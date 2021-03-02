С нами не соскучишься!

7 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

15 строительных ляпов, смотреть на которые и смешно, и грустно


Эпичные ляпы строительства и ремонта, которые не лезут ни в какие ворота.

Эпичные ляпы строительства и ремонта, которые не лезут ни в какие ворота.

О так называемом «профессионализме» строителей и ремонтников, пожалуй, не шутил только ленивый. Ведь нам хочется как лучше, а у них получается как всегда. Мы же собрали 15 строительных ляпов, смотреть на которые и смешно, и грустно.

1. Немного о тяжелой жизни инвалидов в нашей стране


Инвалиды точно оценят! | Фото: Zefirka.

Инвалиды точно оценят! | Фото: Zefirka.

 

2. Велосипедная дорожка с препятствиями


15 строительных ляпов, смотреть на которые и смешно, и грустно

«Велосипедист, будь на чеку!» | Фото: LeLoMBriK.

 

3. «Захочешь выжить, найдешь способ!»


Пожарная лестница для тех, кто очень хочет спастись! | Фото: Spassprediger.

Пожарная лестница для тех, кто очень хочет спастись! | Фото: Spassprediger.

 

4. «А никто и не говорил, что будет идеально!»


Когда учишься строить по ютубу. | Фото: Пикабу.

Когда учишься строить по ютубу. | Фото: Пикабу.

 

5. Может и некрасиво, но быстро, эффективно и очень бюджетно!


Вижу цель - не вижу преград! | Фото: Пикабу.

Вижу цель - не вижу преград! | Фото: Пикабу.

 

6. «Псс, парень, солнечного света не желаешь?»


По мнению Novate.ru, целое окно - это привилегия! | Фото: Бугага.

По мнению Novate.ru, целое окно - это привилегия! | Фото: Бугага.

 

7. «Еще немного строительства с заботой о людях!»


Все для людей. | Фото: Прикол.ру.

Все для людей. | Фото: Прикол.ру.

 

8. «Есть такие вещи, которые не имеют практического назначения, просто для красоты!»


Это не шкафчик, это декор! | Фото: BuzzFeed.

Это не шкафчик, это декор! | Фото: BuzzFeed.

 

9. «Главное ведь, что лица не видно!»


Конфиденциальность на уровне... | Фото: Izismile.com.

Конфиденциальность на уровне.
.. | Фото: Izismile.com.

 

10. Мы в редакции Novate.ru искренне переживаем за эти столбики, как бы они не сорвались и не утонули!


Столбы в опасности. | Фото: LangweileDich.net.

Столбы в опасности. | Фото: LangweileDich.net.

 

11. «Да, так бывает, некоторые лестницы ведут в никуда!»


Лестница в никуда. | Фото: Бугага.

Лестница в никуда. | Фото: Бугага.

 

12. «Вот всегда, всегда найдется тот, кто начнет присматриваться и цепляться к мелочам!»


15 строительных ляпов, смотреть на которые и смешно, и грустно

«То подоконник им не с той стороны, то шкаф не целиком!» | Фото: Izismile.com.

 

13. «Кажется, у строителей совсем нет сердца!»


Люди, да что с вами!? | Фото: MyConfinedSpace.

Люди, да что с вами!? | Фото: MyConfinedSpace.

 

14. «Надо бы, наверное, повесить там объявление...»


Со временем люди привыкнут! | Фото: Reddit.

Со временем люди привыкнут! | Фото: Reddit.

 

15. Кажется, что окно просто отвалилось...


Это не ошибка, это современный дизайн! | Фото: Reddit.

Это не ошибка, это современный дизайн! | Фото: Reddit.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





15 строительных ляпов, смотреть на которые и смешно, и грустно

И не забудьте:
15 строительных ляпов, смотреть на которые и смешно, и грустноПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх