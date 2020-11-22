Как за 2 минуты вернуть пряже первоначальный вид

Вязальщицы, и опытные, и начинающие, время от времени вынуждены распускать уже связанные вещи: фасон устарел, или в процесс вязания закралась ошибка.

Пряжа, побывавшая в употреблении, престаёт быть ровной — она похожа на упругие кудри. Вязать из такой нити ровно и аккуратно не получится. Существует немало способов её выпрямления: перемотка в пасмы и последующие стирка и сушка с грузом, постепенное протягивание нити над паром и сматывание в клубок и т.д. Все эти процессы достаточно трудоёмки и требуют немало времени. Но есть совершенно простой, невероятно быстрый и не менее эффективный способ!



Для выпрямления пряжи вам понадобится обычный полиэтиленовый пакет-майка (важно, чтобы в нём не было дырок), микроволновка и, собственно, пряжа, которой необходимо вернуть первоначальный вид. Здорово то, что её можно выпрямлять прямо в клубках! Единственный нюанс — при сматывании не нужно делать клубок слишком тугим.



Поместите клубки в пакет и завяжите. Положите пряжу в микроволновку.



Выставьте время «2 минуты». Если у вас микроволновка особо мощная, возможно, достаточно будет и 1,5 минут. Ещё один момент — если вы проживаете в регионе, где уровень влажности невысокий, можно предварительно опрыскать пакет водой изнутри из пульверизатора.

Но обычно этого не требуется.По истечении положенного времени выньте пакет из микроволновки. Вы увидите, что изнутри он покрыт конденсатом. Клубки тоже будут слегка влажными, зато нитка расправится.Через пару часов клубки окончательно просохнуть и из них можно будет снова вязать.Чуть больше подробностей — в видео ниже.