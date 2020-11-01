Где можно увидеть военную технику под хохлому и гжель

Знаете, где находится эта военная техника? Между прочим тут очень большая экспозиция совершенно разнообразной военной техники (бронетехника, самолеты, инженерные машины, артиллерия), которой нет даже в очень популярных военных парках.
Рассказываю…
Сколько раз я ездил по трассе М-4 "на моря" и проезжал городок перед Ростовом-на-Дону под названием Каменск-Шахтинский. Из автомобиля видел вертолеты на постаментах, но не ожидал, что там такой огромный парк военной техники.
Еще больше я удивился, когда узнал о том, что это чисто частный проект.
Фото 1.
А попал я сюда в рамках проекта питерских блогеров "НамПоПути", где мы обкатываем автомобили Chery Tiggo 8 и тестировали созданный питерскими блогерами бесплатный аудиогид по трассам "М-4" и "Таврида" на платформе izi.travel
При этом по М-4 мы мчали с транспондерами «T-pass», которые экономят время и стоимость проезда, а гостинички нам помогал находить tvil.ru
А теперь про музей.
Гостинично-музейный комплекс создан частным предпринимателем Бесчётным Владимиром Михайловичем. Он давно мечтал создать большую выставку, посвящённую великой эпохе, но без скучных и однообразных музейных витрин, потому к делу подключились талантливые российские дизайнеры.
Фото 2.
Экспозиция расположенная на улице совершено бесплатна для посещения. Можно остановиться по пути на море и прогуляться среди военной техники.
Фото 3.
Парк открылся 26 мая 2018 года и это очередной шедевр от создателей Байк-отеля и отеля-музея СССР, находящихся тут же рядом.
Из названия парка-отеля понятно, что в этот раз Владимир Бесчётный, владелец необычных отелей в Каменске, решил выбрать военную тематику. Парк был открыт при содействии Каменского военного гарнизона и является филиалом огромного военно-патриотического парка Вооружённых Сил РФ в Кубинке.
Фото 4.
На улице, перед входом в здание отеля, можно увидеть различные единицы боевой техники разных лет. Вся территория комплекса занимает один гектар, на котором собраны образцы вооружений и техники, которые можно посмотреть и даже потрогать. Здесь представлены экспонаты артиллерии, авиации и бронетанковой техники.
Фото 5.
Не смотря на скромные размеры парка, здесь будет тренажёрная трасса для управления военной техникой. Планируется построить партизанскую деревню, блиндажи, парашютную вышку и стрелковый тир
Миг-35:
Фото 6.
Интересно то, что техника в максимально аутентичном состоянии. Обычно ее сильно "обдирают" перед тем как выставить в качестве экспоната, а тут можно отметить достаточно мелкие детали выставленной техники.
Фото 7.
Первый раз в натуральную величину ощущаю так близко современный боевой самолет. Не ожидал, что он такой огромный.
Су-24:
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