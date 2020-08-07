Реальные случаи, которые стали сюжетами «Секретных материалов»

Одним из немаловажных моментов всемирной любви к сериалу «Секретные материалы» был тот факт, что многие из эпизодов снимались на основе реальных событий. Сценаристы сериала очень серьезно подошли к делу и отыскивали сюжеты там, где никто не догадался бы искать вдохновения. Но у них это получилось мастерски. Мы нашли реальные аллюзии в сюжете «Секретных материалов».
Колба Эрленмейера
Доктор Карпентер обнаруживает образцы бактерии, которая в природе не встречается и может быть описана не иначе, как внеземная. Малдеру удается найти зацепку — доктор Беруб ставил эксперименты над людьми с применением внеземного вируса. 6 смертельно больных волонтеров стали подопытными и полностью излечились. Одному из них, доктору Секаре, удается бежать, но его убивают загадочные люди. Из раны выходит газ, который отравляет всех окружающих.
Реальная подоплека заключается в том, что в 1994 году в Калифорнии был зафиксирован случай, когда у женщины в больнице началось кровотечение. Все, кто находились в палате, упали в обморок. Женщину не удалось спасти, но вскрытие показало интересные результаты — в ее крови был обнаружен диметилсульфоксид, который при контакте с воздухом превратился в отравляющий газ.
Кровь
Почтовый работник из маленького городка внезапно сходит с ума и расстреливает множество людей, забравшись на башню с часами на главной площади города. В сериале его заставляют это сделать зашифрованные в телевизионном сигнале сообщения.
Реальным прототипом для сюжета стала история Чарльза Уитмена, который застрелил почти сорок человек из главной башни Техасского университета в 1966 году. Уитмен также считал, что сделать это ему приказывали голоса в голове. Как выяснилось позднее, он страдал тяжелой формой опухоли мозга, которая вызвала помешательство.
Одно дыхание
Скалли впадает в кому и проводит там около месяца. Похожий опыт описан в книге писателя Глена Моргана, который рассказал свои переживания, которые он испытал в течение 23-дневной комы.
Одинокие стрелки
Хотя теоретики заговора «Одинокие стрелки» возможно были слишком параноидальными, некоторые из их идей приходили в голову и реальным людям. Так, решение рвать банкноты, чтобы прекратить слежку государства с помощью магнитных датчиков, не раз проскакивало на форумах, посвященных теориям заговора, но в силу очевидной убыточности не собрало много сторонников.
Лед
В серии «Лед» Малдер и Скалли едут на Аляску, чтобы помочь команде геофизиков, которые обнаружили 250000-летнее создание в толще льда. В сериале этим созданием оказались черви, но подобная история вполне может произойти с озером Восток в Антарктиде. Там, под пятью километрами льда скрыт таинственный мир, который могут населять загадочные существа.
Маленькие зеленые человечки
В одной из серий, заброшенная радиообсерватория в Пуэрто-Рико вдруг начинает принимать таинственный сигнал из космоса. В реальной жизни, в Пуэрто-Рико действительно есть радиообсерватория, которая является частью проекта SETI, занимающегося поиском внеземных цивилизаций и их радиоследов.
Блок 731
В одной из серий Малдер и Скалли получают по почте видеозапись, на которой запечатлено вскрытие странного существа, похожего на пришельца. Видеозапись была помечена как собственность «группы 731». В реальности, «Блок 731» — название японской исследовательской группы, которая во время Второй мировой войны проводила ужасные опыты над людьми. По разным данным, их жертвами стали от 3 до 12 тысяч человек.
Инцестные мутанты
Клан инцестных мутантов в серии «Дом» четвертого сезона вдохновлен реальной историей трех поколений семьи Уорд, которые жили замкнутой жизнью на ферме и заключали браки между братьями и сестрами.
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