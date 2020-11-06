Ухаживали за престарелой бабулькой. Она таблетки какие-то глотала горстями. Участковый терапевт не могла ей внушить, что ей не нужно столько принимать лекарств. Тогда я ей купила витамины, одни синего цвета, другие жёлтого. Написала, что синюю таблетку нужно пить вечером, а жёлтенькую утром. Она начала принимать "чудо-лекарство".

Потом говорит: "Ты знаешь, мне правда легче стало!"

И на самом деле начала шевелиться, по квартире ходить (до этого лежачая была).

И так в течении месяца. Как то утром прибегаю, моя бабулька лежит и умирает. Что случилось? Она перепутала "чудо таблетки" и выпила наоборот... Синюю утром, а жёлтую вечером. Пришлось бежать срочно в аптеку за витаминами белого цвета.

Так она и прожила на своих ногах и с "ЧУДО-лекарствами" до 98 лет.