12 способов полезного применения жидкости для снятия лака в быту

Жидкостью для снятия лака можно не только старый маникюр стирать, но и применять в бытовых целях

1. Удалить загрязнения на кухонном полу

Ацетон подходит для плитки, но лучше не использовать на деревянной поверхности / Фото: i1.wp.com

2. Стереть следы маркера

Жидкость справится со следами маркера на стеклянных, кожаных, ламинированных поверхностях / Фото: sdelai-lestnicu.ru

3. Продезинфицировать лезвия

Жидкость для снятия лака поможет продезинфицировать бритвенные лезвия и маникюрные инструменты / Фото: cdn.fishki.net

4. Смыть краску с окон

Не бойтесь красить окна, ведь вы всегда сможете убрать излишки жидкостью для снятия лака / Фото: skandiokna.com

5. Вернуть блеск лакированной обуви

Протрите лаковую обувь ацетоном, чтобы вернуть глянцевый блеск / Фото: dombrat.ru

6. Стереть чернильные пятна

Обязательно протестируйте ацетон на ткани перед удалением чернильного пятна / Фото: avrorra.com

7. Растворить суперклей

Не нужно отдирать пальцы друг от друга, обработайте их ацетоном, и клей растворится / Фото: sun9-61.userapi.com

8. Удалить расплавленный пластик

Сперва охладите бытовой прибор, а затем принимайтесь к обработке расплавленного пластика / Фото: furnishhome.ru

9. Стереть клейкую грязь с кожи, стекла, металла

Клейкие следы не устоят перед жидкостью для снятия лака / Фото: top-sovetov.ru

10. Очистить клавиатуру компьютера

Регулярно вычищайте мусор из клавиатуры, чтобы она корректно функционировала / Фото: uploads.nonsprecare.it

11. Избавиться от чайного налета

12. Очистить сантехнику

Нанесите на губку немного ацетона и пройдитесь по поверхности сантехники / Фото: cleanadvice.ru