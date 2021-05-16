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15 детских перлов, которые поднимут вам настроение на весь день!

15 детских перлов, которые поднимут вам настроение на весь день!

Так интересно бывает прислушаться к тому, что говорят дети: их взгляд на мир разительно отличается от нашего. Порой они выдают вещи, которые нам никогда бы не пришли в голову, да с таким серьезным видом — закачаешься!

Публикуем гениальные детские перлы, которыми родители с удовольствием делятся в Сети.

Муж моется. Сын подбегает ко мне:
— Мама, ты когда-нибудь видела нашего папу голым?
— Ну, ээ…
— Иди скорей посмотри на этот ужас!!!

***

Наташа (3 года):
— Мама, а почему ты меня никуда не отдаешь?
— А куда тебя надо отдать?
Отвечает радостно:
— Или замуж, или в балет!

***

Дочка (7 лет) смотрит Animal Planet и спрашивает: «Мам, а что это за животные — волонтеры?»

***

Готовимся к школе. Спрашиваю сына (6,5 лет):
— Что такое трудолюбие, Костик?
— Это когда трудно любить, да?

***

Тимоха (2 года) долго сидит на горшке. Я:
— Тим, как дела?
— Хорошо.
— Ты покакал?
— Нет.
— А что тогда «хорошо»?
— Хорошо, что я в мире живу!

***

Ребенок смотрит выступление оперного певца и говорит: «А мы когда в садике так орем, нас ругают…»

***

Заходим в большой супермаркет, на входе спрашиваю дочь (4 года):
— Что тебе купить?
В ответ через пару секунд:
— Ещё не знаю, но два!

***

За столом Дане подают хлеб и спрашивают:
— Что нужно сказать?
— Масла!


***

«Мама, привяжи меня к фартуку, я посуду буду мыть!»

***

— А мы с Данилой сегодня дрались! Он меня бил, а я — его!
— Почему же вы дрались?
— Мы дрались за первое место по хорошему поведению!

***

Рома (5 лет) интересуется:
— Папа, ты разве трусливый?
— Нет, не трусливый?
— А почему тогда спишь с мамой? Один боишься?

***

Сынуля за месяц до Нового года выдает мне: «Мам, ты пока что конфеты не покупай — побережем зубы».

***

Гоша (3,5 года) болеет. Приходит врач:
— Ну, Гоша, и чем ты умудрился заболеть?
Гоша очень деловито:
— Мы с мамой тоже хотели бы это знать.

***

Мама одного ребенка — наивна и неопытна, как новобранец в армии. Мама двух детей — спокойна и уверенна, как дембель. Мама трех детей — это СПЕЦНАЗ.

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