Зрелищные фестивали воздушных шаров

Полет на воздушном шаре — отличный способ получить незабываемые впечатления на всю жизнь. По всему миру каждый год проходят многочисленные международные фестивали воздушных шаров, когда в небо взмывают десятки разноцветных «шариков». Это уникальная возможность повидать знакомые места с высоты, сделать отличные фотографии и насладиться восхитительными пейзажами.



1. Международный фестиваль воздушных шаров в Альбукерке, Нью-Мексико.















2. Этот фестиваль продолжительностью в 2 дня — крупнейший в мире. Здесь можно увидеть до 750 воздушных шаров. Проходит фестиваль в первую неделю октября.







3. Фестиваль воздушных шаров в Каппадокии, Турция. Смотрите также — 100 мест на планете, которые обязательно нужно увидеть 4. Уникальные геологические образования делают это место одним из самых красивых для любования с высоты. 5. Международный фестиваль воздушных шаров в Шато-д’О, Швейцария. 6. Этот 9-дневный фестиваль проходит в конце января. Ночное сияние на изумительном фоне Альп нельзя пропустить. 7. Международный фестиваль воздушных шаров в Путраджае, Малайзия. 8. Это небольшой и относительно новый фестиваль, который проходит всего шестой год подряд, но это точно отличный способ посмотреть город свысока.

9. Бристольский международный фестиваль воздушных шаров в Великобритании. 10. Проходит в августе. Отличный способ посмотреть британские сельские пейзажи с высоты птичьего полета. 11. Международный фестиваль воздушных шаров Гатино в Квебеке, Канада. 12. Почти 200 000 посетителей и 300 шоу и выступлений, ну и конечно же, великолепные воздушные шары — вот что можно увидеть во время этого фестиваля в Канаде. 13. Тайваньский фестиваль воздушных шаров в Тайдуне. 14. Хотя это мероприятие начали проводить только в 2011 году, горный пейзаж делает его одним из самых красивых. 15. Европейский фестиваль воздушных шаров в Игуаладе, Испания.16. Если вы попадете в Барселону в начале июля, обязательно отправляйтесь в Игуаладу на один из крупнейших фестивалей воздушных шаров в Европе. 17. Международный фестиваль воздушных шаров в Пампанге, Филиппины. 18. Это праздник не только для любителей воздушных шаров — это также крупнейший авиасалон на Филиппинах, привлекающий около 60 000 зрителей каждый год. 19. Фестиваль воздушных шаров в Канберре, Австралия. 20. Воздушные шары на этом фестивале поднимаются в воздух с лужайки старого здания Парламента и пролетают совсем рядом со зданиями австралийской столицы. 21. Международный фестиваль в городе Великие Луки, Россия. 22. Фестиваль стартовал в 1996 году и является одним из главных в России.23. Фестиваль воздушных шаров в Колорадо-Спрингс, США. 24. Это бесплатное мероприятие проходит в выходные и является одним из лучших способов осмотреть Скалистые горы.25. Вид изнутри воздушного шара. 26. Хватить сидеть на диване — айда все кататься на воздушных шарах!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: