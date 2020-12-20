16 гостиничных номеров, пребывание в которых не забудется еще долго

1. «Это вам не пятизвездочный отель!»

Соль-перец для гостей. | Фото: klikabol.com.

2. Похоже, у дизайнера, который сделал ЭТО, серьезные проблемы с головой!

Иногда интерьеры выдают психические расстройства... | Фото: Notinerd.

3. «Кажется, про конфиденциальность тут не слышали!»

Никакой конфиденциальности и личных границ . | Фото: klikabol.com.

4. Эти смеющиеся дамы меня смущают!

Ободряющая картина в мужском туалете. | Фото: Reddit.

5. В номере есть электрочайник, но пользоваться им нельзя - штраф!

40 евро - сюрприз! | Фото: Humor Meets Comics.

6. Невнимательные люди могут остаться без зубов

По мнению Novate.ru, это номер с изюминкой. | Фото: Onedio.

7. В буклете было написано: «Номер с видом на море»!

А про стройку они, видимо, забыли. | Фото: Pholder.

8. Никого не смущает, что телевизор криво висит?

Подумаешь, такая мелочь! | Фото: Sympa.

9. Розеток нет, только одна, на потолке!

Идеальное место для розетки. | Фото: klikabol.com.

10. «Этот металлический уголок останавливает не только двери, но и пальцы ног в темноте!»

Перелом пальца на память о гостинице. | Фото: klikabol.com.

11. Эта гостиница на Таймс-сквер знаменита своими видами из номеров, а город знаменит своими туманами...

Когда взял себе номер с потрясающим видом. | Фото: Pholder.

12. Этот вид едва ли можно назвать потрясающим, а вот незабываемым - можно!

Незабываемый вид из окна. | Фото: 9AM.ro.

13. Оригинальный дизайн чашек, как для пятизвездочного отеля!

Чашки, которые можно и не мыть. | Фото: Mixnews.

14. «Кому комнату недорого?»

По информации Novate.ru, есть номера с панорамным видом на звезды. | Фото: Общенет.

15. «Надо было брать люкс, там может хоть перегородка есть какая-нибудь!»

Номер полу-люкс. | Фото: Biscani.ba.

16. И накормят, и спать уложат, и даже в последний путь, если что, проводят!

Тихое уютное местечко. | Фото: Watson.