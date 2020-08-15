Почему нельзя оставлять на ночь грязную посуду в мойке

В очередной раз жалуясь на головную боль и бессонницу, мало кто из нас полагает, что ее причиной может стать оставленная на ночь на кухне грязная посуда.





Между тем наши предки относились к этому очень серьезно. И в числе прочих обрядов, призванных обезопасить дом и привлечь удачу, никогда не забывали о чистоте посуды.



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Мы решили разобраться в вопросе и теперь точно знает, почему всё-таки нельзя оставлять грязную посуду в мойке.



ГРЯЗНАЯ ПОСУДА

Причина третья, объективная

Причина первая, суевернаяНаши предки верили, что в каждом доме живет его дух — домовой. И всеми силами старались не рассердить «хозяина». Ведь обиженный домовой будет мстить.Верными признаками его недовольства служат пропавшие или найденные в совершенно неожиданных местах вещи. Особенно чайные ложечки и носки без пары. А также шуршание и вздохи, раздающиеся в ночное время.Домовой переживает за наше благополучие, поэтому ведет себя, как строгий родитель. Больше прочего его огорчают ссоры в доме, грязная посуда, оставленная на ночь, и ножи на столе.Причина вторая, эзотерическаяЗнатоки мистических учений твердо уверены, что оставленные с вечера грязные тарелки привлекают и подпитывают негатив, что сулит неряхам множество различных бед.Супруги могут столкнуться со ссорами и изменой.Грязные кружки сулят проблемы с деньгами и неудачи в делах. Половник, оставленный в кастрюле на ночь, сулит бедность. Много грязных ложек и вилок — к сплетням и скандалам на работе.Незамужняя девушка, у которой грязная посуда ночует в раковине, будет отталкивать и отпугивать всех мужчин. Ее также может замучить бессонница или сон будет беспокойным.Тот факт, что всё перечисленное имеет под собой реальную основу, подтверждают специалисты по фэншуй, биоэнергетике и даже психологи. Не зря в английском языке есть слово mess, которое может переводиться как «беспорядок» и «неприятности». Эти понятия взаимосвязаны.Следует упомянуть и о том, что надежным средством для защиты от темных сил с древности считалось выращивание в жилище особых «защитных» растений. К ним можно смело отнести и обычный домашний алоэ, скромно стоящий на твоем подоконнике.Нужно отметить, что есть и абсолютно рациональные причины не оставлять грязную посуду на ночь. Ведь помимо злых сил остатки пищи в раковине привлекают насекомых. А также служат благодатной средой для размножения болезнетворных бактерий.Особенно актуальным это становится в летний период, когда из-за высоких температур скорость размножения микробов многократно увеличивается. Также не следует забывать, что намного проще ополоснуть сковороду или кастрюлю с вечера, не дожидаясь, пока к ней присохнут остатки пищи.«Когда вы наводите порядок в доме, вы также наводите порядок в своей жизни и даже в своем прошлом», — гласит главный принцип рациональной уборки от японки Мари Кондо. «Где порядок царит, там счастье гостит», — перекликается с ним народная мудрость.И если какие-то суеверия помогают нам навести порядок на кухне и в жизни, стать чуточку счастливее и избежать бед, то значит не так уж они и плохи. Желаем вам чистоты и порядка на кухне, здоровья, радости и хорошего настроения, дорогие читатели!