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«Завтрак аристократа»: что скрыто в деталях знаменитой картины Павла Федотова

В XIX в. Павел Федотов прославился как мастер бытовой живописи. Он работал в жанре, который называл «нравственно-критическими сценами из современной жизни». Особое значение во всех его работах имели детали, которые раскрывали внимательному зрителю истинный смысл сюжета. Множество незаметных на первый взгляд предметов на картине «Завтрак аристократа» позволяют сделать выводы о характере и образе жизни персонажа.

«Завтрак аристократа»: что скрыто в деталях знаменитой картины Павла Федотова


«Завтрак аристократа»: что скрыто в деталях знаменитой картины Павла Федотова

П. Федотов. Разборчивая невеста, 1847

Идеи для своих картин художник часто черпал в художественной литературе и журнальной периодике. Так, например, сюжет «Разборчивой невесты» Федотов почерпнул из одноименной басни Крылова, а на создание «Завтрака аристократа» его вдохновил опубликованный в 1848 г. в журнале «Современник» фельетон под названием «Письма столичного друга к провинциальному жениху». Автор фельетона, писатель И. Гончаров, с иронией говорил о столичных франтах: «Чтобы надеть сегодня привезенные только третьего дня панталоны известного цвета с лампасами… он согласится два месяца дурно обедать». Сомневаясь в том, что демонстрируемый на людях шик действительно был по карману этим щеголям, автор задавал вопрос: «А пробовал ли ты нечаянно приезжать к таким людям домой и заставать их врасплох?

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«Завтрак аристократа»: что скрыто в деталях знаменитой картины Павла Федотова

П. Федотов. Автопортрет, 1848

Тему «пускания пыли в глаза» Федотов неоднократно затрагивал в своих работах. Одно из его графических произведений сопровождалось надписью: «Эх, русская барыня, напоказ живешь!». Нынешним зрителям убранство комнаты, изображенной на картине, мало о чем говорит, однако современники автора понимали, что аристократ окружен модными и дорогими предметами. Тем сильнее становился комический эффект от скудного завтрака этого франта – куска черного хлеба, который хозяин впопыхах пытается прикрыть книгой.

«Завтрак аристократа»: что скрыто в деталях знаменитой картины Павла Федотова

П. Федотов. Завтрак аристократа (*Не в пору гость*), 1849-1850

Федотов называл свою картину «Не в пору гость». Название «Завтрак аристократа» появилось в прессе в 1862 г., уже после смерти художника, и сразу не прижилось, так как далеко не все улавливали иронию: ведь изображенный художником персонаж только хотел быть похожим на аристократа, не будучи им на самом деле. Этот типаж «царька среднего света», как назвал его писатель И. Панаев, высмеивали во многих литературных произведениях начала XIX в.

«Завтрак аристократа»: что скрыто в деталях знаменитой картины Павла Федотова

Мы не видим посетителя и не знаем, кто на самом деле был незваным гостем – видна только его рука, отодвигающая занавесь. Палевый цвет перчаток позволяют сделать вывод о том, что действие происходит утром или днем – вечером полагалось носить белые перчатки.

«Завтрак аристократа»: что скрыто в деталях знаменитой картины Павла Федотова

П. Федотов. Завтрак аристократа. Фрагмент

Молодой «аристократ» одет по последней моде: восточный стиль в те времена считался шиком. На юноше дорогой шелковый халат, парчовая шапочка с бухарским орнаментом, шелковые шаровары и сафьяновые турецкие туфли. В середине XIX в. халаты такого фасона рекомендовали столичным денди в модных журналах. Но, как говорится, «на брюхе шелк, а в брюхе – щелк»! Шикарный персидский ковер изрядно поношен и давно не чищен.

«Завтрак аристократа»: что скрыто в деталях знаменитой картины Павла Федотова

Несмотря на дорогие предметы одежды и интерьера, на бедственное положение героя, кроме куска черного хлеба, указывает и еще одна красноречивая деталь: на столе лежит кошелек, он вывернут наизнанку (очевидно, в результате судорожных поисков денег) – и мы видим, что он пуст. На столе стоит колокольчик, который обычно использовался для вызова слуг, но судя по тому, что гость застал юношу врасплох, о его приходе никто не доложил. По всей видимости, в доме только один лакей, и он куда-то отлучился.

«Завтрак аристократа»: что скрыто в деталях знаменитой картины Павла Федотова

Любимым развлечением аристократов в XIX в. был театр. На спинке стула мы видим афиши спектаклей, а внизу лежит рекламный листок с надписью «устрицы», что рядом с куском черного хлеба на столе выглядит комично. Над столом висят гравюры – портреты известных в то время европейских танцовщиц, что свидетельствует об увлечении героя балетом.

«Завтрак аристократа»: что скрыто в деталях знаменитой картины Павла Федотова

Герой старается следовать моде во всем – даже его собачка очень популярной на тот момент породы – пудель – пострижена «под льва». Сам император Николай I держал пуделя по кличке Гусар. Модным в 1840-х гг. было и курение папирос. И тут герой не отставал от всех: в пепельнице на столе лежит остаток папиросы.

«Завтрак аристократа»: что скрыто в деталях знаменитой картины Павла Федотова

Даже собачка пострижена по последней моде

Немаловажные детали изображены под столом: это мусорная корзина и разбросанная рядом с ней колода карт. Корзина сделана из простой соломы, но в виде древнегреческой амфоры, которая, по словам искусствоведа Т. Ильиной, «словно пародирует своего хозяина… Как и хозяин, который хочет казаться аристократом, урна «притворяется» не тем, что она есть, а прекрасной вазой. И образ нищеты как отсутствия денег перерастает в нечто большее – в образ нищеты духовной». А разбросанные на полу карты подсказывают причину, по которой герой промотал свое состояние.

«Завтрак аристократа»: что скрыто в деталях знаменитой картины Павла Федотова

На картине Федотова важна каждая деталь

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