Зубная паста в быту

Все мы с вами привыкли чистить зубы, как минимум 2 раза в день зубной пастой. Если есть возможность, то после каждого приема пищи. И, казалось бы, для чего же еще может служить зубная паста, как не для чистки зубов. По ее названию даже понятно для чего ее применяют, но вот состав остается загадкой для многих.



Зубная паста упоминается еще в древнем Египте, но только тогда она была в виде порошка. И состав был довольно прост. До того, как за изготовление зубной пасты взялась фирма «Колгейт», зубная паста состояла из крупной поваренной соли и тертого хозяйственного мыла. Кстати довольно таки отличный способ чистить зубы мылом. Лет 5-6 назад по телевизору в новостях показывали интервью с 84-х летней бабушкой, у которой были очень белыми все 32 зуба, причем все 32 были своими родными. К врачам не обращалась, кариеса никогда не было, зубы никогда не болели, десна тоже – секрет заключался в том, что она с детства чистила зубы обыкновенным мылом! В нынешней зубной пасте в составе чего только нету. Это и вещества, которые борются и предотвращают кариес, борются с налетом, и вещества которые вспенивают пасту. Так же присутствуют ингредиенты, которые не дают пасте засохнуть, ну и закончим ингредиентом, который борется с микробами.

Все эти вещества по-своему хороши и в тоже время плохи. Некоторые из них входят в состав другой бытовой продукции. Давайте посмотрим, куда же еще применяется зубная паста: 1. Чаще всего зубная паста применяется для очистки серебряных украшений, изделий и столового серебра. Все что нужно это нанести пасту на зубную щетку и тщательно почистить серебро. После чего необходимо смыть зубную пасту и натереть серебро салфеткой или полотенцем до блеска. 2. Еще зубную пасту используют как устранение мелких потертостей на циферблатах часов, экранов мобильных телефонов, мп4 плееров. Все что нужно – на мягкую губку или кусочек паралона нанести немножко зубной пасты, натереть экран. Стереть остатки влажной салфеткой. 3. Таким же успехом зубная паста славиться в шлифовке мелких царапин на автомобиле, зубная паста хорошо шлифует нужое место авто. 4. Если у вас пожелтели ногти, не беда. Тщательно натрите ногти зубной пастой и смойте. Уж если паста отбеливает зубы и серебро, то и с ногтями справится так же легко. 5. Так же зубную пасту применяют при лечении ран, синяков, герпесе. Если это рана, то наносимая зубная паста может помочь в остановке крови и ускорении заживления (но не стоит забывать, что не все компоненты пасты одинаково полезны). Если это гематома или по-простому синяк, то небольшое количество зубной пасты поможет быстрому рассасыванию синяка. При герпесе желательно наносить зубную пасту на ночь, она подсушивает кожу и образует сухую пленку над герпесом, которая вскоре быстро отсыхает и отпадает. 6. Так же зубную пасту можно увидеть на витринах магазинов в виде рисунков. Особенно в зимнее время и ближе к новому году, зубная паста идеально подходит для рисования снега и снеговиков. 7. Раньше в школах, на уроках труда, зубная паста применялась как грунтовка перед покраской изделий из пластилина. Согласитесь очень удобно раскрашивать слепленную фигурку, когда она белая и к ней отлично пристает краска. 8. Если вы на кухне чистили много чеснока или цибули , либо пили пивко с соленой рыбой, то естественно ваши руки пропитались этими запахами. Мытье рук мылом не дает результата, запах все равно остается. Именно в этом случае вам поможет зубная паста. Помойте руки с зубной пастой и запах рыбы, чеснока или цибули исчезнет. (Кстати, раз уж заговорили про пиво с рыбой, то от рыбного запаха поможет избавиться то самое пиво. Ополосните им руки и запах сразу же пропадет, потом промойте руки водой и следов пива с рыбой, как и небывало. 9. Зубной пастой отлично отмывается кафель и меж кафельные стыки в ванной комнате. 10. Если не хотите, чтоб у вас в ванной потело зеркало, помойте его с зубной пастой. 11. От глубоко въевшихся следов от чая на стекле, журнальном столике, столешнице на кухне поможет избавиться обычная зубная паста, достаточно натереть то место пастой и смыть водой . 12. Появились следы от помады на одежде? Не беда. Нанесите на место помады слой зубной пасты, потрите и оставьте минут на 10. После чего потрите еще раз и прополощите. Пятна как не бывало. На самом деле способов для применения зубной пасты гораздо большеЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: