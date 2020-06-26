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Зрелищные фестивали воздушных шаров

Полет на воздушном шаре — отличный способ получить незабываемые впечатления на всю жизнь. По всему миру каждый год проходят многочисленные международные фестивали воздушных шаров, когда в небо взмывают десятки разноцветных «шариков». Это уникальная возможность повидать знакомые места с высоты, сделать отличные фотографии и насладиться восхитительными пейзажами. Зрелищные фестивали воздушных шаров

Зрелищные фестивали воздушных шаров 1. Международный фестиваль воздушных шаров в Альбукерке, Нью-Мексико.

 

Зрелищные фестивали воздушных шаров

 

2. Этот фестиваль продолжительностью в 2 дня — крупнейший в мире. Здесь можно увидеть до 750 воздушных шаров. Проходит фестиваль в первую неделю октября.

 

Зрелищные фестивали воздушных шаров 3. Фестиваль воздушных шаров в Каппадокии, Турция. Смотрите также — 100 мест на планете, которые обязательно нужно увидеть Зрелищные фестивали воздушных шаров 4. Уникальные геологические образования делают это место одним из самых красивых для любования с высоты. Зрелищные фестивали воздушных шаров 5. Международный фестиваль воздушных шаров в Шато-д’О, Швейцария. Зрелищные фестивали воздушных шаров 6. Этот 9-дневный фестиваль проходит в конце января. Ночное сияние на изумительном фоне Альп нельзя пропустить. Зрелищные фестивали воздушных шаров 7. Международный фестиваль воздушных шаров в Путраджае, Малайзия. Зрелищные фестивали воздушных шаров 8. Это небольшой и относительно новый фестиваль, который проходит всего шестой год подряд, но это точно отличный способ посмотреть город свысока.

Зрелищные фестивали воздушных шаров 9. Бристольский международный фестиваль воздушных шаров в Великобритании. Зрелищные фестивали воздушных шаров 10. Проходит в августе. Отличный способ посмотреть британские сельские пейзажи с высоты птичьего полета. Зрелищные фестивали воздушных шаров 11. Международный фестиваль воздушных шаров Гатино в Квебеке, Канада. Зрелищные фестивали воздушных шаров 12. Почти 200 000 посетителей и 300 шоу и выступлений, ну и конечно же, великолепные воздушные шары — вот что можно увидеть во время этого фестиваля в Канаде. Зрелищные фестивали воздушных шаров 13. Тайваньский фестиваль воздушных шаров в Тайдуне. Зрелищные фестивали воздушных шаров 14. Хотя это мероприятие начали проводить только в 2011 году, горный пейзаж делает его одним из самых красивых. Зрелищные фестивали воздушных шаров 15. Европейский фестиваль воздушных шаров в Игуаладе, Испания. Зрелищные фестивали воздушных шаров 16. Если вы попадете в Барселону в начале июля, обязательно отправляйтесь в Игуаладу на один из крупнейших фестивалей воздушных шаров в Европе. Зрелищные фестивали воздушных шаров 17. Международный фестиваль воздушных шаров в Пампанге, Филиппины. Зрелищные фестивали воздушных шаров 18. Это праздник не только для любителей воздушных шаров — это также крупнейший авиасалон на Филиппинах, привлекающий около 60 000 зрителей каждый год. Зрелищные фестивали воздушных шаров 19. Фестиваль воздушных шаров в Канберре, Австралия. Зрелищные фестивали воздушных шаров 20. Воздушные шары на этом фестивале поднимаются в воздух с лужайки старого здания Парламента и пролетают совсем рядом со зданиями австралийской столицы. Зрелищные фестивали воздушных шаров 21. Международный фестиваль в городе Великие Луки, Россия. Зрелищные фестивали воздушных шаров 22. Фестиваль стартовал в 1996 году и является одним из главных в России. Зрелищные фестивали воздушных шаров 23. Фестиваль воздушных шаров в Колорадо-Спрингс, США. Зрелищные фестивали воздушных шаров 24. Это бесплатное мероприятие проходит в выходные и является одним из лучших способов осмотреть Скалистые горы. Зрелищные фестивали воздушных шаров 25. Вид изнутри воздушного шара. Зрелищные фестивали воздушных шаров

 

26. Хватить сидеть на диване — айда все кататься на воздушных шарах!

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