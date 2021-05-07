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Мегапроекты, вызывающие чувство гордости за инженерный гений создателей


Мегапроекты, вызывающие чувство гордости за инженерный гений создателей

Человечество развивается и для комфортного существования требуются все более масштабные инженерные и инфраструктурные проекты. Небоскребы стремятся в небо все выше и выше, мосты растягиваются на десятки километров, а ученые ставят эксперименты, способные кардинально изменить наше будущее. В обзоре Novate.ru шесть мегапроектов последнего десятилетия, впечатляющих достижениями прогресса.

1. International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)


Строительная площадка ITER во Франции. /Фото: iter.org

Строительная площадка ITER во Франции. /Фото: iter.org

 

В конце июля 2020 года стартовал заключительный этап амбициозного проекта ITER. Во Франции начались работы по сборке и монтажу токамака – установки, создающей и поддерживающей условия для управляемого термоядерного синтеза. ITER – не первый реактор подобного типа, но данный проект – самый колоссальный по размаху. Возводимая конструкция считается одной из самых сложнейших, когда-либо разработанных человеком. Установка состоит из нескольких миллионов конструктивных деталей, ее масса оценивается в 23 тысячи тонн, а стоимость перешагнула отметку в 20 миллиардов евро. По плану, завершение строительства и запуск реактора ожидаются в 2025 году. Если эксперимент пройдет успешно, то в будущем энергию станут вырабатывать при помощи термоядерного синтеза.

Монтаж секторов вакуумного корпуса ITER. /Фото: iter.org

Монтаж секторов вакуумного корпуса ITER. /Фото: iter.org

 

Познавательная информация от Novate.ru: Идею на международном уровне объединить усилия в области термоядерной энергетики выдвинул Михаил Горбачев в 1985 году на встрече глав СССР и США, а само соглашение было подписано в 1992 году. Объект строят на территории Франции, и в работе над проектом участвует 35 стран: США, РФ, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Швейцария, Великобритания и государства Европейского Союза.

2. The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)


GERD – сложный гидротехнический проект, имеющий колоссальное значение для Эфиопии. /Фото: cdn.shortpixel.ai

GERD – сложный гидротехнический проект, имеющий колоссальное значение для Эфиопии. /Фото: cdn.shortpixel.ai

 

В настоящее время завершается строительство ГЭС на реке Нил, начатое Эфиопией в 2011 году. А закачка водохранилища стартовала еще до полного окончания работ, уже в июле этого года. Причем Эфиопия планирует заполнить резервуар быстро, всего за три года, несмотря на протесты Египта, настаивающего на сроке в 10 лет. В длину сооружение протянулось на 1780 м, высота составляет 155 м, а высота на гребне равна 655 м. После выхода на полную проектную мощность, а это 6.5 ГВт, GERD станет самой большой ГЭС в Африке и войдет в десятку крупнейших плотин мира. Водохранилище уже называют «резервуаром тысячелетия» и вся страна готовится праздновать запуск первых двух турбин, запланированный на декабрь 2020 года.
Водохранилище GERD называют «резервуаром тысячелетия». /Фото: brusselstimes.com

Водохранилище GERD называют «резервуаром тысячелетия». /Фото: brusselstimes.com

 

3. Beijing Daxing International Airport


Очертаниями аэропорт Дасин напоминает морскую звезду. /Фото: cdn.businesstraveller.com

Очертаниями аэропорт Дасин напоминает морскую звезду. /Фото: cdn.businesstraveller.com

 

Крупнейший в мире аэропорт открылся в 2019 году в Пекине. Проект разрабатывала знаменитый архитектор Заха Хадид и ее стиль очень узнаваем в причудливых очертаниях аэрохаба. В своем творении она органично соединила традиционные китайские и авангардные мотивы архитектуры.
Терминал аэропорта поражает элегантным современным дизайном. /Фото: media.cntraveler.com

Терминал аэропорта поражает элегантным современным дизайном. /Фото: media.cntraveler.com

 

Площадь воздушных ворот составила 700 тыс. кв. м., и здание аэровокзала признано самым большим в мире строением с бесшовной стальной конструкцией. Если смотреть сверху, сооружение напоминает звезду с несколькими лучами. Такое решение в сочетании с двухуровневыми платформами вылета и прилета позволяет любой самолет подать к любому телетрапу аэропорта. В результате пассажиры садятся на борт и сходят с рейса сразу в терминале, без доставки по летному полю автобусом. Вибрацию от идущих на взлет и посадку воздушных судов гасят тысячи демпфирующих элементов, встроенных в стальное основание сооружения.

