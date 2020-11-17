Картофельные бунты на Руси, или Почему крестьяне боялись корнеплод пуще неприятеля

Как в Россию попал картофель

Есть мнение, что картофель появился на Руси благодаря Петру I. /Фото: crimeworld.club

Почему картошку называли чертовым яблоком

Крестьяне дали картофелю прозвище «чертово яблоко». /Фото: nlo-mir.ru

Картофель – деликатес, который подают к царскому столу

Картофель подавали к царскому столу в качестве вкусной закуски или основного блюда. /Фото: chefmarket.ru

Негативное отношение населения, и почему оно возникло

Пока власть наслаждалась деликатесами из картофеля, среди крестьян нарастало недовольство. /Фото: sensum-club.pro

Картофельные бунты на Руси, и как крестьяне жгли поля и били чиновников

В 1840 году на Руси начались картофельные бунты. /Фото: dsnews.ua