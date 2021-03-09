10 продуктов, которые большинство из нас открывают не так, как было задумано

1. Фисташки

Фисташки чистить просто, если знать всего один лайфхак. /Фото: lifehacker.ru

2. Пакет сока

Чтобы сок наливался аккуратно, нужно правильно повернуть упаковку. /Фото: tyt.by

3. Творожки с начинками

/Фото: irecommend.ru Творожок смешивается с начинкой одним движением./Фото: irecommend.ru

4. Кофе из «Макдональдс»

Чтобы удобно пить кофе, не нужно ничего отрывать. /Фото: posovetuymne.ru

5. Банан

Два движения - и банан очищен. Главное - выбрать правильную сторону. /Фото: banany.jeanzzz.ru

6. Tic tac

Конструкция коробочки знаменитого драже была так создана не просто так. /Фото: grandi.su

7. Коробка с лапшой

Если правильно открыть коробку из-под лапши, для блюда и тарелка не понадобится. /Фото: grandi.su

8. Пакетик сахара

Стик с сахаром лучше не отрывать сверху, а разорвать посередине. /Фото: spletnik.ru

9. Кокос

Чтобы больше не мучиться с кокосом, по нему правильно...постучать. /Фото: navseruki.guru

10. Чипсы

Мало кто открывают чипсы..с логотипа. /Фото: genial.guru