4. Burj Khalifa


Бурдж Халифа возвышается высоко над Дубаем. /Фото: burjkhalifa.ae

Бурдж Халифа возвышается высоко над Дубаем. /Фото: burjkhalifa.ae

 

Небоскреб Бурдж Халифа, построенный в Дубае в 2020 году и спустя 10 лет удерживает титул самого высокого строения в мире. В здании 163 этажа, не считая технических и оно устремляется ввысь на 828 метров от поверхности земли. Чтобы возвести этот вертикальный город, потребовались самые инновационные разработки. Основание башни поддерживают 200 свай длиной 45 и диаметров полтора метра каждая, а устойчивость обеспечивает специальная конструкция, называемая «усиленным ядром». Асимметричная геометрия небоскреба разбивает даже сильные ветровые потоки, делая их безопасными. Снаружи сооружение покрыто тонированными термопанелями, эффективно отражающими солнечные лучи и чтоб помыть все окна потребуется 3-4 месяца.
Со смотровой площадки 124 этажа открывается потрясающий вид на панораму Дубая. /Фото: allesoverdubai.info

Со смотровой площадки 124 этажа открывается потрясающий вид на панораму Дубая. /Фото: allesoverdubai.info

 

5. Lusail


Вид на строящийся город Лусаил с одного из искусственных островов. /Фото: allasianfootball.com

Вид на строящийся город Лусаил с одного из искусственных островов. /Фото: allasianfootball.com

 

В 2006 году Катар запустил грандиозный проект – строительство с нуля ультрасовременного города. Возведение мегаполиса начиналось неспешно и резко ускорилось после того, как страна выиграла право принимать Чемпионат мира по футболу в 2022 году. Комплексное планирование с учетом последних инноваций и экологических трендов сделало проект поистине уникальным. Территория мегаполиса включает гавань, которая станет одной из крупнейших в заливе, четыре специально построенных искусственных острова, а для управления инфраструктурой внедряется система «Умный город». Наряду с жилыми и коммерческими комплексами строятся поля для гольфа, парк развлечений, а для приема матчей футбольного чемпионата возводится стадион Lusail Iconic вместимостью 80 тыс. зрителей.
Стадион в Лусаиле, который примет матчи ЧМ-2022. /Фото: as01.epimg.net

Стадион в Лусаиле, который примет матчи ЧМ-2022. /Фото: as01.epimg.net

 

6. Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge


Вид на мост с высоты птичьего полета. /Фото: cdn.businesstraveller.com

Вид на мост с высоты птичьего полета. /Фото: cdn.businesstraveller.com

 

Транспортная «артерия», построенная в Китае в 2018 году, признана настоящим произведением инженерного искусства и считается самым длинным в мире морским мостом. Трасса, связавшая между собой Гонконг, Чжухай и Макао, протянулась на 55 километров и на одном из участков пролегла под водой. «Нырять» пришлось из-за оживленных судоходных путей, и для создания туннеля строители оборудовали два искусственных острова в местах въезда и выезда. Строительство моста заняло около 9 лет, бюджет составил примерно 15 миллиардов евро. Работы были очень трудоемкие, только стали на сооружение пошло свыше 400 тысяч тонн. Конструкция спроектирована очень устойчивой, способной выдержать давление толщи воды, землетрясения магнитудой 8 баллов и штормовые порывы ветра. На мосту проложены две трехполосные магистрали и теперь из Гонконга в Чжухай можно добраться всего за 30 минут вместо 3.5 часов.
Искусственный остров с въездом и выездом в подводный тоннель. /Фото: img.yicaiglobal.com

Искусственный остров с въездом и выездом в подводный тоннель. /Фото: img.yicaiglobal.com

 

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