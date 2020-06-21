10 заброшенных небоскребов и башен мира для любителей экстрима

Во многих уголках мира можно встретить заброшенные или недостроенные небоскребы и башни, которые разрушаются за десятилетия забвения. Эти здания опустели в силу разных причин: одни — потому что не отвечают требованиям современности, другие пали жертвой экономического или политического кризиса.



Предлагаем пройтись по самым известным заброшенным небоскребам и опустевшим башням в мире.













1. Небоскреб «Башня NOT», Польша

2. Екатеринбургская телевизионная башня, Россия

3. Отель Baker, Техас

4. 25-этажное здание Pécsi magasház, Печ, Венгрия

5. Небоскреб Sathorn Unique, Таиланд

6. Башни Авраама Линкольна, Бразилия

7. Башня Пирей, Греция

Проект реконструкции башни Пирей

8. Башня Plaza, США

9. Здание Sterick, США

10. Заброшенная башня Бука, Детройт, США