10 советов, как не переесть в новогоднюю ночь, если утка с яблоками манит и манит

Даже тем, кто придерживается правильного питания, в новогоднюю ночь бывает очень сложно удержаться от соблазнов, ведь калорийные «бомбы» заложены повсюду: в селедке под шубой, котлетах, мясном пироге. Как сохранить свою фигуру, без соблюдения строгих ограничений, и спастись от переедания?
Совет 1: Не пропускайте приемы пищи
Обязательно завтракайте и запасайтесь энергией. / Фото: donpodarki.ru
Так часто бывает – 31 декабря столько дел, что вы сначала не успеваете позавтракать, потом пропускаете полноценный обед, ограничиваясь кофе, а вечером набрасываетесь на праздничную еду. Увы, организм, который оказался в условиях «голодовка – обжорство» играет против вас. Вместо того, чтобы нормально функционировать, он будет копить жиры на черный день, если вдруг вы снова начнете морить его голодом. Поэтому старайтесь не игнорировать приемы пищи на протяжении дня, чтобы вечером не пришлось есть «за себя и за того парня».
Совет 2: Организуйте фуршет
На фуршете будут уместны салаты-коктейли. / Фото: happybones.ru
Это особенно актуально, если вы планируете встречать Новый год в большой компании. Вам придется меньше готовить, в основном легкие закуски, которые будет удобно брать гостям, получится избежать обильного застолья с огромным количеством мяса и салатов, заправленных майонезом. Кроме того, вы сможете больше времени уделить общению с друзьями и родственниками, а не чувствовать себя поваром и официантом в одном лице.
Совет 3: Готовьте из низкокалорийных продуктов
Замените привычное оливье на салат с креветками
Новогодний стол обычно состоит из традиционных блюд: оливье, селедки под шубой, запеченной курицы, бутербродов. В этом году мы предлагаем оставить классику в стороне и отдать предпочтение низкокалорийным продуктам: креветкам, овощам, перепелиным яйцам, зелени. Что касается всеми любимых заправок на основе сметаны и майонеза, то их лучше заменить обычным оливковым маслом. Соусы можно готовить с добавлением лимонного сока, кусочков имбиря, лайма. Вкус получится очень пикантным.
Совет 4: Заранее продумайте новогоднее меню
Составьте список новогодних блюд, которые будете готовить. / Фото: goofgle.ru
Если вы не можете представить Новый год без оливье, хорошо, пускай этот салат станет «гвоздем программы». Но все остальное должно быть не таким калорийным. Начнем с закусок. Идеальный вариант – канапе на шпажках. Учитывая их небольшой размер, переесть точно не получится. В качестве основы используйте не белый хлеб, а цельнозерновой, а вместо жирного сыра – овощи. Прекрасной базой могут стать морепродукты, кусочки нежирного мяса, например, филе или индейки. Не забудьте про достойное украшение – листья салата, дольки лимона или апельсина добавят канапе необходимую яркость.
Еще один удачный вариант закуски – салат-коктейль. Обычно он делается на основе морепродуктов, в частности креветок, с помидорами черри, авокадо и листьями салата. Такое блюдо подают в специальных фужерах на высокой ножке, что очень удобно во время фуршета.
Обычно салаты-коктейли делают из морепродуктов. / Фото: ruvita.ru
Нельзя обойтись и без горячего. Но вместо свинины лучше приготовить нежирное мясо, например, перепелку или цесарку, в крайнем случае курицу. Оно прекрасно сочетается с гарниром в виде киноа. А вот о жареной картошке не стоит даже думать, ни то, что готовить – она мгновенно усваивается, повышает уровень сахара в крови.
Обратите внимание: На десерт лучше подать не торт или пирожные, а обычные фрукты: апельсины, яблоки, киви, мандарины. Вместо стандартной нарезки, сделайте фруктовый салат и разложите по коническим бокалам.
