Танзанийские женщины

Если вам скажут, что русская женщина – самая сильная, «в горящую избу войдет и коня наскоку остановит», предложите посмотреть на женщин Танзании. То, какие баулы они таскают на своих головах и спинах не поддается никакому описанию. Это невероятно. Кажется, вес, который они на себя нагружают, приближаются к их собственному.



Когда я приехал в гостиницу, тётенька, ниже меня на две головы, схватила все мои вещи разом и бодро зашагала в номер. Отнять у нее сумки было невозможно…











Как и портеры-мужчины, женщины всё носят на голове:







Феноменально:











Как отнести собранный хворост?







Правильно, на голове!











Местная мода:











…и в удивительных штанах:















Мальчик и девочка. Школьная форма:







Парикмахерская. Посетителям моют голову прямо на улице:







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