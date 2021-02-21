Реальный способ размножения орхидеи

Многих из нас привлекают такие красивые и экзотические орхидеи с их яркими цветами-бабочками. Однако еще большую радость многим могут доставить орхидеи, которые мы вырастили самостоятельно из совсем маленькой детки.

Как же получить потомство от любимого цветка? Причем желательно без каких-либо сложных процедур, без использования той же цитокининовой пасты, но с 100% результатом. Такой способ есть! А понадобится для него полиэтиленовый пакет.







Вам потребуются:

полиэтиленовый пакет;мох сфагнум;удобренияЛучше всего подойдет в этом случае пакет с застежкой, но можно использовать и обычный. Дело в том, что пакет в данном случае выступит в роли маленькой теплички и воссоздаст такие важные для появления и развития деток влажные и теплые условия.Помимо пакета понадобится также и естественный помощник — мох сфагнум. Он повышает влагоемкость пространства и в то же время забирает лишнюю влагу, что в данном случае очень важно: в тепличке должен быть конденсат, но ни в коем случае не должно быть крупных каплей воды, которые могут спровоцировать загнивание, попав на цветонос.По той же причине очень важно, чтобы пакет плотно не прилегал к цветоносу: необходимо создать воздушный карман и дать пространство цветоносу.Соприкосновения быть не должно, чтобы избежать в том числе и заражения грибком.Время от времени тепличку нужно проветривать. Можно даже не снимать пакет полностью, а лишь приоткрыть его застежку, впустив воздух. Так растение избежит лишнего стресса, так как резкого изменения температуры и уровня влажности не произойдет.Также необходимо периодически проводить обработку деток азотным удобрением. Делать это нужно из пульверизатора или даже из пипетки: разведенное удобрение небольшими порциями в несколько заходов капаем на детку.Проведя обработку, надеваем пакет-тепличку на прежнее место, не забывая про воздушный карман вокруг цветоноса, и продолжаем наблюдать рост потомства, время от времени проводя процедуры проветривания и удобренияА ниже вы можете посмотреть подробное видео об этом простом, но эффективном способе выращивания деток орхидеи.