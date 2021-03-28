Как сварить треснувшие яйца без лишней мороки: 3 проверенных способа

Представим себе ситуацию: нужно сварить несколько куриных яиц, однако, к сожалению, парочка из них оказалась разбита. Теперь желток и белок грозятся вытечь, так что сварить такие горе-яйца традиционным методом вряд ли получится. Как же быть? Не выбрасывать же продукты, которые все еще пригодны для употребления в пищу! Конечно же нет, вполне достаточно прибегнуть к одной проверенной хитрости.
Очень неприятно. |Фото: twitter.com.
Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если несколько яиц треснуло перед самой варкой. Вовсе не обязательно выбрасывать их или отправлять обратно в холодильник, с целью придержать до момента готовки более подходящего блюда. Колотые яйца все еще можно сварить, причем без особого труда, во всяком случае если знаешь одну полезную хитрость, которой пользуются наиболее опытные хозяйки.
Способ первый «соляной»
Добавляем соль. |Фото: syl.ru.
Данная методика является наиболее распространенной и действенной, правда применять ее можно лишь в тех ситуациях, когда трещина на яйце совсем небольшая. Сделать нужно всего две вещи. Первая – добавить в воду ложку соли и только после этого начать кипятить ее. Вторая – это очень аккуратно опустить колотые яйца в воду, чтобы из них не вытек белок. Суть в том, что при контакте с соленой водой яичная субстанция начнет стремительно сворачиваться и не будет растекаться по всей кастрюле в процессе варки.
Способ второй «паровой»
Используем пароварку. |Фото: livejournal.com.
Для реализации данного способа понадобится иметь в хозяйстве пароварку. Методика крайне незамысловатая и, по сути, полностью упирается в наличие (или отсутствие) упомянутого кухонного гаджета. Колотые яйца аккуратно выкладываются на дне емкости трещиной вниз и обрабатываются паром. Как только это будет сделано, каждое яйцо точно также осторожно извлекается и отправляется уже в кастрюлю с водой для полноценной варки еще 10-12 минут.
Способ третий «пакетный»
Закутываем в пленку.
Последняя «бабушкина» хитрость, которая поможет сварить треснувшие яйца вообще без каких-либо потерь. Прелесть данного способа заключается в том, что использовать его можно даже тогда, когда яйцо получило весьма представительную трещину. Горе-яйцо заворачивается в пищевую пленку, после чего опускается в холодную воду для последующей варки. Далее процесс ничем не отличается от приготовления нормальных яиц. Единственно «но» заключается в том, что после варки пакет с продуктом следует опустить в холодную воду, чтобы было легче распаковывать.
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