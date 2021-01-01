Как убирать, если совсем нет времени на уборку

Когда нет времени на уборку, есть идея! Всего несколько минут можно потратить с пользой и сделать немало для поддержания чистоты и порядка в доме. А уж за час...





Если у вас есть 1 минута

Протрите лейку душа от налета

Удалите отметины от обуви на полу

Пропылесосьте окна

Если у вас есть 5 минут

Дезинфицируйте игрушки и обивку

Почистите дверные коврики

Вымойте кухонные столешницы

Если у вас есть 15 минут

Протрите технику

Удалите жирную пыль

Устраните пятна с ковра

Если у вас есть 30 минут

Отмойте стекла до блеска

Протрите пыль в трудных местах

Освежите матрасы

Известковый налет не только выглядит неопрятно, он забивает отверстия лейки.Что делать: Окуните щетку в белый уксус и почистите отверстия. Если известковые отложения застарелые и неподатливые, смочите их уксусом и оставьте на 30 минут, затем очистите.На паркете или ламинате они всегда бросаются в глаза.Что делать: Окуните мокрый палец в перчатке в соду и осторожно потрите отметину, затем удалите соду влажной тряпкой. Более бледные полосы можно стереть теннисным мячиком.Пыль на оконных рамах, профиле и подоконниках превратится в грязь, если не удалить ее, прежде чем приступать к мытью стекол.Что делать: Откройте окно и пропылесосьте мягкой щеткой наружный подоконник и оконный профиль. Закройте окно, пропылесосьте внутренний подоконник и раму. Смочите водой старый носок, протрите им боковины оконной рамы, затем просто выбросите его.Мебельную обивку, диванные подушки, мягкие игрушки не так-то просто почистить как следует.Что делать: Самые мелкие предметы закиньте в стиральную машину на короткий цикл. Мягкую обивку мебели обработайте средством для очистки тканевых поверхностей и снова пропылесосьте. Это позволит уничтожить бактерии, быстро устранить неприятные запахи и мелкие пятна.Коврик у входа в дом или квартиру необходим, чтобы не нести уличную грязь в дом.Что делать: Пропылесосьте коврик сверху, затем переверните и пропылесосьте с изнанки. Высыпавшуюся на пол грязь соберите пылесосом. Мягкие коврики на тканевой основе можно постирать в стиральной машине.Регулярная очистка не позволит образоваться липкому налету, который трудно устранить.Что делать: Все очень просто! Воспользуйтесь спреем для кухонных поверхностей. Пока заняты чем-то на кухне, нанесите средство на часть столешницы, которая не используется, оставьте для воздействия, затем удалите губкой, оттирая въевшуюся грязь, протрите влажной тряпкой.Электроника – настоящий магнит для пыли.Что делать: Пройдитесь мягкой щеткой пылесоса по клавиатуре компьютера, колонкам и другим ячеистым поверхностям. Сенсорные экраны, протрите тряпкой из микрофибры. Пульты и клавиатуру ноутбука обработайте влажной дезинфицирующей салфеткой.Крышка холодильника, кухонный фартук, ручки кухонной техники и мебели часто становятся липкими и покрываются налетом жирной пыли.Что делать: Выбирайте средство для уборки, которое справляется с таким налетом без усилий и необходимости долго тереть.Следы от вина, пролитого на прошлой неделе, можно отчистить!Что делать: Смочите тряпку в растворе 1/2 ч. л. средства для мытья посуды и 2 ст. воды. Промокните пятно, двигаясь от краев к центру. Когда пятно исчезнет, сбрызните место чистой водой и высушите сухой тканью.Стеклянные двери, раздвижные перегородки и зеркала.Что делать: Начните с внутренних стекол – они, скорее всего, окажутся чище, поэтому тряпки и губки не успеют сильно запачкаться. Распылите на поверхность средство для мытья стекол (или смешайте 2 ст. воды с 1/2 ст. белого уксуса и 1/4 ст. спирта), протрите тряпкой из микрофибры. С наружной стороны ототрите грязь губкой, затем также воспользуйтесь спреем для стекол.От скопления текстильной пыли часто портится бытовая техника и забиваются рейлинги шкафов-купе.Что делать: Самое главное – вычистить текстильную и обычную пыль из труднодоступных мест. С боков стиральной машины, между дверями шкафа-купе и механизма, который в нем установлен. Воспользуйтесь щелевой насадкой пылесоса или микрофибровой щеткой на длинной ручке, например, такой, как на фото. Выдвиньте нижние корзины во встроенных шкафах и соберите скопившуюся под ними пыль.Закладывает нос во время сна? Пора выгнать пылевых клещей.Что делать: Воспользуйтесь паром – он убьет клещей и устранит запахи. Пройдитесь по поверхности и бокам матраса пароочистителем или утюгом в режиме отпаривания. Пропылесосьте ткань и швы с помощью насадок для мягкой мебели и узких щелей. Для защиты матраса от проникновения аллергенов используйте специальный чехол.