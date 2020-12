Советы от человека, знавшего 16 языков

Като Ломб — профессиональная переводчица из Венгрии, владеющая многими языками. Большинство из них она освоила самостоятельно, работая исключительно с учебниками и художественной литературой.Свой метод изучения языков она изложила в книге «Как я изучаю языки»:Занимайся языком ежедневно. Если уж совсем нет времени , то хотя бы 10 минут. Особенно хорошо заниматься по утрам.Если желание заниматься слишком быстро ослабевает, не форсируй, но и не бросай учебу. Придумай какую-нибудь иную форму: отложи книгу и послушай радио, оставь упражнения учебника и полистай словарь и т. д.Никогда не зубри, не заучивай ничего по отдельности, в отрыве от контекста.Выписывай вне очереди и заучивай все готовые фразы, которые можно использовать в максимально возможном количестве случаев.Старайся мысленно переводить все, что возможно: промелькнувшее рекламное табло, надпись на афише, обрывки случайно услышанных разговоров. Это всегда отдых, даже для уставшей головы.Выучивать прочно стоит только то, что исправлено преподавателем. Не перечитывай собственных неисправленных упражнений : при многократном чтении текст запоминается невольно со всеми возможными ошибками. Если занимаешься один, то выучивай только заведомо правильное.Готовые фразы, идиоматические выражения выписывай и запоминай в 1-м лице единственного числа. Например: «I am only pulling your leg» («Я только дразню тебя»).Иностранный язык — крепость, которую необходимо штурмовать со всех сторон одновременно: чтением газет, слушанием радио, просмотром недублированных фильмов, посещением лекций на иностранном языке, проработкой учебника, перепиской, встречами и беседами с друзьями — носителями языка.Не бойся говорить, не бойся возможных ошибок , а проси, чтобы их исправляли. И главное — не расстраивайся и не обижайся, если тебя действительно начнут поправлять.Будь твердо уверен в том, что во что бы то ни стало достигнешь цели и у тебя несгибаемая воля и необыкновенные способности к языкам.Като Ломб предложила простую формулу, которая определяет результат в освоении языка:затраченное время + интерес = результатили, если ее немного уточнить:(затраченное время + интерес) / стеснение (страх сделать ошибку) = результат.И напоследок: когда 86-летняя Като Ломб встретила своего 54-летнего друга, она произнесла решающую для его жизни фразу: «Стив , ты так молод! Столько лет впереди, столько языков еще можно выучить!»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)