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Советы от человека, знавшего 16 языков

Советы от человека, знавшего 16 языков

Като Ломб — профессиональная переводчица из Венгрии, владеющая многими языками. Большинство из них она освоила самостоятельно, работая исключительно с учебниками и художественной литературой.

Свой метод изучения языков она изложила в книге «Как я изучаю языки»:

Занимайся языком ежедневно. Если уж совсем нет времени, то хотя бы 10 минут. Особенно хорошо заниматься по утрам.

Если желание заниматься слишком быстро ослабевает, не форсируй, но и не бросай учебу. Придумай какую-нибудь иную форму: отложи книгу и послушай радио, оставь упражнения учебника и полистай словарь и т. д.

Никогда не зубри, не заучивай ничего по отдельности, в отрыве от контекста.

Выписывай вне очереди и заучивай все готовые фразы, которые можно использовать в максимально возможном количестве случаев.

Старайся мысленно переводить все, что возможно: промелькнувшее рекламное табло, надпись на афише, обрывки случайно услышанных разговоров. Это всегда отдых, даже для уставшей головы.

Выучивать прочно стоит только то, что исправлено преподавателем. Не перечитывай собственных неисправленных упражнений: при многократном чтении текст запоминается невольно со всеми возможными ошибками. Если занимаешься один, то выучивай только заведомо правильное.


Готовые фразы, идиоматические выражения выписывай и запоминай в 1-м лице единственного числа. Например: «I am only pulling your leg» («Я только дразню тебя»).

Иностранный язык — крепость, которую необходимо штурмовать со всех сторон одновременно: чтением газет, слушанием радио, просмотром недублированных фильмов, посещением лекций на иностранном языке, проработкой учебника, перепиской, встречами и беседами с друзьями — носителями языка.

Не бойся говорить, не бойся возможных ошибок, а проси, чтобы их исправляли. И главное — не расстраивайся и не обижайся, если тебя действительно начнут поправлять.

Будь твердо уверен в том, что во что бы то ни стало достигнешь цели и у тебя несгибаемая воля и необыкновенные способности к языкам.

Като Ломб предложила простую формулу, которая определяет результат в освоении языка:

затраченное время + интерес = результат

или, если ее немного уточнить:

(затраченное время + интерес) / стеснение (страх сделать ошибку) = результат.

И напоследок: когда 86-летняя Като Ломб встретила своего 54-летнего друга, она произнесла решающую для его жизни фразу: «Стив, ты так молод! Столько лет впереди, столько языков еще можно выучить!»

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