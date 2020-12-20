Чем принципиально отличаются самые популярные монаршьи семьи в мире:японская,английская и норвежская

Японская императорская фамилия

Японская императорская семья имеет религиозное значение для странны из-за легенды о божественном происхождении.

Японскую императрицу увидеть в кимоно легче, чем японского императора.

Британская королевская семья

Английская королева замечательно разбирается в лошадях.

Королеве Елизавете нравится, чтобы вокруг звучал английский времён её детства.

Норвежская королевская семья

Король Хокон, собрав вокруг себя правительство Норвегии, выступил с радиообращением, которое чуть не стоило ему жизни. Он призвал норвежцев сопротивляться нацистам.

Принцесса Ингрид Александра со своим братом.