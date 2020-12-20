Чем принципиально отличаются самые популярные монаршьи семьи в мире:японская,английская и норвежская

Удивительно, но фан-клубы есть не только у актёров, певцов и писателей. Свои большие фан-клубы есть у монархических династий мира, и каждый поклонник считает именно «свою» династию самой лучшей. Три самых больших клуба, вероятно, у британской, норвежской и японской монарших семей. Для тех, кто с трудом понимает, чем так принципиально отличаются эти династии друг от друга – памятка от Культурологии.
Японская императорская фамилия
- В качестве тронного имени берут себе девиз правления. У предыдущего император он был «Хэйсэй», то есть «Установление мира». Нынешний император озадачил весь мир, выбрав слово из старинных стихотворений, чьё точное значение неизвестно – «Рэйва». По описанию, данному в официальных публикациях, его значение похоже на… толерантность: члены общества живут в гармонии, стараясь не задевать и не обижать друг друга. Специально для этого слова после воцарения императора был создан знак для жестового языка. В Токио живёт тюлень, которого научили писать «Рэйва» иероглифами.
- Нынешняя императрица Масако всё дошкольное детство посещала московский детский садик, а школу заканчивала в США. Всё потому, что её отец – крупный дипломат и ему приходилось разъезжать по миру.
- Эта династия (её обычно упоминают как Ямато) – древнейшая в мире. Её никогда не свергали, хотя и отодвигали от власти. Линия родства тянется от нынешнего императора до, как минимум, правителя шестого века, по легендам же династия была и вовсе основана в седьмом веке до нашей эры. Кстати, многие до сих пор верят, что японские императоры происходят от богини Аматэрасу. И не только в Японии!
Японская императорская семья имеет религиозное значение для странны из-за легенды о божественном происхождении.
- Веками императоры и наследные принцы женились на своих кузинах, чтобы не разбавлять божественную кровь, но два последних императора взяли в жёны «простых смертных», если можно таковыми назвать дочь одного из крупнейших предпринимателей страны и дочь президента Международного суда ООН.
- Предыдущая императорская чета была известна в сферах, далёких от политики. Император Хэйсэй – крупный морской биолог, а его жена прославила детского японского поэта Митио Мадо в большом мире, выполнив качественные переводы – после них Мадо получил премию Андерсена. Император Мэйдзи прославился тем, что, когда его жена начала страдать депрессией, не стал скрывать этого факта и стыдиться её, а стал её верной опорой, поддерживал её и защищал, дав пример нового отношения к людям с этой болезнью в Японии. Кстати, имя их единственной дочери Айко записывается иероглифами, которые выглядят как фраза «дитя любви».
- Японская императорская семья до сих пор чтит старые религиозные традиции, связанные с культом Аматерасу. Императрицы соблюдают ритуалы, которые включают в себя выращивание риса на специальном поле и посещение императорских захоронений. Кстати, они часто показываются прилюдно в кимоно, несмотря на то, что в основном стиль их одежды похож на стиль британской монаршей семьи.
Японскую императрицу увидеть в кимоно легче, чем японского императора.
- У нынешнего императора в Оксфорде было прозвище «электрический», потому что он сказал однокурсникам, что по-японски слова «Ваше высочество» звучат очень похоже на «электричество».
- По обычаю, имена в императорской семье придумывают не родители ребёнка, а правящий император. Правда, принцесса Айко стала исключением.
- В Японии женщина очень давно уже не имеет права претендовать на трон, так что императору Рэйва наследует его племянник, принц Хисахито 2006 года рождения, или же брат императора, принц Фумихито, кстати, небезызвестный орнитолог.
- Большое количество японских императоров оставляли трон через процедуру отречения, а не по факту смерти. Предыдущий император, отец нынешнего, сделал так же. Но впервые за двести лет.
Британская королевская семья
- Официально королева Елизавета II царствует не только над Англией, Шотландией и Ирландией, но также над Канадой, Австралией, Новой Зеландией, Папуа Новой Гвинеей, Тувалу, Ямайкой и несколькими ещё государствами. Притом эти страны считаются абсолютно самостоятельными. Всё дело только в признании традиции царствования английской королевы. Она также признаётся глваой Содружества наций из более, чем полусотни стран.