Совет 5: Пейте воду
Вода приглушает аппетит. / Фото: vladimirnews.ru
Если кажется, что вы снова проголодались, выпейте воды. Очень часто люди голод путают с жаждой, в результате чего переедают. Стакан воды, выпитый медленными глотками, поможет решить проблему с внезапно разыгравшимся аппетитом. А еще она будет способствовать лучшему усвоению питательных веществ и выведению токсинов. Как итог – свежий и бодрый внешний вид не только в течение новогодней ночи, но и на следующий день.
Совет 6: Ограничьте количество алкоголя
Низкокалорийный алкогольный напиток - сухое вино. / Фото: 123ru.net
Ужасный совет, правда? Как это, в новогоднюю ночь не опустошить все запасы шампанского? Но если вы заботитесь о своем здоровье и не хотите выкатиться из-за праздничного стола эдаким Колобком, то количество алкоголя придется сократить до минимума.
Дело в том, что алкоголь сам по себе достаточно калорийный, не говоря уже о том, что он усиливает аппетит. А когда вы будете в состоянии опьянения, то перестанете контролировать количество съеденной еды: внутренние тормоза откажут и руки без остановки будут тянуться за еще одной порцией салата или горячего.
Совет 7: Ешьте из маленьких тарелок
С помощью маленькой посуды можно обмануть мозг. / Фото: life.ru
Когда праздничный стол буквально ломится от любимых блюд, трудно избежать соблазна заполнить свою тарелку на 100% и наслаждаться вкусом закусок и гарниров. Чтобы обмануть свой мозг, выберите маленькую посуду и берите только небольшие порции каждого блюда. Заполненная до краев тарелка, вне зависимости от размера, даст сигнал мозгу, что порция подходящая и скоро наступит желанное насыщение.
Совет 8: Сократите количество сахара
Не увлекайтесь десертами. / Фото: 4tololo.ru
Праздничный стол сложно представить без сладкого. Пироги, мороженое, торты, конфеты так и манят, но мы призываем держать себя в руках и не поддаваться на провокации десертов. Конечно, совсем отказываться от лакомств не стоит – кусочек пирога или имбирное печенье не сильно повлияют на ваш вес. Но злоупотреблять сладким не стоит, особенно если вы уже долгое время ведете борьбу за стройную фигуру. Просто вспомните, сколько часов вы провели в тренажерном зале, как долго переходили на правильное питание, и желание опустошить тарелку с конфетами сразу пройдет.
Совет 9: Не смотрите рекламу про еду
Реклама про еду вызывает сильный приступ голода. / Фото: stiralkovich.ru
Включили телевизор, удобно устроились на диване с бокалом шампанского и ждете, пока начнется «Ирония судьбы» или «Один дома»? Хороший план, но в нем есть такой изъян, как реклама. Завидев ролик, в котором главными героями являются продукты питания, сразу переключайте на другой канал. Результаты исследования, которое провели ученые Корнеллского университета, показали, что кадры сладкой газировки и калорийных блюд стимулируют мозговой центр, вызывая сильный приступ голода, даже если перед этим вы поели.
Совет 10: Знайте свою меру
Если снова проголодались, просите добавку в виде низкокалорийного салата. / Фото: pohudete.ru
Обычно этот совет касается алкоголя, но в еде также нужно знать меру. Это только на первый взгляд кажется, что вы едите совсем немного, по крохотной порции каждого блюда. Но на самом деле употребляете огромное количество калорий. Старайтесь кушать по чуть-чуть, тщательно пережевывая каждый кусочек, и внимательно прислушиваться к своему организму. Уловите тот момент, когда пришло чувство насыщения, и остановитесь. Понятно, что на столе огромное количество вкусных блюд, которые хочется попробовать, но ведь у вас будет еще завтрашний день, чтобы насладиться их вкусом, поэтому не стоит заставлять себя. Никаких природных катаклизмов в ближайшем будущем не ожидается, поэтому не нужно запасаться жирами (которые, кстати, откладываются на ваших боках и бедрах).
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