Блюда, которые можно приготовить из кабачков кроме надоевших оладьев и супа-пюре

Маринованные, жареные кружочками, икра и оладьи – лишь малая часть того, что можно приготовить из кабачков. Эти овощи настолько универсальны и неприхотливы, что, дав волю фантазии, на вашем столе обязательно появится что-то новенькое и вкусное, блюдо, которым можно накормить и удивить всю семью.
1. Фаршированные кабачки
Кабачки с рисом и сыром. \ Фото: google.com.
Фаршированные кабачки нисколько не уступают фаршированному перцу. Нежные и сочные, с ароматной хрустящей корочкой, они буквально тают на языке, оставляя яркое послевкусие.
Ингредиенты:
• Кабачки молодые маленького или среднего размера - 2-3 шт;
• Рис - 1 стакан;
• Сыр фета или любой другой - 80 г;
• Базилик зелёный - 8-12 листочков;
• Масло оливковое - 3-4 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.
Очень вкусные фаршированные кабачки. \ Фото: cookpad.com.
Способ приготовления:
• Рис тщательно промыть несколько раз под холодной проточной водой;
• Отварить до полуготовности в слегка подсоленной воде;
• Обжарить на оливковом масле 1-2 минуты;
• Сыр нарезать мелким кубиком и добавить на сковороду к рису;
• Базилик вымыть;
• Листочки просушить и измельчить;
• После добавить к рису с сыром;
• Хорошенько перемешать;
• Получившуюся начинку отставить в сторону;
• Кабачки вымыть;
• Срезать хвостики и носик;
• Разрезать вдоль на пару частей;
• Аккуратно удалить сердцевину, сформировав лодочки;
• Нафаршировать рисом с сыром и базиликом;
• Выложить в форму для запекания, предварительно смазав оливковым маслом;
• А также смазать маслом кабачки сверху;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут;
• Подавать тёплыми/горячими как самостоятельное блюдо, или холодными в качестве закуски.
2. Запеканка
Запеканка из кабачков с фаршем. \ Фото: pinterest.com.
Разгар лета – не повод отказываться от сытной и вкусной еды, ежедневно питаясь салатами из фруктов и овощей. Тем более, когда речь заходит о кабачках и запеканке. Как вам такая идея? Молодые кабачки, мясной фарш, сочная зелень и пряные специи – ну как тут устоять, когда в воздухе витает неимоверный вкусный аромат.
Ингредиенты:
• Кабачки небольшие - 2-3 шт;
• Фарш (мясное ассорти или любой другой на ваше усмотрение) - 0,5 кг;
• Яйца - 1 шт;
• Сыр моцарелла - 150-200 г;
• Орехи грецкие (или любые другие) - 0,5 стакана;
• Микс зелени (укроп, петрушка, кинза, мята, рукола) - 1 пучок среднего размера;
• Тмин - 1 ч.л;
• Оливковое масло - 1-2 ст.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Чеснок - 3-4 зубчика.
Приятного аппетита! \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Яйцо смешать с фаршем;
• Зелень вымыть, слегка просушить и измельчить;
• После добавить к фаршу;
• Чеснок измельчить или пропустить через пресс и отправить в миску с фаршем;
• Добавить соль и перец;
• Хорошенько перемешать;
• Сформировать небольшие мясные шарики размером с перепелиное яйцо;
• Кабачки вымыть;
• Срезать хвостики и носик;
• Нарезать равномерными кружками толщиной 2-3 мм;
• Сыр нарезать тонкими пластинками;
• Форму для запекания смазать оливковым маслом;
• Слоями выложить кабачки, сыр, фрикадельки и снова кабачки;
• Смазать сверху оливковым маслом;
• Грецкие орехи измельчить (можно подробить ножом до состояния средней крошки);
• Посыпать сверху;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 минут.
3. Котлеты
Котлеты из кабачков и курицы. \ Фото: google.com.
Котлеты – блюдо, которое нравится практически всем независимо от возраста и пола. Их одинаково любят и дети, и взрослые. К тому же, раз уж на дворе лето, то почему бы не совместить приятное с полезным и не приготовить кабачково-куриные котлеты?
