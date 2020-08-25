10 авторов, которые пишут "реалистичное" фэнтези

4. Глен Кук

Знаменитая серия "Черный отряд" (The Black Company) Кука родилась в середине 1980-х, задолго до мрачных работ Хобб или Мартина и считается эталоном "военного фэнтези". Главные герои — это отборные, почти элитные наемники, которые считают свой отряд "семьей" и хватаются за любую работу, даже весьма грязную и связанную с воскрешением Мирового Зла. По мере развития сюжета их ряды тают, и впереди их не ждет ничего кроме смерти, скорее всего весьма отвратительной, а может быть даже и мучительной. Они это знают, но, эй, это же будет завтра? А сегодня они пьют, ругаются и дерутся. За своего Капитана и звонкую монету, а также потому, что только это они и умеют.