10 заброшенных небоскребов и башен мира для любителей экстрима

Во многих уголках мира можно встретить заброшенные или недостроенные небоскребы и башни, которые разрушаются за десятилетия забвения. Эти здания опустели в силу разных причин: одни — потому что не отвечают требованиям современности, другие пали жертвой экономического или политического кризиса.
Предлагаем пройтись по самым известным заброшенным небоскребам и опустевшим башням в мире.
1. Небоскреб «Башня NOT», Польша
Небоскреб «Башня NOT», который неофициально поляки называют «Шкелетор», был построен как региональная штаб-квартира польской Федерации инженерной ассоциации, или NOT по-польски. Это здание так и осталось навсегда недостроенным и благодаря своей форме, которая напоминала логово отрицательного персонажа из популярного в то время в Польше мультфильма «Хи-Мен и властелины вселенной», получило название «Шкелетор». Строительство здания началось в 1975 году, но в связи с экономическими и политическими трудностями в 1981 году стройка остановилась. С того времени самое высокое здание Кракова осталось пустым, молчаливым свидетелем уходящей эпохи. Много велось разговоров о будущем здания, даже его владельцы менялись, но практического решения принято не было. Сегодня на стенах здания красуются рекламные плакаты.
2. Екатеринбургская телевизионная башня, Россия
Самая высокая заброшенная конструкция в мире, телевизионная башня в Екатеринбурге начала строиться в 1983 году, но работы не были завершены и полностью остановились в 1991 году. Планировалось, что высота башни будет составлять 400 м, но построили только 220 м. Башня стала выставочным экспонатом коммунистической эпохи страны. После развала СССР про башню забыли, а она в связи с инженерной ошибкой начала клониться на одну сторону. В башне не установлены подъемные механизмы, и в народе ее называют «смешной башней» или «башней самоубийц». Вход в здание замурован, а идея создать здесь культурный и развлекательный центр с треском провалилась в 2008 году.
3. Отель Baker, Техас
В начале XX столетия жители города Минерал-Уэлс оценили возможности минеральных источников их региона. Поэтому было решено построить отель со спа-процедурами, которые приносили бы в бюджет города деньги. Строительство 14-этажного отеля с 400 номерами и двумя бальными залами началось в 1926 году и продлилось три года. В 30-х годах город был очень популярным среди отдыхающих. Доходы потекли рекой, и в 40-х годах удалось установить в отеле даже систему кондиционирования.
В отеле останавливались президенты, актеры. Поговаривают, что день-два здесь провели известные бандиты Бонни и Клайд. Во время Второй мировой войны место было популярно среди возвращающихся с фронта военных. С развитием медицины популярность спа-процедур снизилась. Несколько раз отель приходилось закрывать. Сегодня он является одним из самых высоких заброшенных зданий в США. В 1982 году отель обрел статус Национального исторического наследия, была запланирована его реставрация, которая длится до сих пор.
4. 25-этажное здание Pécsi magasház, Печ, Венгрия
Самым высоким заброшенным зданием в Центральной Европе является жилое 25-этажное 84-метровое здание Pécsi magasház (многоэтажка Печи). Строительство дома закончилось в 1976 году, и компания-строитель предоставила квартиры для 800 жителей. Они прожили в доме чуть больше 10 лет, а потом он стал разрушаться. В 1989 году были эвакуированы последние жители. Снос здания, которое пришло в упадок, был запланирован на 2014 год, но оно до сих пор стоит.
5. Небоскреб Sathorn Unique, Таиланд
В середине 90-х годов Таиланд переживал бум в развитии экономики, и местные архитекторы, задумываясь о перспективах, решили строить небоскребы. В 1997 году в стране наступил кризис, поэтому строительство некоторых зданий было остановлено, включая 49-этажный небоскреб Sathorn Unique, Бангкок. Сегодня заходить в здание с 659 квартирами и 54 торговыми площадками запрещено. Здание до сих пор стоит, а его стены украшают рекламные плакаты.
6. Башни Авраама Линкольна, Бразилия
В 60-х годах, когда Бразилия переживала расцвет, появились амбициозные планы, а именно — построить 76 жилых небоскребов с роскошными квартирами в районе Рио-де-Жанейро Барра-да-Тижука. Первые два здания получили название «Башни Авраама Линкольна». Строительство 37-этажных строений началось в 1969 году, но нехватка средств и материалов в 1972 году затормозила проект.