Ингредиенты:
• Куриный фарш - 500 г;
• Кабачки маленькие - 2-3 шт;
• Хлеб белый - 1-2 кусочка;
• Лук репчатый маленький - 1-2 шт;
• Петрушка - 6-8 веточек;
• Соль - по вкусу;
• Смесь перцев молотых - по вкусу;
• Чеснок - 2-4 зубчика.
Очень вкусные кабачково-куриные котлетки. \ Фото: dselection.ru.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Нарезать кубиками или соломкой;
• Пропустить через мясорубку с мелкой сеткой;
• Жидкость сцедить, а мякоть дополнительно отжать;
• Хлеб замочить в молоке;
• Лук нарезать на несколько частей и вместе с хлебом, а также петрушкой пропустить через мясорубку;
• Чеснок пропустить через пресс или измельчить;
• Добавить к кабачкам вместе с куриным фаршем;
• Аккуратно перемешать;
• Добавить соль и перец по вкусу;
• И вновь хорошенько перемешать;
• Сформировать небольшого размера котлетки;
• Обжарить на растительном масле со всех сторон до образования золотистой или румяной корочки;
• Такие котлеты можно подавать с гарниром, а также как самостоятельное блюдо со сметаной.
4. Хрустики
Хрустики из кабачков. \ Фото: gastronom.ru.
Надоели чипсы и магазинные сухарики, а так хочется собраться и посидеть шумной компанией вечерком? Тогда хрустики из кабачков – то, что вам нужно!
Ингредиенты:
• Кабачки маленькие или среднего размера - 1-2 шт;
• Масло оливковое - 2-3 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Чеснок - 1 головка среднего размера;
• Сухари для панировки.
Кабачковые палочки. \ Фото: blognews.am.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Очистить шкурку;
• Мякоть нарезать равномерными брусочками примерно 0,5 см;
• Масло смешать с солью, специями и мелко рубленным чесноком;
• В получившемся маринаде замариновать кабачки, оставив на 30-40 минут;
• Затем обвалять брусочки в сухариках для панировки;
• Выложить на противень, предварительно застелив его пергаментной бумагой;
• Поставить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут;
• Подавать в холодном виде.
5. Пицца
Пицца из кабачков. \ Фото: suzanafridl.si.
Что нужно для полного счастья? Конечно же – пицца! Но что если магазинная и из кафе изрядно поднадоела, а возиться дома с тестом нет никакого желания? Правильно, нужно приготовить пиццу из кабачков – то самое блюдо, которым запросто можно удивить домочадцев и гостей.
Ингредиенты:
• Кабачки среднего размера - 2-3 шт;
• Филе куриное небольшое - 1-2 шт;
• Сыр твёрдый - 100-150 г;
• Яйца - 1 шт;
• Помидоры среднего размера - 1-2 шт;
• Лук зелёный - 8-10 пёрышек;
• Укроп и петрушка - 12-16 веточек;
• Мука - 5 ст.л;
• Соль и смесь молотых перцев - по вкусу;
• Масло сливочное - 2 ст.л;
• Сухари для панировки.
Кабачковая пицца. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Куриное филе отварить в слегка подсоленной воде;
• Остудить и нарезать небольшим кубиком;
• Кабачки вымыть;
• Просушить;
• Натереть на среднюю тёрку;
• Лишнюю влагу отжать;
• Зелень вымыть, просушить и измельчить;
• Добавить яйцо и муку (перед этим просеять);
• Посолить и поперчить;
• Добавить мелко рубленный зелёный лук;
• Хорошенько перемешать;
• Сформировать корж толщиной в один сантиметр;
• Форму для запекания щедро смазать сливочным маслом и хорошенько посыпать сухариками для панировки;
• Аккуратно переложить корж;
• Сверху выложить куриное филе и ломтики помидоров;
• Сыр натереть на мелкой тёрке;
• Щедро посыпать им пиццу;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку не менее чем на 30-35 минут;
• Перед подачей нарезать треугольниками.
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