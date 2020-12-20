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16 гостиничных номеров, пребывание в которых не забудется еще долго


16 гостиничных номеров, пребывание в которых не забудется еще долго

Пожалуй, каждому из нас приходилось ночевать в отелях или гостиницах. Обычно это заведения, оправдывающие количество заявленных звезд. Но бывают и исключения. Единственная розетка в потолке, электрочайник, которым нельзя пользоваться - это далеко не все странности, которые представлены в нашем материале.

1. «Это вам не пятизвездочный отель!»


Соль-перец для гостей. | Фото: klikabol.com.

Соль-перец для гостей. | Фото: klikabol.com.

 

2. Похоже, у дизайнера, который сделал ЭТО, серьезные проблемы с головой!


Иногда интерьеры выдают психические расстройства... | Фото: Notinerd.

Иногда интерьеры выдают психические расстройства... | Фото: Notinerd.

 

3. «Кажется, про конфиденциальность тут не слышали!»


Никакой конфиденциальности и личных границ. | Фото: klikabol.com.

Никакой конфиденциальности и личных границ. | Фото: klikabol.com.

 

4. Эти смеющиеся дамы меня смущают!


Ободряющая картина в мужском туалете. | Фото: Reddit.

Ободряющая картина в мужском туалете. | Фото: Reddit.

 

5. В номере есть электрочайник, но пользоваться им нельзя - штраф!


40 евро - сюрприз! | Фото: Humor Meets Comics.

40 евро - сюрприз! | Фото: Humor Meets Comics.

 

6. Невнимательные люди могут остаться без зубов


По мнению Novate.ru, это номер с изюминкой. | Фото: Onedio.

По мнению Novate.ru, это номер с изюминкой. | Фото: Onedio.

 

7. В буклете было написано: «Номер с видом на море»!


А про стройку они, видимо, забыли. | Фото: Pholder.

А про стройку они, видимо, забыли. | Фото: Pholder.

 

8. Никого не смущает, что телевизор криво висит?


Подумаешь, такая мелочь! | Фото: Sympa.

Подумаешь, такая мелочь! | Фото: Sympa.

 

9. Розеток нет, только одна, на потолке!


Идеальное место для розетки. | Фото: klikabol.com.

Идеальное место для розетки. | Фото: klikabol.com.

 

10. «Этот металлический уголок останавливает не только двери, но и пальцы ног в темноте!»


Перелом пальца на память о гостинице. | Фото: klikabol.com.

Перелом пальца на память о гостинице. | Фото: klikabol.com.

 

11. Эта гостиница на Таймс-сквер знаменита своими видами из номеров, а город знаменит своими туманами...


Когда взял себе номер с потрясающим видом. | Фото: Pholder.

Когда взял себе номер с потрясающим видом. | Фото: Pholder.

 

12. Этот вид едва ли можно назвать потрясающим, а вот незабываемым - можно!


Незабываемый вид из окна. | Фото: 9AM.ro.

Незабываемый вид из окна. | Фото: 9AM.ro.

 

13. Оригинальный дизайн чашек, как для пятизвездочного отеля!


Чашки, которые можно и не мыть. | Фото: Mixnews.

Чашки, которые можно и не мыть. | Фото: Mixnews.

 

14. «Кому комнату недорого?»


По информации Novate.ru, есть номера с панорамным видом на звезды. | Фото: Общенет.

По информации Novate.ru, есть номера с панорамным видом на звезды. | Фото: Общенет.

 

15. «Надо было брать люкс, там может хоть перегородка есть какая-нибудь!»


Номер полу-люкс. | Фото: Biscani.ba.

Номер полу-люкс. | Фото: Biscani.ba.

 

16. И накормят, и спать уложат, и даже в последний путь, если что, проводят!


Тихое уютное местечко. | Фото: Watson.

Тихое уютное местечко. | Фото: Watson.


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16 гостиничных номеров, пребывание в которых не забудется еще долго

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16 гостиничных номеров, пребывание в которых не забудется еще долгоПодписаться на мой Instagram
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