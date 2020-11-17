Картофельные бунты на Руси, или Почему крестьяне боялись корнеплод пуще неприятеля

Сегодня без картофеля не обходится ни одна семья. Его едят как ежедневное блюдо, готовят на праздник, использую в лечебных целях. Это привычный и многими любимый овощ. А ведь были времена, когда картофель не только не признавался народом, но и привел к страшным волнениям. Как же так получилось, что ненавистное «чертово яблоко» стало мегапопулярным в России? Читайте о том, как нашей стране появилась картошка, какой путь ей пришлось пройти, и какую хитрость использовала власть для того, чтобы заставить крестьян сажать этот корнеплод.
Как в Россию попал картофель
Есть мнение, что картофель появился на Руси благодаря Петру I. /Фото: crimeworld.club
Существует много версий о том, как картофель попал в Россию. Очень популярна история о Петре I, который был в Голландии и там попробовал блюда из картошки. Царь был поражен новым, невероятно приятным вкусом этого овоща и тут же принял решение, что картофель должен быть немедленно разведен в России. Целый мешок картошки был направлен графу Шереметеву вместе с указанием заняться распространением этого овоща повсеместно. Нравился картофель и Екатерине II. В 1765 году по ее указу в Ирландии было закуплено около 8 тонн «земляных яблок», тот есть картофеля.
Овощ был сложен в бочки, укутан соломой и начался его путь в Санкт-Петербург. Поскольку все это происходило в конце осени, когда было уже холодно, клубни в дороге перемерзли. Уцелело около 100 килограммов, их и высадили в пригородах Петербурга, под Ригой, в Подмосковье, под Новгородом. Пугачевский бунт отвлек императрицу от картофеля. Следующая попытка была предпринята уже Николаем I. Во время голода 1840 года императором был издан указ о заведении во всех казенных селениях посевово картофеля. Николай I приказал премировать хозяев, которые достигли хороших показателей при разведении культуры. А также было издано наставление о том, как нужно возделывать, хранить и как готовить этот овощ.
Почему картошку называли чертовым яблоком
Крестьяне дали картофелю прозвище «чертово яблоко». /Фото: nlo-mir.ru
И хотя и Петр I, и Екатерина II, и Николай I пытались сделать картофель популярным и избавить крестьян от неурожая и голода, те наотрез отказывались выращивать эту культуру и употреблять ее в пищу. Причин было много. Например, в первой половине 18 века на Руси полыхала эпидемия холеры. Малограмотные крестьяне решили, что причиной этого ужаса стал картофель, который как раз стал приобретать известность. Из уст в уста передавалась ходила легенда, что впервые всходы картофеля можно было заметить на могилке одной известной блудницы, которая нарушала все моральные нормы. Поэтому тот, кто съест хотя бы маленький кусочек картошки, должен быть готов к различным бедам и даже к попаданию в ад.
Крестьяне стали называть картофель чертовым яблоком. На самом деле они даже не предполагали, как именно сажать культуру, когда собирать, как готовить. Картофель пытались есть сырым, но это было очень невкусно. При употреблении в пищу недозревших зеленых овощей люди получали тяжелые отравления и даже гибли. Ясно, почему картофель так ненавидели в народе и категорически не хотели признавать его вкусным и полезным продуктом.
Картофель – деликатес, который подают к царскому столу
Картофель подавали к царскому столу в качестве вкусной закуски или основного блюда. /Фото: chefmarket.ru
В то время как крестьяне недоумевали по поводу указов о выращивании картофеля, при дворце императора этот овощ постепенно занял позицию деликатеса. Его готовили в самых разных видах: варили, жарили, делали из него десерты с сахаром, запеканки и даже каши. Население же, которое не видело этих изысков, продолжало протестовать против картошки и отказывалось ее есть. Церковь, кстати, не поддержала власть в этом вопросе, а наоборот, утверждала, что этот овощ есть нельзя, так как это якобы плод, совративший Адама и Еву. И тот, кто осмелится его попробовать, может забыть о царствии небесном.
Кстати, картофель не принимали и в других странах. Например, в Европе население тоже было против. В 16 веке овощ попал в Испанию и местное население отказалось признавать его. Некоторое время эта культура использовалась как цветок. Людовик XVI украшал цветками картофеля свой костюм, а Мария Антуанетта прикалывала их к волосам. Дальше всех в мерах по популяризации картофеля пошел прусский король Фридрих II. По его указу крестьяне, которые не желали сажать картошку, лишались ушей и носов.
Негативное отношение населения, и почему оно возникло
Пока власть наслаждалась деликатесами из картофеля, среди крестьян нарастало недовольство. /Фото: sensum-club.pro
После указа Николая I, изданного в 1840 году, где говорилось об увеличении посадок картофеля в сельских местностях, недовольство крестьян усилилось. Причем оно было таким сильным, что пришлось использовать помощь военных. Эти меры вызвали еще большее недовольство, бунты вспыхивали в Саратовской, Пермской, Оренбургской, Владимирской и Тобольской губернии. Но царские войска жестоко подавили мятежи, а распространение картофеля продолжилось. Постепенно его стали использовать не только как пищу для людей, но и употреблять как корм для скота, применять для изготовления патоки, крахмала, спирта.
Конечно, крестьянам гораздо привычнее были такие культуры как репа и рожь, так как поначалу никто не объяснил, что делать с этим новым корнеплодом. Люди сажали его неправильно, ели сырым и так далее. Но был еще один момент, который объяснял такое сопротивление: государство именно приказало выращивать овощ. Бунтующие крестьяне в большинстве своем официально считались свободными, но были прикреплены к государственной земле. Вышедшие указы были восприняты как возвращение крепостного права, это не могло не всколыхнуть население.
Картофельные бунты на Руси, и как крестьяне жгли поля и били чиновников
В 1840 году на Руси начались картофельные бунты. /Фото: dsnews.ua
Картофельные бунты происходили с 1840 по 1844 год. Крестьяне шли на крайние меры - картофельные поля поджигали, а чиновников избивали. По утверждениям историков в картофельных бунтах приняли участие не менее полумиллиона человек, тогда как общее население России в то время составляло 40 миллионов. Дело дошло до применение военной силы, в некоторых губерниях даже использовалась артиллерия. Жертв было много, а сотни и тысячи повстанцев были осуждены, сосланы в Сибирь или же забриты в солдаты. Надо было что-то делать, и решение нашлось.
Было использовано такое свойство народа как простодушие и нехорошая привычка присваивать государственное имущество. Власти сделали, как говорится, ход конем - они запретили крестьянам сажать картофель, а поля и государственные склады стали охраняться военными. Но делалось это только в дневное время. Хитрость сработала. Крестьянам стало интересно, они решили, что просто так такие меры затевать не будут, значит картофель - действительно что-то очень ценное. Начались ночные кражи, люди выкапывали клубни и сажали у себя на огородах. Россия вступила в эпоху картофеля, которая длится до сих пор.
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