Если вам скажут, что русская женщина – самая сильная, «в горящую избу войдет и коня наскоку остановит», предложите посмотреть на женщин Танзании. То, какие баулы они таскают на своих головах и спинах не поддается никакому описанию. Это невероятно. Кажется, вес, который они на себя нагружают, приближаются к их собственному.
Когда я приехал в гостиницу, тётенька, ниже меня на две головы, схватила все мои вещи разом и бодро зашагала в номер. Отнять у нее сумки было невозможно…
Как и портеры-мужчины, женщины всё носят на голове:
Феноменально:
Как отнести собранный хворост?
Правильно, на голове!
Местная мода:
…и в удивительных штанах:
Мальчик и девочка. Школьная форма:
Парикмахерская. Посетителям моют голову прямо на улице:
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Танзанийские женщины
Если вам скажут, что русская женщина – самая сильная, «в горящую избу войдет и коня наскоку остановит», предложите посмотреть на женщин Танзании. То, какие баулы они таскают на своих головах и спинах не поддается никакому описанию. Это невероятно. Кажется, вес, который они на себя нагружают, приближаются к их собственному.
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