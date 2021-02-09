Прямоугольный патрон без гильзы: для какого оружия такой делался в XX веке

Далеко не каждый человек хотя бы видел такие странные боеприпасы для стрелкового оружия, как те, что изображены на фотографии. Вещь действительно исключительная редкая. В том числе по причине того, что широкого распространения она так и не получила. Впрочем, все это ни в коем случае не делает ее менее интересной для рассмотрения.
Для вот этого оружия. /Фото: pikabu.ru.
После Второй мировой войны оружейные мастерские со всего света пустились «во все тяжкие» и принялись с невиданным ранее упорством экспериментировать в области создания принципиального нового патрона. В начале 1970-х годов немецкая оружейная компания Heckler&Koch инициировала еще один проект-попытку по созданию перспективного оружия завтрашнего дня. Конечно же, оружие будущего требовало и невиданный ранее патрон.
Эксперимент оказался неудачным. /Фото: drive2.com.
Изображенный на фотографии боеприпас странной конфигурации – это патрон к автомату HK G11, который как раз и появился в рамках упомянутой выше конструкторской инициативы. Почему же он именно такой? Все просто, боеприпас к G11 – это попытка создания безгильзового патрона. Предполагалось, что вместо традиционной гильзы из стали или латуни будет использоваться призматическая коробочка из пороха. Покрывалась она не бумагой, не деревом и даже не пластиком, а специальным сгораемым лаком. Инженеры предполагали, что этого будет достаточно для обеспечения живучести патрона.
Вот из чего состоял боеприпас. /Фото: livejournal.com.
Однако, немцы ошиблись. Несмотря на то, что идея оказалась очень интересной, попытка создания безгильзового боеприпаса для стрелкового оказалась провальной. Причудливый патрон даже после нескольких этапов улучшения оставался крайне ненадежным в полевых условиях. Куда важнее, что он с завидной регулярностью становился причиной выхода из строя самой штурмовой винтовки. Во время сгорания боеприпас выделял слишком много тепла и производил чудовищное количество копоти, что не лучшим образом сказывалось на оружии. В итоге проект был закрыт.
Слишком ненадежная штука. /Фото: guns.allzip.org.
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