- Один из основных доходов королевы Елизаветы – ставки на скачках. В этом она очень хороша и в год может заработать около полумиллиона фунтов стерлингов только на этих ставках. Но главный источник её доходов – процент от прибыли с земель и построек в собственности короны. Или, точнее, под управлением организации Собственность короны. Доходы с недвижимости под её управлением исчисляются сотнями миллионов фунтов стерлингов.
Английская королева замечательно разбирается в лошадях.
- Британская королевская семья лишь немногим меньше японской одержима традициями, которые соблюдаются очень строго. Например, мальчиков семьи до семи лет в любую погоду одевают в шорты. Правда, это относительное нововведение – им заменили прежнюю традицию мальчиков младше семи наряжать в короткие платьица или килты.
- Внутри королевской семьи существуют свой особый язык – многие популярные и вполне нейтральные современные слова, например, для обозначения уборной и дивана, под строгим запретом. Вместо них используются те же слова, что были в ходу сто лет назад.
Королеве Елизавете нравится, чтобы вокруг звучал английский времён её детства.
- У британских монархов есть ряд очень странных традиционных привилегий. Например, царствующей королеве принадлежат все лебеди Британии, кроме тех, которыми разрешено обладать трём различным организациям. Поэтому в Британии существует специальная должность, оплачиваемая из казны: занимающие её люди должны помогать пострадавшим лебедям (помимо других «лебединых» обязанностей).
- Среди других специфических привилегий британского монарха – право на собственного придворного поэта, право не быть арестованным и право водить без прав.
- Как и в Японии, царствующий монарх в Британии является религиозной фигурой: он возглавляет англиканскую церковь.
Норвежская королевская семья
- Фамилия нынешней династии – Глюксбурги. К той же династии принадлежит муж английской королевы Елизаветы II принц Филипп.
- Хотя в целом демократично ведут себя все или почти все современные европейские монархии, норвежская династия считается самой демократичной из них… и, что неизбежно, самой бедной.
- Норвегия гордится тем, что её король отказался сотрудничать с немецкими оккупантами и призвал норвежцев сопротивляться нацистам. В тот момент и несколько дней после (до эвакуации в Британию) его легко могли убить и даже пытались это сделать. Поклонники норвежской и британской королевских семей часто упрекают поклонников японской династии в том, что их кумиры во время Второй Мировой были союзниками Гитлера.
Король Хокон, собрав вокруг себя правительство Норвегии, выступил с радиообращением, которое чуть не стоило ему жизни. Он призвал норвежцев сопротивляться нацистам.
- Как и в японской семье, принцесс часто можно увидеть в национальных костюмах. В отличие от династии Ямато национальные наряды надевают время от времени и принцы, показываясь на люди во время праздников.
- Жена действующего короля Норвегии – первая женщина некоролевского происхождения, взятая в супруги монархами действующей династии. Также она – первая королева, которая посещала Антарктиду. Наследный принц Хокон также женат на женщине из простой семьи. Они познакомились на музыкальном фестивале, и его избранница, кстати, была матерью-одиночкой. Кстати, следующая после Хокона наследница – их дочь Ингрид Александра.
- Положение Ингрид Александры в очереди на престол равнозначно положению принца Уильяма.
Принцесса Ингрид Александра со своим братом.
- Король Харальд был первым норвежским королём, рождённым в Норвегии, за более, чем пять веков. Дело в том, что в Норвегии очень долго правили представители датской династии и рождались они также в Дании. Тем не менее, Харальд – потомок именно датской королевской фамилии, а не какой-то новой.
- В отличие от японской династии, в норвежской с 1990 года принцессы включены в список очереди наследования короны. В Британии, однако, это произошло намного раньше. Всего на английском троне сидело семь правящих королев, а в Норвегии правящую королеву последний раз видели в четырнадцатом веке. Но если Елизавета II получила трон только потому, что у неё не было братьев, то у Ингрид Александры есть брат Сверре Магнус, и, тем не менее, трон получит именно она.
- Нынешняя династия состоит в родстве с предшествующей норвежской королевской династией Бернадотов, основанной соратником Наполеона и некогда ярым противником монархии Жаном-Батистом Жюлем Бернадоттом, принявшим тронное имя Карл Юхан. На его теле даже была татуировка «Смерть королям!», что заставляло его после воцарения избегать обнажения в любых обстоятельствах.
Текст: Лилит Мазикина
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