Зачем на спидометре указана скорость в 200 км/ч и больше, если так разгоняться на дорогах нельзя

Зачем это нужно. /Фото: 1gai.ru.

Вопрос не только в скорости. /Фото: wallhere.com.

Вопрос унификации. /Фото: drivenn.ru.

Такие дела. /Фото: ruexpert.org.

Дороги для большой скорости есть. /Фото: pxhere.com.