


Морковка для кроликов. | Фото: Medium.

Морковка для кроликов. | Фото: Medium.

Мультфильмы навязали людям ошибочное мнение, что кролики питаются одной только морковью. На самом деле, морковка не является главным пунктом рациона кролика. Эти очаровательные грызуны питаются в основном травой. Кстати, чрезмерное потребление моркови противопоказано ушастым и может стать причиной ожирения.

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11 фактов, которыми при случае можно блеснуть в компании

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11 фактов, которыми при случае можно блеснуть в компанииПодписаться на мой Instagram
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