Не найдя выхода из ситуации, застройщик решил обратиться за финансовой поддержкой к индивидуальным инвесторам, обещая снижение цен при покупке жилья, но уже 40 лет здания стоят абсолютно пустыми. Было две попытки обратить внимание на небоскребы. Первая — когда 300 человек заняли здание на целый месяц, пока их не выгнали полицейские. В 2010 году голландские художники инициировали проект под названием «Оккупация рая», создав мини-копии заброшенных небоскребов, чтобы привлечь внимание общественности к изоляции и социальной несправедливости. Теперь надежда только на Олимпийские игры 2016 года, возможно, тогда судьба небоскребов будет решена.
7. Башня Пирей, Греция
Здание, сконструированное архитектором Иоаннисом Викеласом, является единственным небоскребом в портовом греческом городе Пирей. Оно носит название «Башня Пирей», состоит из 22 этажей, имеет высоту 84 м и уже много десятилетий стоит заброшенным. Строительство дома началось в 1972 году и так и не было завершено, хотя здание могло стать символом города и его главной достопримечательностью.
Проект реконструкции башни Пирей
В 2010 году провели конкурс на новый образ здания. Один из вариантов виден на фотографии.
8. Башня Plaza, США
Эта 45-этажная конструкция с верхушкой, напоминающей шляпку гриба, заявила об эре современных небоскребов в Новом Орлеане. С 2002 года здание стоит заброшенным, но занимает достойное место в общем виде города. В период строительного бума в 60-70-е годы некоторые небоскребы получили новые облики. В начале XXI столетия появились идеи модернизации и других зданий, но они до сих пор не воплощены в жизнь.
Во время строительства башни Plaza работы неожиданно были прекращены на два года, до 1968 года. В 1984 году наполовину жилое здание переоборудовали в коммерческое. Несмотря на то что здание стало визитной карточкой города, ему не уделяли должного внимания, и оно пришло в упадок. В 2001 году арендаторы подали несколько исков в суд на владельцев башни за бездействие. В 2002 году офисы были эвакуированы, а вход в башню закрыт. Будущее остается неизвестным.
9. Здание Sterick, США
Здание, которое однажды окрестили «Королевой Мемфиса», было построено в 1930 году и названо в честь его владельцев, Стерлинга и Хедрика. Оно было самым высоким не только в Мемфисе, на протяжении 27 лет оно было самым высоким зданием на юге США. В 1978 году 29-этажное 111-метровое здание внесли в реестр Национальных памятников как уникальное строение. Первые три этажа были построены в готическом стиле и декорированы известняком и гранитом, а фойе здания напоминало Мавританский замок. В былые времена здесь работали 2000 человек.
Упадок здания, как и всей центральной части Мемфиса, начался в 60-х годах. Эта жемчужина с крышей зеленого цвета постепенно стала разрушаться и нагнетать мрачные мысли в темное время суток. Была совершена попытка покрасить здание снаружи, но после этого оно стало выглядеть еще хуже. Прошли десятилетия, и местные жители обратились с требованием вернуть зданию жизнь. Но это ничего не дало.
10. Заброшенная башня Бука, Детройт, США
В начале XX века миллионер из Детройта Джеймс Бергесс Бук-младший решил капитально отремонтировать исторический район города. Реконструкцией занялся архитектор Луи Кампер. Сначала было построено 13-этажное офисное здание в стиле итальянского ренессанса, которое назвали «здание Бука». Позже Бук и его братья решили построить нечто грандиозное. В 1926 году к зданию Бука достроили 38-этажную башню, и оно стало самым высоким в городе. Здание увенчано медной крышей, а стены декорированы скульптурами кариатид, которых когда-то называли женами 12 апостолов.
Слава братьев Буков не была долгой. В 1928 году в городе было построено 47-этажное здание. Желая вернуть своему зданию титул самого высокого, они решили построить 81-этажное здание напротив здания Бука. Но в 1929 году наступила Великая депрессия, и планы не осуществились. Позже удивительное здание переходило от одних владельцев к другим и меняло свой облик. В 2013 году появились планы реконструкции здания, но детали пока неизвестны.
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