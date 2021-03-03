Зачем на спидометре указана скорость в 200 км/ч и больше, если так разгоняться на дорогах нельзя

На спидометре каждого современного автомобиля имеется разметка значений скорости движения в 200 км/ч и более. Отсюда проистекает закономерный вопрос: а зачем вообще нужны подобные деления на циферблате, если разгоняться до такой скорости на обычных дорогах все равно нельзя? Более того, большинство автомобилей банально не сможет сделать этого технически! В чем же заключается подвох?
Зачем это нужно. /Фото: 1gai.ru.
На самом деле «подвохов» в этом вопросе сразу и несколько. И каждый из них является достаточно важным. Первое, что нужно знать, так это то, что легковые автомобили, доступные простым людям, все-таки могут ездить на скорости в 200 км/ч и даже более. Делать они это могут (если позволяет двигатель) на специальных скоростных магистралях. Например, найти такие можно в Германии.
Вопрос не только в скорости. /Фото: wallhere.com.
Второй важный момент касается технических аспектов. Дело в том, что инженеры, создавая автомобили, хотят в том числе, чтобы стрелка спидометра никогда не упиралась в ограничитель. Нужно это для предотвращения неполадок информирующего оборудования. Само собой, касается это главным образом ситуаций со все теми же скоростными магистралями, где автомобиль имеет право разгонятся до 180 и более километров в час.
Вопрос унификации. /Фото: drivenn.ru.
Третий момент – вопрос «эргономики». Многочисленные исследования показали, что удобнее всего водителю воспринимать информацию с циферблата спидометра в тех ситуациях, когда стрелка находится в левой полусфере или ближе к «12 часам». Данная особенность обусловлена спецификой работы человеческого мозга и восприятия.
Такие дела. /Фото: ruexpert.org.
Наконец, есть еще четвертый момент – унификация. Автомобили одного модельного ряда могут комплектоваться двигателями, которые очень сильно отличаются своей производительностью. При этом комплектовать их разными приборными панелями и уже тем более – разным циферблатами для спидометра было бы просто ненужным расточительством со стороны производителя, когда речь идет о серийном производстве. Так что спидометры с недостижимыми значениями скорости – это еще и банальная экономия на массовых моделях автомобилей.
Дороги для большой скорости есть. /Фото: pxhere.com.
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