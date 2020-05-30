Крик души одного филолога

«Останавливаясь на чьих-то орфографических и синтаксических ошибках, я часто слышу этот невыносимый бред:

– «Ты же понял, что я имел ввиду»;

– «Мы не на экзамене русского»;

– «Здесь не школа».

Да что такое безграмотное животное, как ты, может предложить на экзамене? У тебя неожиданно проявятся скрытые способности, недоступные в обычной жизни? Не льсти себе. За этими беспомощными фразами ты пытаешься утаить собственную никчёмность, официально расписавшись в умственном бессилии.

Может быть, в своей обычной жизни ты только и делаешь, что произносишь себе под нос:

– «Это не контрольная по математике!» — когда покупаешь 1 доллар за 300 рублей;

– «Это не экзамен по физике!» — когда въезжаешь на папиной машине в столб;

– «Это не экзамен по географии!» — когда едешь в Египет посмотреть на Эйфелеву башню;

– «Это не урок физкультуры!» — когда неторопливым шагом удаляешься от банды гопников;

– «Это не домашнее задание по геометрии!» — когда тянешь провод к розетке через соседей;

– «Это не курсы информатики!» — когда подключаешь клавиатуру к модему;

– «Это не экзамен в ГИБДД!» — когда на парковке царапаешь соседние машины.

Нет, этого всего не происходит, потому что жизнь беспощадна к таким нерадивым остолопам, как ты, и за любой свой промах ты получишь ощутимый пинок под зад.

Всё, на что способен твой нетренированный мозг — трусливо плевать на родной русский язык, полагая, что максимальное наказание за это — двойка в дневнике, и оно давно уже позади.

Думаешь, что бросаешь достойный вызов тем, кто требует от тебя хоть ненадолго включить мозг и начать уважать свою культуру? Не удивляйся, когда окружающие люди начнут брезгливо переступать через тебя.

Полагая, что скроешь своё неполное развитие за экраном монитора, ты решаешь идти поперёк правил, которые до тебя существовали десятилетиями. Приготовься к тому, что тебя раздавят и смешают с отребьем, чего ты и заслуживаешь.

Только такой безголовый гоминид, как ты, не в силах понять простую истину: чтобы нарушать правила, их нужно как следует знать.»