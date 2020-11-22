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Как за 2 минуты вернуть пряже первоначальный вид

Вязальщицы, и опытные, и начинающие, время от времени вынуждены распускать уже связанные вещи: фасон устарел, или в процесс вязания закралась ошибка.
Пряжа, побывавшая в употреблении, престаёт быть ровной — она похожа на упругие кудри. Вязать из такой нити ровно и аккуратно не получится. Существует немало способов её выпрямления: перемотка в пасмы и последующие стирка и сушка с грузом, постепенное протягивание нити над паром и сматывание в клубок и т.д. Все эти процессы достаточно трудоёмки и требуют немало времени. Но есть совершенно простой, невероятно быстрый и не менее эффективный способ!
Как за 2 минуты вернуть пряже первоначальный вид
Для выпрямления пряжи вам понадобится обычный полиэтиленовый пакет-майка (важно, чтобы в нём не было дырок), микроволновка и, собственно, пряжа, которой необходимо вернуть первоначальный вид. Здорово то, что её можно выпрямлять прямо в клубках! Единственный нюанс — при сматывании не нужно делать клубок слишком тугим.
Как за 2 минуты вернуть пряже первоначальный вид
Поместите клубки в пакет и завяжите. Положите пряжу в микроволновку.
Как за 2 минуты вернуть пряже первоначальный вид
Выставьте время «2 минуты». Если у вас микроволновка особо мощная, возможно, достаточно будет и 1,5 минут. Ещё один момент — если вы проживаете в регионе, где уровень влажности невысокий, можно предварительно опрыскать пакет водой изнутри из пульверизатора.

Но обычно этого не требуется.
Как за 2 минуты вернуть пряже первоначальный вид
По истечении положенного времени выньте пакет из микроволновки. Вы увидите, что изнутри он покрыт конденсатом. Клубки тоже будут слегка влажными, зато нитка расправится.
Как за 2 минуты вернуть пряже первоначальный вид
Через пару часов клубки окончательно просохнуть и из них можно будет снова вязать.

Как за 2 минуты вернуть пряже первоначальный вид
Чуть больше подробностей — в видео ниже.


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Пряжасоветы
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