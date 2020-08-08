Известный дворец, в котором не было туалета

Жемчужина французской архитектуры и великолепный дворец тщеславного монарха, Версаль создавался, чтобы подчеркнуть все величие «короля-солнце» Людовика XIV. Но на всю роскошь тут не было предусмотрено ни одного туалета…



До правления Людовика XIV резиденцией французских монархов был Лувр, но спустя некоторое время «король-солнце» задумал построить новый дворец в пригороде Парижа. Официальной причиной строительства называлась боязнь короля за свою жизнь.



Он неоднократно повторял, что политические интриги не дают ему спокойно спать, поэтому резиденцию нужно перенести подальше от парижских заговорщиков. На самом деле причина заключалась в другом.



Замок Фуке Во (Vaux-le-Vicomte). Побывав на новоселье у министра финансов Фуке, Людовик XIV увидел дворец, который был гораздо красивее и роскошнее Лувра. А монархи не любят, когда кто-то демонстрирует свое превосходство. В тот же вечер Людовик XIV приказал явиться к нему архитекторам Луи Лево, Жюлю Ардуэн-Мансару и парковому планировщику Андре Ленотру. Они получили задание: создать неслыханный по красоте дворец, который отражал бы все величие французского короля. Так началась история Версаля. А Фуке поплатился за уязвленное самолюбие Людовика XIV и был арестован в том же 1661 году.

Версальский дворец. Pierre Patel, 1668 год. Людовик XIV настойчиво акцентировал внимание архитекторов на том, что дворец должен быть построен качественно и в кратчайшие сроки. Но так не получалось. В Версаль отправили тысячу рабочих. Потом эта цифра выросла в 30 раз. Когда страна ни с кем не воевала , на возведение дворца отправлялись и солдаты. Люди в буквальном смысле работали и днем, и ночью. Из-за этого в темное время суток участились несчастные случаи со смертельным исходом. Поначалу эту информацию утаивали от короля, но, когда правда всплыла на поверхность, монарх приказал выплатить семьям погибших щедрую компенсацию. Мраморный двор Версальского дворца, на месте которого раньше находился охотничий домик. Деньги на возведение комплекса брались из казны. Но постепенно поток средств уменьшался. Тогда король переложил эту миссию на придворных. Каждый дворянин , которому выделялись апартаменты в Версале, во время Девятилетней войны должен был самостоятельно оплачивать их строительство.Малые апартаменты Короля в Версале. Спешное возведение и недостаток средств имели и обратную сторону. Множество каминов не функционировали, на окнах и дверях виднелись зазоры, из-за чего в помещениях гулял ветер, да и весь дворец был очень холодным. Дворцовая церковь Версаля. Но самое удивительное то, что при всем великолепии дворца архитекторы не спроектировали ни одного туалета! У короля с королевой были для «этих» дел передвижные кабинки, а придворные справляли нужду где придется. В галереях Версаля можно отыскать немало закоулков, ниш. Раньше они закрывались тяжелыми портьерами. Именно там аристократия устраивала «общественные туалеты».Зеркальная галерея. Версаль. Главные апартаменты королевы Франции. Кстати, именно тогда «король-солнце» издал указ о том, чтобы в Версаль все являлись, щедро залитые духами. Одни крепкие ароматы перебивали другие. Многие экскурсоводы утверждают, что в отдаленных уголках Версаля до сих пор стоит смрадный запах.Малые апартаменты и библиотека Людовика XVI. Работы по возведению Версаля продолжились и после кончины Людовика XIV. Содержание дворца обходилось последующим монархам в копеечку . А во время Французской революции 1789 года великолепный комплекс был безжалостно разграблен. Правда, когда к власти пришел Наполеон, он задумал возродить величие Версаля, но ему это не удалось.Символ «короля-солнце» на решетке забора Версаля. Людовик XIV принимает принца де Конде в Версале. Жан-Леон Жером, 1878 год. Возвращение Бурбонов к власти самым положительным образом отобразилось на судьбе дворцового комплекса . Его восстановили, а затем сделали музеем.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: