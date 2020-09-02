Комнатные растения, которые могут стать причиной головной боли

У моей бабушки дома настоящий сад комнатных растений. Раньше, глядя на ее подоконники, можно было сказать: «Чего там только нет!» Но теперь, после лекции одного ученого-биолога, я точно скажу, что герани, орхидеям и еще парочки зеленых красавиц там точно не место.

Оказывается, далеко не все вазоны полезны и хороши для дома. Есть те, которые могут стать причиной головной боли, и не только.

Сегодня мы расскажем, какие комнатные растения могут вызывать ощущение «тяжелой» головы. Всем садоводам-любителям на заметку!



САД КОНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

Лилия

Папоротник

Орхидеи

Герань

Монстера

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Розовая, желтая, оранжевая, белая… Лилия превосходна в любо цвете, но всё-же лучше избегать проживание этой зеленой прелестницы в твоей квартире. Цвет лилии выделяет насыщенный аромат, который часто вызывает у людей сильные мигрени.А еще лилия в темное время суток поглощает кислород и выделяет углекислый газ. Это может привести к кислородному голоданию мозга.Соседство с папоротником тоже может стать причиной головных болей. Папоротник также как и лилия ночью поглощает кислород и вырабатывает углекислый газ.Сложно найти того, кто не любит орхидеи, и я тому не исключение. Однако большинство сортов орхидей выделяют вещества, действующие на человека возбуждающе.Этим вызывают головную боль и сильное головокружение.Биологи не советуют расставлять по подоконникам слишком много горшков с пеларгониями (второе название герани). Цветение герани может вызвать головные боли. А еще тошноту и даже аллергические реакции организма. Проявляться это может через кашель и усложнение дыхания.Еще лет 10–15 назад этот без сомнения красивый статный вазон можно было встретить почти в каждом государственно учреждении и частных офисах. Монстера поистине красива и может стать ярким зелены акцентом, который оживит любое помещение.Конечно, головные боли эта зеленая красавица не вызывает, но и сок монстеры обладает сильным раздражающим эффектом. Особенно опасно, если он попадет внутрь. Этот вазон не стоит держать тем у кого есть кот или собака.Растения очищают воздух и забирают на себя негативную энергию, которая накапливается в помещениях в течение дня. Правильно подобранные растения улучшат не только энергетику дома, но и твое духовное и физическое самочувствие. А от токсичных растений стоит отказаться.Создать красивый сад комнатных растений вполне возможно и без перечисленных выше вазонов. И это не значит, что они плохие и пора их выбросить. Просто сократи их количество до минимума или расставляй в тех местах дома, где они не смогут быть в близком контакте с человеком или домашним животным.