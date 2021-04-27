Художник переносит героев классических картин на ироничные сюрреалистические коллажи

Алексей Кондаков.

Проект был начат художником в 2015 году.

Серию работ Алексей Кондаков назвал «Повседневная жизнь богов».

Картины Алексея смотрятся комично.

Классика и повседневная жизнь иногда очень здорово сочетаются.

Алексея вдохновляют обычные бытовые сцены.

Художник признаётся, что большинство идей он черпает в наблюдениях за людьми в общественном транспорте.

Когда сделана фотография - остаётся лишь подобрать антураж.

Один раз Алексей целый час ждал на остановке троллейбус необходимого цвета.

Художник желает заняться съёмкой или скульптурой.

Герои классических полотен теряют всю свою эпичность и выглядят совершенно обычно.

Странные, ироничные сюжеты художника очень популярны.