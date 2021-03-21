Чтобы стол-книжка не навевал тоску, а радовал глаз: полная переделка

В современный интерьер легендарный стол-книжка, выручающий во время застолий, уже никак не вписывается, поэтому благополучно отправляется в гараж или на балкон. Но не все так кардинально решают этот вопрос, многие не желают расставаться с довольно полезным предметом, поэтому всерьез задумываются о его реставрации.

Как это сделала креативная хозяйка, превратившая необходимый и довольно компактный стол в стильный предмет мебели, который отлично сочетается с дизайном ее квартиры.

Старый советский стол-книжку можно превратить в современный предмет мебели.

Советская мебель хоть и неказистая, но намного надежней чем современные модели эконом-класса и средней ценовой категории. Учитывая этот неоспоримый факт, бережливые хозяева совсем не стремятся расставаться со старой мебелью, предпочитая ее привести в надлежащий вид. А если совсем уж поистрепалась, придать ей более современные черты. По этому пути пошла и блогер Марина, решившая превратить надежный, но местами изрядно потертый стол-книжку еще советских времен.

Лакокрасочное покрытие нужно снять или зашкурить.

Учитывая, что советская мебель производилась из натурального дерева или плит ДСП покрытых шпоном, ее смело можно реставрировать и даже полностью перекрашивать.

Но для всех этих манипуляций требуется тщательная подготовка, которая включает очистку от пыли, грязи, и верхнего слоя покрытия. В своей переделке креативная мастерица обошлась только зашкуриванием наждачной бумагой, но, если имеются значительные повреждения, лучше не полениться и полностью снять вздыбленный слой шпона. Для этих целей можно использовать шлифовальную машину. Для того чтобы добиться идеально ровной поверхности, глубокие царапины и сколы лучше замаскировать под слоем мебельной шпаклевки.

Совет от редакции: Зашкуривание лакокрасочного покрытия – пыльный и совсем небезопасный для здоровья процесс, поэтому его лучше проводить на свежем воздухе. Если такой возможности не имеется, то следует обеспечить проветривание. Также не стоит пренебрегать индивидуальными средствами защиты: респиратором/маской, очками, перчатками.

Краску на поверхность стола лучше наносить поролоновым валиком.

После того, как с поверхности будет снят глянцевый слой, все зашкуренные места нужно тщательно вымыть от пыли, дать дереву высохнуть, а затем обезжирить. Теперь можно приступать к покраске.

Современный рынок предлагает массу материалов, которые помогут в реставрации, поэтому если не поскупиться и приобрести хорошего качества краску на водной основе, то можно обойтись и без предварительного грунтования специальными средствами. В противном случае, придется грунтовать в 2-3 слоя, особенно если мечтаете о белой цветовой гамме. На этом не нужно экономить, если не хотите через некоторое время увидеть желтые разводы на своей свежевыкрашенной мебели.

Проблемные части стола можно задекорировать самоклеящейся пленкой.

Как правило, центральная часть стола, которая выступает выставочной зоной или подставкой для чашек с горячими напитками, больше всего повреждена, поэтому ей стоит уделить особое внимание. В том случае, если поленились отшлифовать и зашпаклевать изношенную часть до покраски (как сделала Марина), то уже после высыхания материала можно ее задекорировать с помощью самоклеящейся пленки. При выборе расцветки стоит учитывать не только выбранный тон окрашенных деталей или дизайн интерьера, но и то, что любые неровности нужно дополнительно замаскировать. С этим лучше всего справится пленка неоднородного цвета, в котором присутствуют серебристые/золотистые тона, они лучше всего спрячут недочеты и шероховатости.

Так и сделала девушка, решив заклеить не только верхнюю часть стола, но и боковины, на которых тоже обнаружились неприятные бугорки и отслойки. Процесс наклейки виниловой пленки особой трудности не вызывает, следует лишь правильно расположить материал, чтобы избежать перекосов и тщательно выгнать из-под него воздух.

Лицевую сторону можно украсить декоративной надписью.

Вот так преобразился потрепанный стол-книжка благодаря стараниям мастерицы.

Поскольку преображенный стол-книжка большую часть времени будет находиться в сложенном виде, Марина решила украсить его лицевую часть. Для этого она использовала декоративную пленку с надписью, которая ей больше всего понравилась. Такую пленку нужно наклеить с помощью потока горячего воздуха, для этого действа сгодиться обычный фен. Остается лишь добавить предметы декора, которые тоже можно сделать своими руками.

Переделка и реставрация строй мебели – любимое занятие творческих людей и рациональных хозяев, которые таким способом могут не только сэкономить семейный бюджет, но и стать обладателем эксклюзивных вещей. И чтобы убедиться в том, что это не пустая трата времени и средств, мы подобрали несколько вдохновляющих примеров переделки, потерявших привлекательный и современный вид.

Даже в таком плачевном состоянии стол может стать украшением интерьера, если проявить фантазию и приложить руки.

Еще одно прекрасное превращение старого стола в оригинальный предмет мебели.

Удачная реконструкция обеденного стола.